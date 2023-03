Tom Sandoval finalmente pede desculpas a Ariana Maddix por seu caso com Rahul

Estrela de “Regras de Vanderpump” Tom Sandoval Finalmente se desculpou Ariana Maddis Quase uma semana depois, ela acabou com o relacionamento de 10 anos por causa de um caso com um colega de elenco. Rachel Lewis .

Ele escreveu: “Quero me desculpar primeiro com todos que magoei durante esse processo. Acima de tudo, quero me desculpar com Ariana. Eu estava errado, fui egoísta, tomei decisões imprudentes que feriram alguém que amo. Ninguém merece isso. sentir essa dor de forma tão traumática e pública.” “