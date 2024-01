O macaco rhesus recém-clonado destaca as limitações da clonagem

Inscreva-se no boletim científico da Wonder Theory da CNN. Explore o universo com notícias sobre descobertas fascinantes, avanços científicos e muito mais.





CNN

–



Conheça Retro, um macaco rhesus clonado nascido em 16 de julho de 2020.

Ele tem agora mais de três anos e está “bem e crescendo forte”, diz Falong Lu, um dos professores. estudar Um artigo publicado terça-feira na revista Nature Communications descreve como o Retro surgiu.

Retro é apenas o segundo tipo de primata que os cientistas clonaram com sucesso. A mesma equipe de pesquisadores anunciou em 2018 que havia desenvolvido Dois macacos cynomolgus clonados de forma idêntica (uma espécie de macaco), que ainda hoje estão vivos.

“Conseguimos o primeiro macaco rhesus clonado vivo e saudável, o que é um grande passo que se revelou impossível, embora a eficiência seja muito baixa em comparação com os embriões normais”, disse Lu, investigador do Laboratório Chave do Estado. Instituto de Biologia Molecular do Desenvolvimento e Genética e Biologia do Desenvolvimento, Academia Chinesa de Ciências. “Atualmente, ainda não temos um segundo nascimento vivo.”

Primeiro mamífero a ser clonado Cabra Dolly – Desenvolvido em 1996 usando uma técnica chamada transferência nuclear de células somáticas, ou SCNT Os cientistas reconstroem essencialmente um óvulo fertilizado combinando um núcleo de célula somática (não de um espermatozóide ou óvulo) com um óvulo embrionado.

Desde então, os cientistas clonaram muitas espécies de mamíferos, incluindo porcos, vacas, cavalos e cães, mas o processo tem sido falho ou mal feito e, normalmente, apenas uma pequena percentagem de embriões é transferida e produz descendentes viáveis.

“Desde Dolly, fizemos muitos progressos na clonagem de muitas espécies de mamíferos, mas a realidade é que a ineficiência continua a ser um grande obstáculo”, disse o investigador principal Miguel Esteban, do Instituto Chinês de Biomedicina e Saúde de Guangzhou. Academia de Ciências. Ele não esteve envolvido nas pesquisas mais recentes, mas colaborou com alguns membros da equipe de pesquisa em outros estudos primários.

Uma equipe chinesa baseada em Xangai e Pequim usou uma versão modificada do SCNT em seu trabalho com macacos cynomolgus (Macaca fascicularis) e adaptou ainda mais a técnica para clonar o macaco rhesus (Macaca mulata).

Durante centenas de tentativas fracassadas de clonagem, eles perceberam que nos primeiros embriões clonados, a membrana externa que forma a placenta não se desenvolvia adequadamente. Para resolver esse problema, realizaram um transplante de massa celular interna, que envolve a colocação de células internas clonadas em um embrião não clonado, o que permitiu que o clone se desenvolvesse normalmente, explicou Esteban.

A equipe testou então a nova técnica utilizando 113 embriões reconstruídos, 11 dos quais foram transferidos para sete mães de aluguel, resultando em apenas um nascido vivo, segundo o estudo.

“Achamos que pode haver adicionais… anormalidades que precisam ser corrigidas. Estratégias para melhorar ainda mais a taxa de sucesso do TNCS em primatas… são nosso foco principal no futuro”, disse Lu.

Os dois primeiros macacos clonados, Zhong Zhong e Hua Hua, têm agora mais de 6 anos e vivem “vidas felizes e saudáveis” com outros da mesma espécie. Lu disse que os pesquisadores ainda não identificaram possíveis limitações na expectativa de vida dos macacos clonados.

Zhong Zhong e Hua Hua são geralmente descritos como os primeiros macacos clonados. No entanto, havia um macaco rhesus Clonado em 1999 Os pesquisadores usam um método simples de clonagem. Nesse caso, em vez de utilizar a célula adulta como na técnica SCNT, os cientistas separaram os embriões, como acontece naturalmente quando se formam gêmeos idênticos.

A clonagem bem-sucedida de macacos poderia ajudar a acelerar a pesquisa biomédica, já que há limites para o que os cientistas podem aprender com ratos de laboratório, disseram os pesquisadores. A investigação sobre primatas não humanos estreitamente relacionados com os humanos é fundamental para os avanços médicos que salvam vidas, incluindo o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. Uma afirmação por painel das Academias Nacionais de Ciências, Engenharia e Medicina, publicado em maio.

O uso de macacos em pesquisas científicas é um assunto controverso devido a preocupações éticas com o bem-estar animal. O grupo disse que seguiu as leis e diretrizes chinesas que regem o uso de animais não humanos em pesquisas científicas.

“Existem sérias preocupações éticas e de bem-estar no uso da tecnologia de clonagem de animais. A clonagem de animais requer procedimentos que causam dor e sofrimento, e podem ter altas taxas de fracasso e morte”.

Criar macacos geneticamente idênticos seria útil, disse Esteban.

“Esta pesquisa fornece evidências de que a clonagem é possível em espécies não humanas e abre a porta para novas maneiras de melhorar a eficiência. Macacos clonados podem ser geneticamente modificados de maneiras complexas que os macacos selvagens não conseguem; isso tem muitas implicações para a modelagem de doenças. Há muitas implicações para a modelagem de doenças. é também uma perspectiva de conservação das espécies”, disse ele. Ele acrescentou.

O Dr. Luis Mandoliu, cientista pesquisador do Centro Nacional de Biotecnologia (CNB-CSIC) da Espanha, que não esteve envolvido na pesquisa, disse que a clonagem das duas espécies de macacos provou duas coisas.

“Primeiro, é possível clonar animais. Em segundo lugar, menos importante, é muito difícil ter sucesso nestas experiências com uma eficiência tão baixa”, disse ele em comunicado.

Ele acrescentou que a baixa taxa de sucesso do processo “torna a clonagem humana não apenas desnecessária e discutível, mas, se tentada, extraordinariamente difícil e eticamente injustificável”.

“A clonagem reprodutiva de um ser humano é completamente inaceitável”, disse Lu.