Nova York acorda com a maior nevasca da temporada

27 de fevereiro de 2023 Atualizado há 44 minutos

legenda da imagem, A cidade de Nova York espera sua primeira tempestade de inverno impactante da temporada

Uma nova tempestade de inverno de costa a costa está prevista para atingir a Califórnia, o meio-oeste e o nordeste dos EUA nesta semana.

O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) disse que partes do Nordeste podem ver até 20 cm de neve, com a cidade de Nova York recebendo 2-6 polegadas.

Mais fortes nevascas são esperadas do outro lado do país para as montanhas da Califórnia.

12 feridos em tornados em Oklahoma

“A cidade de Nova York estará no extremo sul da forte nevasca e, às vezes, misturada com granizo, limitando a queda de neve a 2-6. [inch] Dentro do alcance, mas ainda a maior tempestade de neve da temporada”, disse o NWS em sua última previsão.

A neve começou a cair na noite de segunda-feira e deve mudar para uma mistura de neve e chuva na manhã de terça-feira.

Um aviso de viagem foi emitido para os nova-iorquinos das 18:00 (23:00 GMT) de segunda-feira às 14:00 de terça-feira, pedindo às pessoas que usem o transporte público o máximo possível e reservem mais tempo para suas viagens.

A tempestade, que se formou no final de fevereiro, foi a mais severa da cidade de Nova York nesta temporada. Os nova-iorquinos, como muitos no Nordeste, tiveram um inverno excepcionalmente ameno até agora.

Vários dos distritos escolares da cidade anunciaram o fechamento na terça-feira por causa do clima.

Os avisos de tempestade de inverno estão em vigor para todo Connecticut e Rhode Island. A neve pesada terminará na quarta-feira no nordeste, disse o NWS.

A tempestade de inverno ocorre logo após os tornados e ventos fortes que atingiram a América Central no domingo e na segunda-feira em estados como Oklahoma, Missouri e Texas, onde os moradores foram instados a procurar abrigo.

legenda da imagem, Tornados destruíram casas e derrubaram linhas de energia em Oklahoma no domingo

Em Oklahoma, sete tornados atingiram o estado no final do domingo. Imagens surgiram mostrando carros capotados e casas com telhados desabados devido aos fortes ventos.

Velocidades de vento de 114 mph (183 km/h) foram relatadas no norte do Texas, perto da fronteira de Oklahoma – o equivalente a um furacão de categoria 3.

O NWS e os especialistas disseram que o padrão climático pode se qualificar como um “terrego”, um padrão climático raro caracterizado por ventos em linha reta extremamente fortes.

Partes de Michigan que deixaram mais de 158.000 pessoas sem energia após a tempestade de inverno da semana passada foram atingidas novamente na segunda-feira com chuva gelada e ventos fortes.

Título do vídeo, Tempestade em Oklahoma destrói casas e deixa dezenas de feridos

Os californianos já estão enfrentando quedas de energia generalizadas, com rodovias e praias fechadas devido a inundações e uma tempestade de inverno que varre o estado dos EUA.

Mais de 120.000 pessoas – muitas delas na área de Los Angeles – ficaram sem energia após dias de ventos fortes.

Na manhã de terça-feira, cerca de 49.000 residências na Califórnia estavam sem energia.

O Parque Nacional de Yosemite estará fechado até quarta-feira devido ao clima severo de inverno.

Moradores da capital do estado, Sacramento, estão sendo avisados ​​para evitar viagens até quarta-feira, quando a chuva e a neve forem retomadas.

