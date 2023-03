Futuros do Dow Jones sobem, rendimentos caem antes dos principais dados econômicos; Ações de IA sobem na zona de compra

Os futuros do Dow Jones subiram ligeiramente na manhã de sexta-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, com os rendimentos do Tesouro recuando em relação ao índice de serviços ISM de fevereiro. Broadcom (AVGO) e o drama quente de IA C3.ai é um dos principais ganhadores da noite para o dia.







Mesmo quando o rendimento do Tesouro de 10 anos ficou decisivamente acima de 4%, o rali do mercado de ações voltou desde o início de quinta-feira. Uma abertura geralmente fraca se transformou em um dia solidamente positivo, com uma autoridade do Fed apoiando um movimento de um quarto de ponto.

salesforce.com (CRM) elevou o Dow Jones. tesla (D.S.L.A) subponderou o S&P 500 e o Nasdaq.

Algumas ações, incluindo a Salesforce, mostraram sinais de compra. Mas a alta do mercado ainda está sob pressão à medida que os principais testes se aproximam.

Broadcom (AVGO) e jogar inteligência artificial C3.ai (IA) e Veritone (Informação) informou na noite de quinta-feira.

Mais detalhes sobre a fábrica da Tesla no México surgiram durante a noite.

Um vídeo incorporado neste artigo analisa a ação do mercado de quinta-feira e examina as ações de CRM, Sistemas de teste AHER (ahr) e Dexcom (DXCM)

Dow Jones Futuros Hoje

Os futuros de Dow Jones subiram 0,2% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0,2% e os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,2%.

O Bitcoin caiu durante a noite, depois de se manter relativamente bem na quinta-feira, à medida que mais empresas relacionadas a cripto caíram.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 6 pontos base para 4,02%, caindo brevemente para 4%.

Os contratos futuros de petróleo bruto caíram ligeiramente.

O cobre é caro.

O ISM divulgará seu índice de não manufatura em 10 de fevereiro ET. Um índice de serviços ISM de janeiro aquecido em 3 de fevereiro, junto com um relatório de empregos, ajudou a reduzir os ganhos do mercado.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.

receita principal

As ações da AVGO subiram 1% nas negociações estendidas depois que a Broadcom superou as visualizações de ganhos, com a orientação de ganhos do segundo trimestre ligeiramente mais alta. As ações da Broadcom subiram 0,9% para 598,65 na sessão regular de quinta-feira, recuperando-se recentemente das linhas de 50 dias/10 semanas acima da linha de 21 dias. As ações da AVGO têm um ponto de compra de 617,11 em uma longa consolidação. Mas o fabricante de chips e software está certo em uma entrada antecipada.

As ações da AI subiram 17% nas negociações de pré-mercado, com os resultados dos ganhos da C3.ai superando as visualizações e a empresa liderando o aumento. As ações da AI subiram 2,8% para 21,31 na quinta-feira, depois de cair abaixo da linha de 21 dias na quarta-feira. Uma forte recuperação na sexta-feira pode fornecer uma entrada agressiva para as ações da AI depois que ela quebrou a linha de tendência desde a abertura de fevereiro.

As ações da VERI subiram 5% durante a noite. A receita e os ganhos da Veritone ficaram abaixo, mas as novas reservas aumentaram 141%. As ações caíram 1,2% para 6,36 na quinta-feira. As ações da Veritone diminuíram no final de janeiro e subiram por alguns dias antes de cair novamente. O estoque da VERI está agora abaixo das linhas de 50 e 200 dias.

Costco Atacado (custo), Nordstrom (JWN) e Zscaler (ZS) também foi relatado. O estoque COST caiu 2% e Nordstrom foi pouco alterado em resultados mistos. O estoque da ZS cai porque o faturamento não impressiona. Todos os três fecharam abaixo das linhas de 200 dias.

Junte-se aos especialistas do IBD enquanto eles analisam as ações que podem atuar no rali do mercado de ações no IBD Live

Rally do mercado de ações

O Dow Jones Industrial Average subiu 1,05% nas negociações do mercado de ações na quinta-feira. O índice S&P 500 subiu 0,8%, com as ações da Salesforce e DXCM com os melhores desempenhos e a Tesla com o pior desempenho do dia. O composto Nasdaq avançou 0,7%. O Russell 2000 de pequena capitalização subiu 0,2%.

Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram 0,6%, para US$ 78,16 o barril, a terceira alta consecutiva da sessão. Os contratos futuros de gasolina subiram quase 1%, alta de 14,5% até agora nesta semana.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 8 pontos base para 4,07%, terminando acima do nível de 4% pela primeira vez desde 9 de novembro. Pedidos de auxílio-desemprego abaixo do esperado nos EUA e inflação na zona do euro acima do esperado. O rendimento de 10 anos não está longe da alta de 15 anos de outubro de 4,33%.

O presidente do Fed de Atlanta, Rafael Bostic, disse que “definitivamente” apoiaria um aumento de um quarto de ponto na reunião de março, depois que muitos formuladores de políticas apoiaram ou estavam abertos a um movimento de meio ponto. Bostick é um membro sem direito a voto em 2023.

Os mercados esperam firmemente pelo menos mais três aumentos de juros do Fed de um quarto de ponto, mas há uma boa chance de um movimento de 50 pontos-base em março ou maio. Alguns agora defendem uma alta de pontos no quarto trimestre na reunião de julho. Isso traria a faixa de fundos do Fed para 5,5%-5,75%, de 4,5%-4,75% hoje.

ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o inovador IBD 50 ETF (FFTYAté 0,1%. O ETF iShares Expanded Technology Software Sector (IGV) subiu 2,4%. A participação da CRM é uma importante holding da IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) fechou em alta de 0,9% após cair na manhã de quinta-feira.

Refletindo as ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) subiu 1,2% e o ETF ARK Genomics (ARKGsubiu 0,4%. As ações da Tesla são uma participação importante nos ETFs da ArcInvest.

ETF SPDR S&P Metais e Mineração (XME) subiu 0,4% e o ETF Global X US Infrastructure Development (calçada) avançou 1,2%. US Global Jets ETF (JATOS) subiu 0,45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBaumentou 0,7%. Energy Select SPDR ETF (XLE) aqueceu para 0,9% e escolheu o fundo SPDR ETF (45caiu 0,5%. Fundo SPDR do setor de assistência médica selecionado (XLV) ganhou 0,6%. As ações da DXCM fazem parte do XLV ETF.

Cinco melhores ações chinesas para assistir agora

ações da Tesla

As ações da Tesla caíram 5,85%, para 190,90, ficando abaixo da linha de 21 dias pela primeira vez desde 19 de janeiro. Do ponto de vista técnico, as ações da TSLA podem oferecer uma sacudida. Quando a linha de 200 dias quebrar abaixo da alta de 16 de fevereiro de 217,65, ela poderá capturar a linha de 50 dias. Um movimento decisivo acima desses níveis proporcionaria uma entrada agressiva.

Mas a Tesla mais que dobrou em relação à alta de 6 de janeiro de 101,81 em três fatores: o burburinho do Tesla Investor Day, a demanda por cortes de preços e uma recuperação geral do mercado, liderada por ações de crescimento de alto valor.

Mas o dia do investidor da Tesla na quarta-feira foi em grande parte um não evento, sem nenhum novo design de EV em exibição, muito menos a ideia de que um modelo de baixo custo poderia estar em produção.

(A Tesla confirmou na noite de quarta-feira planos para construir uma fábrica de veículos elétricos no nordeste do México. A construção começaria em três meses, disse uma autoridade mexicana na noite de quinta-feira, acrescentando que o local teria o dobro do tamanho da fábrica de Austin.)

Os pedidos da Tesla aumentaram no início de janeiro com os cortes de preços globais e os créditos fiscais dos EUA. Mas a demanda parece estar diminuindo novamente, pelo menos fora do Modelo Y nos EUA, à medida que as carteiras de pedidos diminuem e mais descontos aparecem.

Aliás, a Tesla começou a oferecer novos descontos em vários camiões Model 3 e Y em vários países europeus. Isso segue o corte de preço do Modelo 3 na Dinamarca há alguns dias.

Finalmente, a recuperação do mercado liderada pelo crescimento esfriou nas últimas semanas.

Análise de rally de mercado

O rali do mercado de ações parecia estar em apuros na abertura de quinta-feira, quando o S&P 500 quebrou sua linha de 200 dias. O composto Nasdaq, que caiu abaixo da linha de 200 dias na quarta-feira, está se movendo em direção à linha de 50 dias. Até o Russell 2000 testou seu alcance de 10 semanas.

Mas, mesmo com o aumento dos rendimentos do Tesouro, os principais índices melhoraram rapidamente e depois se tornaram amplamente positivos à tarde. Isso apesar do aumento dos rendimentos do Tesouro e das ações megacap TSLA tendo um dia ruim.

O S&P 500 recuperou sua faixa de 50 dias, enquanto o Nasdaq voltou acima de sua faixa de 200 dias. A Dow Jones liderou o ganho de 11,5% das ações da CRM nos ganhos, mas ainda está perto de 2023. O Russell 2000 fechou ligeiramente abaixo de sua média móvel de 21 dias, onde encontrou resistência por vários dias.

O Russell, o Nasdaq e o S&P 500 devem recuperar decisivamente suas linhas de 21 dias para fornecer evidências razoáveis ​​de que o rali do mercado está recuperando o ímpeto. A alta de 2 de fevereiro será o próximo grande teste acima disso.

As principais ações, que superaram os índices no mês passado, também mostraram força na quinta-feira. Além da função de CRM, octa (OKTA) lacuna da base de receita. As ações da DXCM flertaram com sinais de compra. Primeira Fonte dos Construtores (BLDR) é destruído por uma integral longa. Muitos movimentos estendidos de áreas de compra ou posições deslocadas.

Mas se os códigos quebrarem ainda mais, os líderes também o farão. Se os rendimentos do Tesouro forem altos, é difícil ver os principais índices se sustentando. O índice de serviços ISM de sexta-feira e a reação do mercado a esse relatório serão cruciais.

Cronometre o mercado com a estratégia de mercado de ETF do IBD

O que fazer agora

O rali do mercado de ações teve um golpe muito necessário na quinta-feira. Várias ações líderes mostraram sinais de compra à medida que os principais índices ganhavam força.

Mas o mercado altista ainda está sob pressão. O S&P 500 e o Nasdaq tiveram um dia pior do que os níveis principais.

Os investidores devem ter cuidado ao adicionar exposição. Se o S&P 500 e o Nasdaq ultrapassarem suas linhas de 21 dias, você poderá reconstruir gradualmente seu portfólio.

Agora, você deseja reavaliar rapidamente suas listas de observação.

Com o mercado em uma zona de negociação tão apertada, um movimento decisivo pode ocorrer em breve. Portanto, seja flexível e alerta.

Leia o panorama geral todos os dias para ficar em sintonia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

Siga Ed Carson no Twitter @IBD_ECarson Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

Média de 200 dias: última linha de suporte?