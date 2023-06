Assista à cápsula de carga SpaceX Dragon atracar na estação espacial na manhã de terça-feira

Uma cápsula de carga SpaceX Dragon chegou à Estação Espacial Internacional na terça-feira (6 de junho) carregando 7.000 libras (3.175 kg) de suprimentos e experimentos científicos.

O dragão robô foi lançado em um topo SpaceX O foguete Falcon 9 alcançou o posto orbital às 5h50 EDT (0950 GMT) de segunda-feira (5 de junho) do Centro Espacial Kennedy da NASA na Flórida, após uma perseguição orbital de 18 horas. A cápsula permanecerá conectada à porta voltada para o espaço do módulo Harmony do laboratório orbital por cerca de três semanas.

A missão Dragon atual é chamada de CRS-28 porque é o 28º voo que a SpaceX realizou para a NASA sob uma série de contratos de serviço de reabastecimento comercial. O inventário da missão também inclui dois Arrays Solares Roll Out da Estação Espacial Internacional, ou iROSAs, que serão instalados fora da estação espacial onde os astronautas orbitam para aumentar sua produção de energia.

Operar todos os iROSAs aumentaria a produção de energia da ISS em 20% a 30%, disseram funcionários da NASA.

O equipamento científico transportado pela cápsula inclui uma demonstração de tecnologia para sistemas de acoplamento de estações espaciais autônomas, chamados Clinger, e Jeans in Space-10, que testarão uma maneira de medir o comprimento dos telômeros em microgravidade.

Telômeros são segmentos de DNA no final de um cromossomo. Os telômeros encurtam à medida que a pessoa envelhece, um fenômeno associado ao aparecimento de certos tipos de câncer e outras doenças, bem como ao declínio geral relacionado à idade.

Espera-se que o Dragon CRS-28 permaneça na ISS por 21 dias antes de retornar à Terra para um mergulho no oceano assistido por pára-quedas.

Dragon é o único navio de carga capaz de gerar tais retornos seguros. Dois outros aviões de carga robóticos atualmente em operação – o Progress Vehicle da Rússia e o Cygnus construído pela empresa americana Nordob Grumman – são projetados para queimar na atmosfera da Terra após seu tempo em órbita.