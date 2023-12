O deputado George Santos foi expulso da Câmara

12h08 horário do leste dos EUA, 1º de dezembro de 2023

O que se espera que aconteça com a cadeira de Santos na Câmara após ser expulso do Congresso?



De Haley Talbot e Christine Wilson da CNN



O deputado Jorge Santos deixou a capital dos EUA no dia 1º de dezembro, depois que a Câmara votou pela sua expulsão do Congresso.



Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc/Getty Images



Com votação na Câmara Elimine o deputado republicano de Nova York George Santos Da Câmara, espera-se agora que uma série de procedimentos ocorram na Câmara e declare que representa:

No Congresso: Segundo um ex-deputado, a expulsão é tratada administrativamente da mesma forma que uma vaga, incluindo morte ou demissão. O Escrivão da Câmara assume o controle do cargo e toma decisões em nome desse cargo. Eles decidirão como será a disposição do gabinete de Santos, entre outras providências. Seu escritório distrital permanece intacto para atender às necessidades do eleitorado.

Em Nova Iórque: O secretário da Câmara notificará o governador de Nova York que há agora uma vaga no Terceiro Distrito de Nova York. Cabe à governadora democrata Kathy Hochul agendar uma eleição especial para substituí-lo. A lei do estado de Nova York exige que o governador declare uma eleição especial dentro de dez dias, com a eleição ocorrendo “não menos de setenta dias nem mais de oitenta dias” após a proclamação.

No entanto: Há algum fungo. Após a renúncia do deputado republicano Tom Reed, os parâmetros de 10 ou 70-80 dias para agendar uma eleição especial não foram seguidos. Além disso, a Câmara – e Nova Iorque – procuram uma segunda vaga na Câmara devido à demissão do deputado democrata Brian Higgins, que anunciou a sua demissão em fevereiro, e Hochul pode empatar essas eleições especiais de uma só vez.

Santos tem algumas vantagens: Ao contrário das expulsões anteriores dos tempos modernos – o democrata Michael Myers em 1980 e o democrata Jim Traficant em 2002 – Santos não foi condenado por nenhum crime. Ao contrário das expulsões anteriores dos tempos modernos – o democrata Michael Myers em 1980 e o democrata Jim Traficant em 2002 – Santos não foi condenado por nenhum crime. Regras da casa Enquanto se aguarda a condenação, Santos agora mantém privilégios como ex-membro do Congresso, incluindo acesso à Casa Quatro, refeitório, academia e vestiário, mas sem segurança.

O Resolução de descarga Santos poderia ter perdido esses privilégios antes de sua sentença, mas não há nenhuma cláusula na moção para fazê-lo. Traficant e Myer foram privados de seus privilégios imediatamente após a votação de despejo porque já haviam sido condenados pelos crimes que cometeram.

Mas isso pode mudar: O conselho está sempre mudando as regras referentes aos benefícios aos ex-membros. Os privilégios para ex-membros foram revogados durante a pandemia de Covid-19, e os privilégios de local para ex-membros são geralmente restritos para o discurso do Estado da União. Caso o Santos 1) seja expulso; e 2) esperamos uma mudança nas regras para resolver esse problema se continuarmos a usar privilégios como ex-membros.