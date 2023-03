FDIC está pronto para ‘administrar’ o banco do Vale do Silício, dizem autoridades do Tesouro aos legisladores

Washington (CNN) O Departamento do Tesouro disse aos legisladores no domingo que a Federal Deposit Insurance Corp. está pronta para “operar” o falido banco do Vale do Silício para que os depositantes possam manter o pagamento de seus funcionários, e que mais operações serão reveladas nos próximos dias. Representantes da Califórnia disseram à CNN.

The Washington Post As autoridades americanas também estão considerando garantir todos os depósitos não garantidos no banco enquanto o governo procura um comprador em potencial.

Tudo isso ocorre quando a secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse no domingo que o governo não resgataria o banco, uma ideia contra a qual muitos legisladores se manifestaram.

“Durante a crise financeira, os investidores e os donos dos grandes bancos resgataram, e certamente não vemos isso”, disse Yellen à CBS News quando perguntado se um resgate aconteceria. “E as reformas introduzidas significam que não faremos isso novamente.”

A subsecretária de Receita Interna, Nellie Liang, e o secretário assistente de Assuntos Legislativos, Jonathan Davidson, disseram aos legisladores da Califórnia que o FDIC já tomou medidas e as ofertas para comprar o SVB devem começar na tarde de domingo.

Yellen disse que ouviu os depositantes durante todo o fim de semana, muitos dos quais são “pequenos negócios” que empregam milhares de pessoas. “Tenho trabalhado com nossos reguladores bancários durante o fim de semana para projetar políticas apropriadas para lidar com essa situação”, disse o secretário do Tesouro, recusando-se a fornecer mais detalhes.

SVP Desabou na manhã desta sexta-feira Depois de chocantes 48 horas, uma corrida aos bancos e uma crise de capital levaram à segunda maior falência de uma instituição financeira na história dos Estados Unidos.

A confusão alimentada pelas altas taxas de juros levou a uma corrida antiquada aos bancos na quinta-feira, na qual os depositantes sacaram US$ 42 bilhões do SVB.

Quando o FDIC assumiu o controle do banco na sexta-feira, disse que pagaria os depósitos segurados dos clientes na segunda-feira, até US$ 250.000. Mas muito dinheiro – e influência – está em jogo.

O SVB financiou quase metade das empresas americanas de tecnologia e saúde apoiadas por capital de risco. No final de 2022, o banco disse que tinha US$ 151,5 bilhões em depósitos não garantidos, dos quais US$ 137,6 bilhões estavam com depositantes nos EUA.

Embora muito dinheiro possa ter entrado enquanto o banco está funcionando e os clientes possam obter alguns fundos não segurados quando o governo liquidar o SVB, ainda não é certo se eles conseguirão recuperar seu dinheiro.

Relativamente desconhecido fora do Vale do Silício, o SVB era um dos 20 maiores bancos comerciais dos EUA, com ativos totais de US$ 209 bilhões no final do ano passado, de acordo com o FDIC. Foi o maior credor a falir desde o colapso do Washington Mutual em 2008.

Congresso reage

Analistas disseram que é improvável que o colapso do banco tenha o efeito dominó que atingiu o setor bancário durante a crise financeira de 2008, apesar do pânico inicial em Wall Street, que fez sua participação no SVB despencar.

Shalanda Young, diretora do Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca, insistiu em uma entrevista de domingo com Kaitlan Collins, da CNN, que o sistema bancário dos EUA está atualmente “mais resiliente”.

“Está em uma base melhor do que antes da crise financeira. Isso se deve em grande parte às reformas”, disse Young no “State of the Union”.

Mas há um declínio O resgate gerou debate em Washington Os legisladores estão avaliando as consequências.

Os legisladores da Califórnia concordaram por unanimidade em seu acordo para ajudar o governo a encontrar um comprador para o banco e resgatá-lo, disseram duas fontes familiarizadas com a reunião de domingo à CNN.

“Nossa primeira e principal preocupação deve ser com os trabalhadores afetados e seus contracheques”, disse o deputado democrata Adam Schiff, da Califórnia, à CNN em um comunicado.

A deputada Nancy Mays, republicana da Carolina do Sul, disse a Collins em uma entrevista separada no “State of the Union” que ela não apóia um resgate “neste momento”, mas alertou que “ainda é cedo”.

“Não podemos continuar a resgatar empresas privadas porque não há consequências para suas ações. As pessoas, se cometerem erros ou infringirem a lei, devem ser responsabilizadas neste país”, disse ele.

O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, disse à Fox News no domingo que conversou com Yellen e com o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre o colapso do SVB e que acredita que “eles têm as ferramentas para lidar com a situação atual”.

“Eles sabem da gravidade disso e estão tentando fazer alguns anúncios antes que os mercados abram”, disse o republicano da Califórnia.

Outro democrata californiano que representa grande parte do Vale do Silício. Ro Khanna disse que o Departamento do Tesouro deveria ser mais proativo para garantir que todos os depositantes do SVB tenham acesso ao seu dinheiro.

“A política deve ser que todos os depositantes sejam protegidos e tenham acesso total às suas contas na manhã de segunda-feira”, disse Khanna à CBS News.

Khanna também deixou claro que os investidores e acionistas de seu SVB com sede no distrito não deveriam ser socorridos.

“Não tenho simpatia pelos administradores, nem simpatia pelas pessoas que têm o saldo lá. Mas os depositantes estão protegidos”, disse.

O representante Josh Gottheimer, democrata de Nova Jersey, membro do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, enviou uma carta no domingo a Yellen, Powell, ao presidente do FDIC, Martin Grunberg, e ao presidente interino do Escritório de Controladoria da Moeda, Michael Hsu. Eles “devem agir rapidamente”.

De acordo com uma cópia da carta obtida pela CNN, Gottheimer sugeriu que o FDIC priorize encontrar um comprador para o SVB que “tenha os recursos para fornecer uma transição perfeita para os depositantes e tomadores de empréstimos do banco”.

O membro do Comitê Bancário do Senado, Kevin Cramer, disse acreditar que o colapso do SVB é “tão localizado que podemos resolvê-lo dessa maneira”.

“O problema é que estamos vivendo em um momento muito emocional, onde os mercados são emocionais. Sugerir que a mídia social é um acelerador, se você quiser, de parte dessa emoção, eu acho, pode ser problemático”, disse o republicano de Dakota do Norte. disse. NBC News. “Mas espero que o fim de semana tenha trazido alguma calma e certamente alguma estratégia.”

Esta história e título foram atualizados com relatórios adicionais.