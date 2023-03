Rio atmosférico da Califórnia: chuva forte atinge mais de 15 milhões de pessoas em alerta de enchente

(CNN) Outra rodada de tempestades está se aproximando da Califórnia devastada pelas enchentes, onde os moradores ainda lutam com estradas intransitáveis, rios transbordando, bairros inundados e uma quebra de dique que forçou a evacuação de centenas.

Espera-se que um novo rio atmosférico atinja o estado na segunda-feira, ameaçando fortes chuvas no centro e norte da Califórnia e mais inundações à medida que outro rio atmosférico passa. Serviço Meteorológico Nacional disse. Os rios atmosféricos são correntes longas e estreitas de umidade que podem transportar ar saturado por milhares de quilômetros. Como uma mangueira de incêndio.

Cerca de 15 milhões de pessoas na Califórnia e em Nevada estão sob vigilância de inundações à medida que a tempestade se aproxima.

“Este evento pode trazer mais de 6 polegadas de chuva no centro e norte da Califórnia”, disse o meteorologista da CNN Haley Brink no domingo.

A partir da noite de segunda-feira, “a chuva afetará as áreas mais sensíveis da Califórnia Central, que foram duramente atingidas pelas chuvas de sexta e sábado”. Centro Meteorológico disse. Como resultado, “não demora muito para que os danos das enchentes sejam retomados assim que as fortes chuvas começam”.

E as inundações podem criar uma situação terrível em alguns bairros, onde paredes de chuva nos últimos dias transformaram ruas em rios e estradas danificadas, levando pessoas retidas a se recuperarem. Pelo menos duas pessoas morreram Como resultado das tempestades, disseram autoridades.

Entre as áreas mais atingidas está o condado de Monterey, onde o caudaloso rio Bajaro transbordou por volta da meia-noite de sexta-feira. A água fluiu fora de controle nas proximidades de Bajaro, forçando os moradores a evacuar – uma “pior situação” para a comunidade, disse Luis Alejo, presidente do Conselho de Supervisores do Condado de Monterey.

Alguns não conseguiram sair antes que a enchente chegasse, e as equipes estavam fazendo resgates em águas altas no sábado, disse o capitão do Corpo de Bombeiros de Cal, Curtis Rhodes, à CNN.

‘Pelo menos aqueles que podem suportar esse tipo de sofrimento’

Muitos moradores de Pajaro são trabalhadores agrícolas que não apenas perderão suas propriedades, mas também não poderão ganhar a vida por algum tempo se as inundações contínuas afetarem a agricultura, disse Alejo.

“Essas são as pessoas que menos podem suportar esse tipo de dificuldade”, disse ele.

À medida que os moradores se amontoam em abrigos de emergência, os esforços para evitar a inundação são complicados pela aproximação de um rio de segunda onda.

“Este fim de semana é uma pausa curta”, disse David King, do Serviço Nacional de Meteorologia. “O tempo deve mudar na noite de segunda-feira.”

‘Agora somos uma ilha’

Carros e casas foram inundados em Pajaro, Califórnia, no sábado.

Enquanto os olhos estavam no rio Bajaro, o rio Salinas ao sul também estava transbordando – levando a mais ordens de evacuação no condado de Monterey. O aumento das águas do rio já inundou casas e empresas ao redor da comunidade de San Orto.

Equipes de emergência resgataram mais de 90 pessoas no condado de Monterey, disse a xerife Tina Nieto. “Nós até resgatamos um homem que estava flutuando em uma seção de um tubo e colocamos seu animal de estimação em cima dele”, disse ele.

Ao norte, fortes chuvas atingiram o condado de Santa Cruz na sexta-feira, deixando cerca de 700 residentes em Soquel presos depois que um cano quebrado causou inundações severas e o colapso de uma estrada que ligava a comunidade a outras áreas, disse Steve Wiesner. Diretor Adjunto Distrital de Obras Públicas.

Os residentes ficarão em quarentena até que uma nova travessia seja construída – o que pode levar dias, disse Wiesner.

“Somos uma ilha agora”, disse a moradora Molly Watson à CNN.

Outra área duramente atingida foi Tulare County Ordens de evacuação foram estendidas O gabinete do xerife do condado anunciou na noite de sexta-feira que as enchentes incluirão a comunidade de Daviston e partes de Cutler e Exeter à medida que o rio sobe. As autoridades pediram aos residentes que fiquem longe de corpos d’água e evitem viagens desnecessárias.

No condado de Tulare, um vídeo de Springville mostrou danos devastadores após fortes inundações na sexta-feira.

“É de partir o coração”, disse Hattie Shepherd à CNN. “Muitos dos trabalhadores perderam suas casas e bens e foram deslocados.”

Ambos os lados da Rodovia 99 foram fechados no sábado na área de Earlimard, no condado de Tulare.

O mais recente rios atmosféricos O último a enganar o estado após um ataque Tempestades semelhantes também causaram inundações mortais em dezembro e janeiro.

Mas esta nova onda de tempestades está atingindo áreas já soterradas por fortes nevascas nas últimas duas semanas. neve derretida Os meteorologistas disseram que as inundações desempenharão um papel importante nos próximos dias.

O presidente Joe Biden aprovou a declaração de emergência solicitada pelo governador Gavin Newsom. A medida libera recursos para milhões de residentes afetados pelo mau tempo desde o início do ano.

Enquanto isso, o governador de Nevada, Joe Lombardo, Ampliou o estado de emergência Incluir mais municípios devido a inundações associadas à mesma tempestade.

“Como esse clima severo continua afetando mais residentes no norte de Nevada, reitero que exorto todos os habitantes de Nevada a ficarem seguros, viajar com cautela e seguir todas as diretrizes locais”, disse Lombardo em comunicado. “Os parceiros estaduais e federais continuarão monitorando os danos locais e agirão rapidamente para avaliar os reparos necessários no norte de Nevada”.