O reinado de Jon Wenner no Rock & Roll Hall of Fame terminou em 20 minutos

“Sabe, para relações públicas”, acrescentou ele, “talvez eu deva adicionar aqui uma artista negra e uma artista feminina, que não correspondam aos mesmos padrões históricos, para evitar coisas como esta. Eu tive a chance de fazer isso. Talvez eu seja antiquado e simplesmente não me importe [expletive] Como queiras.”

Os comentários imediatamente geraram uma tempestade nas redes sociais. Telefonemas e e-mails alarmados começaram a chegar entre os 31 membros do conselho da Rock and Roll Hall of Fame Foundation, incluindo executivos de música e mídia, veteranos do mundo financeiro e pessoas como Pharrell Williams e LL Cool J. (L.L. Cool J.) tem artistas famosos. (A fundação, criada em 1983, seleciona artistas afiliados ao museu de Cleveland.)

“Suas palavras correm o risco de minar a própria empresa que você ajudou a construir ao espalhar uma história que não é curta, mas excepcional”, disse Troy Carter, ex-executivo do Spotify e conselheiro do espólio de Prince, em um e-mail para Wenner. Membros recebidos pelo Times.

Entrevistas com quatro pessoas com conhecimento direto da votação do conselho, que falaram sob condição de anonimato porque as deliberações do conselho são confidenciais, pintam um quadro de urgência e fúria dentro da empresa.

Embora os membros do conselho tenham ficado pessoalmente chocados com os comentários de Wenner, eles se preocuparam com o impacto no salão e em suas principais relações com os artistas – alguns dos quais já haviam começado a reclamar. Uma missiva veio do parceiro de longa data de Elton John, Bernie Dauphin, que receberá o Prêmio de Excelência Musical na cerimônia deste ano, em 3 de novembro, no Barclays Center, no Brooklyn. Sua esposa e empresária, Heather Taubin, enviou um e-mail aos funcionários do Hall chamando os comentários de Wenner de “um tapa na cara” e acrescentando: “Acreditamos fortemente que ele deveria renunciar imediatamente”.

Embora o salão supervisione a votação que seleciona os vencedores, muitas vezes ocorre uma diplomacia sutil nos bastidores para garantir que os artistas aceitem a homenagem e apareçam em seu programa anual de televisão de indução. Kate Bush, Missy Elliott, Willie Nelson, Sheryl Crow, Rage Against The Machine, The Spinners e George Michael, falecido em 2016, foram homenageados este ano.