Brendan Fraser ganha o prêmio de Melhor Ator no Oscar 2023 por ‘A Baleia’

Brendan Fraser, cuja carreira tem sido um sucesso meteórico e semi-obscuridade, celebrou talvez seu melhor momento no domingo, ganhando o Oscar de melhor ator por seu papel em “A Baleia”.

“Então é assim que o multiverso é!” Em seu discurso de aceitação, Fraser agradeceu a seu diretor, Darren Aronofsky, por “me dar uma tábua de salvação criativa”.

A trajetória de Fraser no Oscar começou com uma ovação de pé de seis minutos por sua atuação transformadora na estreia do filme de Darren Aronofsky no Festival Internacional de Cinema de Veneza em setembro passado.

Embora Algumas controvérsias em cima dele fundição Fraser ganhou mais de 20 prêmios de ator principal de grupos de críticos, incluindo o Critics’ Choice Assn. E coletou o precursor do Oscar mais confiável: o Screen Actors Guild Award.

Embora Fraser tenha trabalhado constantemente na televisão e em pequenos filmes nos últimos anos, ele não se aventurou em um grande lançamento teatral desde “Atividade Paranormal” de 2010 com Harrison Ford. Antes disso, é claro, ele estrelou a franquia “Mummy”, “Journey to the Center of the Earth”, vencedor de Melhor Filme “Crash”, “Deuses e Monstros”, “George of the Jungle” e muito mais.

A ausência de Fraser da marquise deveu-se em parte aos ferimentos sofridos durante as filmagens de seus muitos filmes de ação; Ele também acusou Oito vezes presidente da HFPA, Philip Berg, a agrediu sexualmente. (Há Berg Ele negou a acusação, bem como o aparente questionamento do ator sobre se o Globo de Ouro o colocou na lista negra. (Ele também pediu ao Globes que demitisse a emissora NBC por enviar um e-mail chamando o Black Lives Matter de “movimento de ódio racista”.)

Fraser, por sua vez, ganhou todos os prêmios de atuação em filmes televisivos americanos nesta temporada – exceto no Globo, pegando sua aclamada atuação como o Rei Austin Butler do rock ‘n’ roll em “Elvis”. Fraser havia dito anteriormente que “não compareceria” ao Globo.