Nuggets 2-0 contra Lakers: ajuste chave de Denver provoca aumento de Jamaal Murray no jogo 2

Por Jovan Buha, Nick Kosmider e Tony Jones

O Denver Nuggets venceu o Los Angeles Lakers por 108 a 103 no jogo 2 das finais da Conferência Oeste na quinta-feira, atrás de um desempenho de arremessos no segundo tempo para assumir a liderança de 2 a 0 na série. Aqui está o que você precisa saber:

Jamal Murray liderou o Nuggets com 37 pontos – 23 no quarto período – incluindo seis arremessos de 3 em 11 de 24 arremessos. Nikola Jokic fez 23 pontos, 17 rebotes e 12 assistências, passando para o terceiro lugar no playoff triplo-duplo (13).

LeBron James e Austin Reaves superaram o Lakers com 22 pontos cada. Rui Hachimura somou 21 pontos para ajudar o Lakers a abrir uma vantagem de cinco pontos no intervalo.

Los Angeles acertou 23 de 26 na linha de lance livre, enquanto Denver acertou 16 de 18.

O jogo 3 é sábado, às 20h30, em Los Angeles.

Análise instantânea:

O ajuste paga dividendos para o Nuggets

O técnico do Nuggets, Michael Malone, mudou a rotina de descanso de Jokic e funcionou para o Denver. Normalmente, o MVP duas vezes ocorre no início do quarto período. Com o Nuggets perdendo por 79-76 entrando no período final, Malone optou por deixar Jokic. A presença de Jokic, atraindo atenção significativa da defesa de Los Angeles, ajudou a desencadear uma enxurrada de Murray no quarto período, que marcou 23 pontos no período.

Quando Jokic reduziu o Nuggets por dois em uma parada de dois minutos na marca de 9:38 do quarto período, o aquecedor de Murray estava bem encaminhado, ajudando o Denver a vencer um trecho arriscado sem seu pivô superstar. A vitória do Denver sem a falta de Jokic no período final é uma prova do brilhantismo de Murray e da determinação do Denver no Jogo 2. — Kosmitar

Com a importância do jogo 2, Malone pressionou sua rotação pela primeira vez na pós-temporada. Na verdade, ele tocou com nove caras quando normalmente jogava com oito. Mas Reggie Jackson jogou apenas três minutos – devido a problemas com Kentavious Caldwell-Pope – e o novato Christian Brown jogou pouco mais de quatro minutos. Jeff Green jogou 15 minutos, mas foi essencialmente um jogo de seis jogadores, com Bruce Brown jogando 37 minutos fora do banco.

Jokic jogou todo o terceiro quarto e o quarto quarto pela primeira vez na série. Malone disse que tomou essa decisão porque o Lakers fez 10-0 em minutos não Jokic no segundo quarto. “Estávamos cansados ​​no final do jogo”, disse Murray. “Podíamos dizer que eles também estavam cansados.” — jones

LA ajusta com resultados mistos

LA mudou sua escalação inicial após duas derrotas desastrosas no jogo 1. O novo grupo – uma escalação normal de Anthony Davis, James, Jarrett Vanderbilt, Reaves e D’Angelo Russell – teve um bom desempenho, mas ainda foi superado por três pontos em 14 minutos. Por NBA.com. O Lakers colocou James em Jokic durante grande parte do terceiro e quarto quartos, o que funcionou bem, já que James foi fundamental para segurar o duas vezes MVP em 9 de 21 arremessos.

O Lakers não teve resposta, já que Murray marcou 23 desses pontos no quarto período. Com Hachimura e Dennis Schroeder verificando-o, Murray relaxou no pick-and-roll e na ação de transferência tripla. Seu arremesso foi excepcional contra uma linha de zagueiros – um diferencial em um jogo disputado. — pulga

Os lagos ficam vazios

Em um aumento de dois meses – LA basicamente jogou com intensidade de playoff por oito semanas antes do jogo play-in – para uma final de conferência, o Lakers ficou sem palavras enquanto o jogo avançava. A natureza cotidiana das duas últimas rodadas, a elevação, o estilo de jogo acelerado de Denver, o jogo rotativo de dois homens de Jokic e Murray e pouco deixado no tanque do Lakers deixou o Nuggets atrás. Quarto. Eles erraram chutes à queima-roupa no aro e 3s abertos ao longo do jogo, o que costumam fazer. Eles pegaram rebotes e bolas perdidas tarde. Com a série da temporada no jogo 3 – nenhum dos times se recuperou de um déficit de 3 a 0 na série – eles têm 48 horas para encontrar uma maneira de combater o cansaço. — pulga

Uma vitória declarada para Denver?

O chip no ombro do Nuggets é largo em todos os exteriores. Agora, com uma vantagem de 2 a 0, Malone questionou a narrativa nacional de que o Lakers “encontrou algo” na derrota do jogo 1 na noite de terça-feira. Jokic disse: “Não precisamos da atenção da mídia”, mas o Nuggets ficou furioso porque a vitória no jogo 1 não era a história do jogo 1. No vestiário, Denver tentou minimizar o quanto isso era importante. Foi encorajador, mas certamente desempenhou um papel.

Agora, Denver volta suas atenções para o jogo 3 de sábado, onde uma vitória permitiria ao Nuggets assumir o controle da série. — jones



Estatísticas vitais

Jokic se tornou o primeiro jogador na história da pós-temporada da NBA com quatro triplos-duplos consecutivos de 20 pontos, De acordo com estatísticas e informações da ESPN. Ele marcou 34 pontos no jogo 1, 32 no jogo 6 das semifinais da conferência contra o Phoenix e 29 no jogo 5.



