A proibição francesa de vestes abaya nas escolas atrai aplausos e críticas

PARIS (Reuters) – A decisão do governo francês de proibir a abaya, o manto largo e longo usado por algumas meninas muçulmanas nas escolas públicas, atraiu aplausos da direita nesta segunda-feira. Análise.

A França impôs a proibição de símbolos religiosos nas escolas públicas desde 2004, perpetuando o seu estrito tipo de secularismo, conhecido como “lawyside”. Um tema que continua a alimentar a tensão política no país é importante.

“Nossas escolas estão constantemente sob escrutínio e as violações da lei aumentaram significativamente nos últimos meses, com (os alunos) vestindo roupas religiosas como abayas e kameez”, disse o ministro da Educação, Gabriel Attal, em entrevista coletiva para explicar a proibição no domingo.

Eric Ciotti, líder do partido conservador Les Republicains, foi rápido em saudar a medida, que ele disse estar muito atrasada.

O sindicato de diretores escolares SNPDEN-UNSA saudou a decisão, dizendo acima de tudo que queria clareza do governo, disse seu secretário nacional, Didier Georges, à Reuters.

“O que queremos dos ministros é: ‘Sim ou não?'”, disse Georges sobre Abaya. “Estamos satisfeitos que uma decisão foi tomada.”

Mas muitos na esquerda criticaram a medida, incluindo Clémentine Audain, deputada do partido de extrema-esquerda France Insumais, que criticou o que chamou de “polícia do vestuário” e “característica de uma rejeição fanática dos muçulmanos”.

Alguns académicos concordaram que a medida seria contraproducente e disseram que afectava o vestuário, que, segundo eles, era usado por motivos de moda ou identidade e não por religião.

“Isso vai prejudicar os muçulmanos em geral. Eles serão estigmatizados novamente”, disse Agnes de Feo, socióloga que tem pesquisado o uso do niqab pelas mulheres francesas na última década.

“É realmente uma pena porque as pessoas julgam essas jovens, enquanto (a abaya) é uma expressão adolescente sem consequências”.

‘É uma roupa casual’

Digennot, de 22 anos, usa abaya em casa e não consegue entender por que ela foi proibida.

“É um vestido longo, muito solto, é um vestido casual sem nenhum significado religioso associado a ele”, disse ela à Reuters. Ela se recusou a fornecer seu nome porque estava treinando para se tornar professora.

Em 2004, a França proibiu o uso do véu nas escolas e em 2010 proibiu a cobertura total do rosto em público, irritando alguns membros da sua comunidade muçulmana de mais de cinco milhões de pessoas e levando à criação de escolas muçulmanas privadas, disse De Feo.

Há um ano, o antecessor de Atal, Bob Ndiaye, disse que era contra a proibição da abaya, dizendo: “Definir a abaya não é fácil, legalmente… isso nos levará ao tribunal administrativo, onde perderemos”.

Dawud Rifi, que ensina estudos islâmicos no Instituto de Estudos Políticos de Lille, concorda. “Não existe vestimenta islâmica. Temos que desafiar esse mito”, disse ele à Reuters.

Rifi disse que há uma tendência de moda mais ampla entre as estudantes do ensino médio que compram vestidos longos e quimonos online.

Tanto Riffey quanto De Feo disseram que distinguir entre moda e religião poderia levar os estudantes a serem traçados com base em sua identidade.

Reportagem de Juliet Zapkiro, Nomi Olive, Tassilo Hummel, Bertrand Poussi, Ingrid Mélander; Escrito por Juliet Zapgro Edição por Nick MacPhee, Ingrid Melander

