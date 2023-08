Espera-se que a Itália chegue à Flórida como um furacão de categoria 3, com chuvas, ventos e tempestades perigosas.

CNN

A tempestade tropical Itália deverá se transformar em furacão na segunda-feira e poderá se tornar uma poderosa tempestade de categoria 3 ao longo da costa do Golfo da Flórida no final desta semana, trazendo ventos prejudiciais, chuvas fortes e inundações, provocando evacuações e fechamento de escolas em partes do estado.

Na noite de segunda-feira, a Itália era “quase um furacão” ao se aproximar dos Estados Unidos, e uma tempestade potencialmente fatal estava crescendo em partes do Centro Nacional de Furacões da Flórida. disse.

A tempestade sustentou ventos de 70 mph e estava a cerca de 32 quilômetros a sudoeste do extremo oeste de Cuba na noite de segunda-feira, disse o centro. As emissoras de televisão estatais disseram na noite de segunda-feira que mais de 8.000 pessoas foram evacuadas das áreas costeiras do oeste de Cuba antes da tempestade.

A previsão é que a Itália se fortaleça rapidamente e se torne um “grande furacão” na noite de terça-feira, antes de atingir a Flórida, alertou o centro.

A Itália chegará na quarta-feira em Big Bend, na Flórida – uma área natural propensa a tempestades ao longo da costa que se estende de Tampa até o sul de Tallahassee. Estão previstas tempestades de até 3,6 metros.

Evacuações obrigatórias e voluntárias foram emitidas em pelo menos oito distritos menos de 48 horas antes da data prevista para a tempestade atingir o estado. E mais de 5.000 Guardas Nacionais foram ativados para ajudar a responder à tempestade.

“Isso terá um grande impacto”, disse o governador da Flórida, Ron DeSantis, em entrevista coletiva na segunda-feira.

Em Jacksonville, a prefeita Donna Deegan declarou estado de emergência local, dizendo que vários abrigos estavam sendo abertos para acomodar pessoas que precisavam ser evacuadas.

Pontos chave:

Espera-se uma exacerbação rápida: Acompanhando águas excepcionalmente quentes no Golfo do México, prevê-se que Idalia se intensifique rapidamente de um furacão de categoria 1 na noite de segunda-feira para um poderoso furacão de categoria 3 24 horas depois.

Uma pequena mudança na trajetória poderia afetar dramaticamente Tampa: Se a Itália chegar mais ao sul do que o previsto atualmente, Tampa poderá ser atingida por ventos fortes e grandes tempestades.

Impactos bem fora do cone: Tempestades, ventos e chuvas afetarão grande parte da Costa do Golfo da Flórida. Depois que a tempestade atingir o continente, ventos prejudiciais e chuvas fortes se espalharão para o interior da Flórida, partes da Geórgia e das Carolinas.

Os impactos da Itália serão sentidos desde Florida Keys até a costa oeste do estado já na terça-feira. A velocidade do vento aumentará em Florida Keys e na costa sudoeste do estado a partir da manhã de terça-feira. As faixas externas da Itália poderiam envolver o interior de grande parte da Flórida, incluindo áreas do interior, na noite de terça-feira.

Espera-se que uma grande parte da Flórida sofra impactos da Itália, mas o pior que a tempestade tem a oferecer se estende ao norte, de Tampa até a região de Big Bend e Panhandle.

As condições nestas áreas irão deteriorar-se rapidamente de terça-feira à noite até quarta-feira de manhã, à medida que o desembarque se aproxima.

Uma tempestade com risco de vida de até 3,6 metros é possível em Big Bend, na Flórida, apenas para ser agravada por ondas impulsionadas por ventos com força de furacão de 160 km/h.

A onda de tempestade, que ocorre quando uma tempestade surge no mar, é um dos aspectos mais perigosos de um furacão e a razão por trás da maioria dos drenos pluviais.

“Isso pode acontecer rapidamente e colocar você, sua família e sua casa em perigo.” O Divisão de gerenciamento de emergência da Flórida A empresa alertou.

Durante o furacão Ian, tempestades de 3 a 4,5 metros varreram edifícios de suas fundações na costa de Fort Myers, Flórida. Ao largo da Itália, foi prevista uma onda de 2,5 a 3,6 metros, que Michael Brennan, diretor do Centro Nacional de Furacões, chamou de “nossa maior preocupação”.

“Se você for solicitado a evacuar, essas são as áreas onde você não quer estar”, disse Brennan.

Um alerta de tempestade – o que significa que há risco de vida com aumento da água – está em vigor de Englewood, Flórida, ao norte até Indian Pass, incluindo Tampa Bay.

Evacuações obrigatórias e voluntárias foram emitidas em vários condados da Flórida na manhã de segunda-feira, que DeSantis alertou que poderia se expandir.

“Ordens de evacuação estão sendo emitidas para todos os condados da Costa do Golfo nas Zonas A e B (e) para todas as ilhas barreiras baixas”, disse DeSantis.

Pasco, Manatee, Hernando, Taylor, Pinellas e Hillsborough receberam ordem de evacuação na segunda-feira. Condados de Sarasota e Citrus para áreas costeiras baixas e estruturas vulneráveis.

As ordens de evacuação no condado de Hillsborough incluem partes da área de Tampa.

“Se o governador emitir uma ordem de evacuação, isso significa que a sua vida está em perigo”, alertou o chefe da polícia de Tampa, Lee Bergaw.

O Aeroporto Internacional de Tampa anunciou que suspenderá todas as operações comerciais a partir das 12h01 de terça-feira. O aeroporto anunciou que pretendia reabrir na manhã de quinta-feira, após avaliar os danos causados ​​​​pela tempestade.

DeSantis expandiu a declaração de emergência para 46 dos 67 condados da Flórida na manhã de segunda-feira.

As empresas de energia também começarão a mobilizar trabalhadores na segunda-feira, disse o governador.

“Se você estiver no caminho da tempestade, deverá esperar cortes de energia, então, por favor, prepare-se para isso”, disse o governador aos moradores.

Universidade da Flórida declarado Seu campus será fechado e as aulas serão canceladas de terça à tarde até quarta-feira.

Universidade Estadual da Flórida disse Seu campus em Tallahassee será fechado e as aulas canceladas na quarta-feira. Universidade A&M da Flórida Ele também anunciou Seu campus principal em Tallahassee estará fechado na quarta-feira.

Escolas de toda a região também cancelaram aulas devido ao mau tempo. As Escolas Públicas do Condado de Hillsborough anunciaram que todas as aulas e atividades permanecerão abertas Cancelado Terça e Quarta.

A Geórgia também se preparava para a visita da Itália. O governador Brian Kemp ativou o centro de operações estaduais na segunda-feira.

“A Geórgia estará pronta para tudo o que a Itália trouxer”, disse Kemp. “Fique tranquilo, embora o sistema enfraqueça antes de cruzar a nossa fronteira, não estamos tomando nada como garantido.”