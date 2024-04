A Suprema Corte sobre a imunidade de Donald Trump: momentos-chave, explicados

WASHINGTON (AP) – Falou-se de ataques de drones e suborno presidencial, falou-se de um governador em potencial “para sempre” e dos Pais Fundadores. A corrida presidencial não foi mencionada, mas não ficou longe da mente.

A Suprema Corte ouviu argumentos por mais de duas horas e meia sobre a questão-chave Sobre se o ex-presidente Donald Trump está imune a processos judiciais Ele foi acusado em um caso Conspiração para subverter as eleições presidenciais de 2020.

Embora os juízes parecessem propensos a rejeitar a reivindicação geral de imunidade de Trump, parecia que ele ainda poderia beneficiar de um longo adiamento do julgamento para além das eleições de Novembro.

Confira alguns dos muitos momentos marcantes:

'Uma regra para todas as idades'

O juiz Neil Gorsuch expressou preocupação com o facto de os procuradores ou opositores políticos poderem ter segundas intenções para perseguir rivais políticos. Michael Drieben, advogado da equipe do procurador especial Jack Smith, respondeu que esse medo não era aplicável neste caso.

“Eu aprecio isso”, disse Gorsuch. “Mas você também percebe que estamos escrevendo um destino para sempre.”

Outros juízes não foram menos arrogantes ao descrever os desafios históricos do caso e o potencial para um precedente que resistiria ao teste do tempo para além de Trump. Para os juízes conservadores, essa abordagem parecia uma forma de deixar de lado os factos do impeachment de Trump, um abuso descarado do poder de impeachment, e em vez disso concentrar-se na substância das decisões judiciais em casos que ainda não foram indiciados – mas que poderiam teoricamente ser .

“Este caso tem enormes implicações, na minha opinião, para a presidência, para a presidência e para o futuro do país”, disse George W. disse Brett Kavanagh, nomeado por Trump que serviu na Casa Branca de Bush. O presidente é visto como o fiel guardião do poder.

Em suma, o tribunal estava mais preocupado com o futuro do que com o presente ao contemplar o julgamento que estava por vir. Juntamente com as invocações frequentes dos pais fundadores da nação, houve numerosas invocações históricas.

Nenhuma palavra foi dita

Não há referência a “novembro” nos argumentos. Não para “2024”. O nome de Trump nem sequer foi pronunciado, principalmente no contexto do título formal dos processos judiciais.

No entanto, as eleições de 2024 são sem dúvida o proverbial elefante na sala e, nesse sentido, as palavras não ditas foram quase tão altas.

Pairando no pano de fundo da audiência de quinta-feira estava um reconhecimento tácito de que o tribunal está ajudando a determinar não apenas se Trump está imune a processo, mas também se ele pode ser julgado antes da votação.

A realidade incómoda para a agência, que deveria ser considerada um actor político, é que a decisão de escrever no final de Junho ou início de Julho está a levar o tribunal de primeira instância a fazer mais análises sobre quais as acções a que Trump poderá estar imune. Porque o julgamento pode ser adiado até depois das eleições.

Drieben teve o cuidado de não ignorar as consequências da decisão do tribunal sobre as eleições ou de pressionar por um veredicto rápido para fins políticos.

A referência mais próxima à eleição, embora ainda indireta, veio da juíza Amy Coney Barrett, que a certa altura disse a Treepan: “O procurador especial expressou alguma preocupação sobre o ritmo e a vontade de avançar”.

Quer mais trabalho?

Embora o tribunal parecesse altamente cético em relação à tentativa de Trump de encerrar o caso, vários juízes sugeriram que o caso fosse enviado de volta para novas batalhas legais antes de ir a julgamento.

Tal decisão atrasaria o julgamento até depois das eleições. Isso seria uma vitória para Trump porque, se ele derrotar o presidente Joe Biden em novembro, poderá ordenar ao seu novo procurador-geral que rejeite o caso ou lhe conceda perdão.

Barrett e outros tentaram repetidamente argumentar com o advogado de Trump e a equipa de Smith se as acções alegadas na acusação são actos oficiais – e, portanto, imunes a acusação – em oposição a actos privados.

Embora o presidente do tribunal, John Roberts, tenha deixado clara a sua oposição às reivindicações gerais de imunidade de Trump, disse ter “preocupações” sobre uma decisão anterior do tribunal de recurso que rejeitou os argumentos de imunidade de Trump, mas não ofereceu uma análise detalhada sobre se isso se aplica. As cobranças podem ser oficiais ou pessoais.

O tribunal de primeira instância, disse Roberts, parecia simplesmente dizer que “um ex-presidente pode ser processado porque é processado”.

“Por que não devolvemos o caso ao tribunal de apelações ou emitimos um parecer esclarecendo que não é lei?” Roberts perguntou a Dreyben.

A equipa de Smith disse ao tribunal que, mesmo que tenha encontrado algum nível de imunidade para actos oficiais, a acusação continha actos privados suficientes – tais como o esquema falso de submissão de eleitores – para justificar um julgamento imediato.

“O presidente não tem nenhum papel na certificação do vencedor das eleições presidenciais”, disse Drieben. “Portanto, é difícil para mim compreender como pode haver uma questão constitucional séria sobre dizer: 'Você não pode usar a fraude para derrotar esse ato, não pode evitá-lo com trapaça, não pode privar milhões de eleitores'.

Juízes para assistir

Os juízes liberais pareceram apoiar a equipa de Smith ao decidir que o julgamento deveria avançar, dizendo que o argumento de Trump anulou a Constituição.

“Os redatores da Constituição não colocaram uma cláusula de exceção. Eles sabem como”, disse a juíza Elena Kagan. “E, você sabe, não é de surpreender que eles tenham ido contra um monarca que afirmava estar acima da lei. A questão toda não era que o presidente não era um monarca e que o presidente não deveria estar acima da lei?

Enquanto isso, Kavanagh e o colega conservador Samuel Alito pareciam mais receptivos às afirmações de Trump.

Mas, em última análise, a questão pode recair sobre Roberts, que a certa altura questionou se o caso poderia avançar se os actos oficiais fossem eliminados da acusação, dizendo que isso criaria um “banquinho de uma perna só”.

As perguntas sutis de Barrett sugeriam que ela era outra pessoa a ser observada.

Barrett, nomeado por Trump, disse que ex-presidentes poderiam ser processados ​​por ações pessoais, de acordo com o advogado de Trump, D. Concordo John Sawyer. Sauer reconheceu que parte do comportamento de Trump em torno das eleições de 2020 não foi um ato oficial do presidente.

Trump “recorreu a um advogado privado que estava disposto a espalhar conscientemente falsas alegações de fraude eleitoral para avançar com os seus desafios aos resultados eleitorais. Privado?” Barrett perguntou a Sauer.

“Isso parece pessoal para mim”, respondeu ele.

GALORES hipotéticas

É claro que os juízes pressionaram os procuradores sobre as ações reais da acusação, querendo saber quais os passos que Trump tomou na sua tentativa fracassada, mas frenética.

Mas abundavam os cenários hipotéticos, e não é surpreendente que os juízes e os tribunais normalmente testem os limites dos argumentos dos advogados quando decidem como traçar um limite.

Sem imunidade, o presidente George W. Sawyer deixou aberta a porta para o impeachment de Bush “por supostamente mentir ao Congresso para alimentar a guerra no Iraque” e Biden por “promover imigrantes ilegais no país por causa de suas políticas de fronteira”.

Roberts partiu daí para ver se o presidente poderia ser processado por subornar o embaixador.

Foi assim. Que tal vender segredos nucleares a um inimigo estrangeiro? Kagan queria saber. Um ataque de drone a um cidadão americano no estrangeiro autorizado pelo então presidente Barack Obama? Kavanagh perguntou.

Uma suposição particularmente surpreendente veio de Alito, que levantou a possibilidade de que um presidente cessante que teme o impeachment ao deixar o cargo possa tentar permanecer no cargo apesar de perder uma corrida muito disputada, criando um ciclo que “mina o funcionamento do nosso país como uma democracia”. “