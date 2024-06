Trevor Lawrence está empatado com Joe Burrow como o jogador mais bem pago da NFL

O valor médio anual da extensão de US$ 55 milhões empataria Lawrence, que completa 25 anos em outubro, com o quarterback do Cincinnati Bengals, Joe Burrow, como o jogador mais bem pago da NFL. Burrow assinou uma extensão de contrato de cinco anos no valor de US$ 275 milhões com o Bengals em setembro.

Lawrence concordou com uma extensão de contrato de cinco anos com o Jacksonville Jaguars no valor de US$ 275 milhões, confirmaram duas pessoas familiarizadas com o acordo na noite de quinta-feira. .

Burrow ultrapassou Justin Herbert, do Los Angeles Chargers, como o jogador mais bem pago da NFL no ano passado. Herbert concordou com uma extensão de cinco anos no valor de US$ 262,5 milhões com os Chargers em julho. Isso acontece apenas três meses depois que Lamar Jackson assinou uma extensão de cinco anos no valor de US$ 260 milhões com o Baltimore Ravens até abril de 2023. A contratação de Jackson ocorre depois que Jalen Hurts assinou uma extensão de cinco anos no valor de US$ 255 milhões com o Philadelphia Eagles no início daquele mês.