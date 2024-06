Senador acusado Bob Menéndez está concorrendo à reeleição como independente

WASHINGTON – O senador Bob Menendez, Tnj., entrou com pedido na segunda-feira para concorrer à reeleição para o Senado como independente, de acordo com duas fontes com conhecimento direto de seus planos.

A NBC News informou anteriormente que o senador por três mandatos, que enfrenta julgamento por acusações federais de suborno, coletou assinaturas suficientes para concorrer a outro mandato no Senado como independente. Ele se inscreveu um dia antes do prazo final do estado para candidatos independentes, o que lhe permitiu reunir menos assinaturas. Ainda acesse a cédula; O prazo para concorrer como democrata está muito atrasado.

Primeiro o New Jersey Globe relatado Menendez planeja apresentar o processo na segunda-feira. No final, ele entregou mais de 2.000 assinaturas, disse uma fonte à NBC News.

A decisão de Menéndez de concorrer à reeleição permite-lhe continuar a angariar e gastar fundos de campanha em honorários advocatícios no meio de uma investigação de corrupção em curso. Menéndez negou qualquer irregularidade e se declarou inocente.

O pedido de Menendez ocorre antes das eleições primárias do estado, onde o deputado Andy Kim é o favorito para a indicação democrata para seu assento. Kim já havia alertado que Menendez concorrendo como independente poderia trazer um estado azul-escuro para novembro.

Kim se candidatou à vaga em março com cerca de 6.000 assinaturas. Ele Publicado em X Na segunda-feira, Menendez disse que “ele não está concorrendo pelas famílias de NJ. Ele está concorrendo por si mesmo. As pessoas estão cansadas de ver os políticos colocando seus próprios interesses à frente do que é certo para o país”.

Na terça-feira, o deputado democrata Rob Menendez, filho do senador, enfrenta uma disputa competitiva no 8º distrito contra o prefeito de Hoboken, Ravi Balla.

Há um grupo externo que apoia Balla chamado America’s Promise PAC Lançou um comercial de TV Vinculando Rob Menendez à investigação de seu pai, ele disse a um repórter: “Dizem que a maçã não cai longe da árvore. Portanto, não é surpresa que Rob Menendez esteja defendendo a corrupção de seu pai”, e mais tarde disse que o congressista estava “podre em o útero.” (Rob Menendez não foi acusado de qualquer delito.)