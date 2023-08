Austrália: Pela primeira vez no mundo, os médicos removeram um verme parasita de 7 centímetros do cérebro de uma mulher

CNN

Quando uma mulher australiana de 64 anos foi enviada ao hospital para uma cirurgia cerebral, o neurocirurgião Dr. Hari Priya Pandi não esperava retirar uma lombriga parasita de 8 centímetros (3 polegadas) de comprimento.

“Encontrei minhocas usando minhas não tão boas habilidades de jardinagem… Acho-as assustadoras, não é algo com que eu possa lidar”, disse Bondy à CNN sobre a primeira descoberta mundial de um verme vivo dentro de um cérebro humano. .

A descoberta desencadeou uma luta frenética para identificar exatamente o que é o parasita, disse Sanjaya Senanayake, especialista em doenças infecciosas do Hospital de Canberra, à CNN.

Um colega num laboratório hospitalar conseguiu contactar um parasitologista animal num instituto de investigação científica do governo em 20 minutos – e encontrou a sua resposta inesperada.

“Conseguimos enviar-lhe um verme móvel vivo e ele pôde vê-lo e identificá-lo imediatamente”, disse Senanayake.

Testes moleculares confirmaram isso Opitascaris Robertsii, A De acordo com um comunicado de imprensa da Universidade Nacional Australiana e do Hospital de Canberra, lombrigas são comumente encontradas em pítons.

“Até onde sabemos, este é o primeiro caso envolvendo o cérebro de um ser humano ou de qualquer outra espécie de mamífero”, disse Senanayake, professor da Universidade Nacional Australiana.

Os pesquisadores dizem que o paciente morava perto de uma área de lago habitada por pítons no sudeste de Nova Gales do Sul. Embora não tenha tido contato direto com o réptil, ela pode ter contraído a lombriga após se alimentar de folhas verdes de varicela, um vegetal folhoso nativo, que ela cozinhava e comia.

Médicos e cientistas envolvidos em seu caso especularam que uma píton-carpete pode ter espalhado o parasita através de suas fezes para as verduras, onde o paciente tocou e contaminou alimentos ou outros utensílios de cozinha.

A mulher foi inicialmente internada num hospital local no final de Janeiro de 2021, depois de sofrer durante três semanas de dores abdominais e diarreia, seguidas de tosse seca persistente, febre e suores nocturnos.

Após vários meses, os seus sintomas pioraram com esquecimento e depressão, e ela foi enviada para um hospital na capital australiana, onde uma ressonância magnética revelou uma anomalia no lobo frontal direito do seu cérebro.

O que geralmente acontece é que as pítons-carpete na Austrália o carregam Opitascaris Robertsii e libera ovos de parasitas deles Espalhado pelas fezes, pequenos mamíferos e marsupiais que comem plantas. Em algum momento, as pítons comem o mesmo animal infectado, e o parasita passa a viver dentro da cobra, completando o ciclo.

Neste caso, disse Senanayake, o paciente pode ser um hospedeiro acidental do verme. O parasita é altamente invasivo e suspeita-se que suas larvas, ou jovens, tenham se alojado em outros órgãos do corpo feminino, incluindo pulmões e fígado.

O caso destaca o risco crescente de doenças e epidemias serem transmitidas de animais para humanos, especialmente à medida que as pessoas invadem mais profundamente os habitats dos animais.

“Há mais oportunidades para humanos, animais domésticos e animais selvagens interagirem entre si e com as plantas. Portanto, este é outro indicador de que mais novas infecções serão vistas no futuro”, disse Senanayake.

Cerca de 30 novas infecções foram identificadas no mundo nas últimas três décadas, disse ele. Cerca de 75% das infecções emergentes são zoonóticas, ou seja, do mundo animal para o mundo humano – incluindo os coronavírus.

“Esse Opitascaris A infecção não se espalha entre as pessoas, por isso não causa uma epidemia como a SARS, a COVID-19 ou o Ébola. No entanto, a cobra e os parasitas são encontrados em outras partes do mundo, portanto outros casos serão reconhecidos nos próximos anos em outros países”, disse Senanayake.

“A outra mensagem neste caso é sobre a forragem. As forrageadoras devem lavar as mãos depois de tocar na forragem. A forragem usada para salada ou para cozinhar também deve ser bem lavada.”

Este caso na Austrália é bastante diferente dos relatos recentes de larvas de tênia encontradas no cérebro causando fortes dores de cabeça.

Essa posição é conhecida NeurocisticercoseOs cistos larvais podem causar sintomas neurológicos quando se formam no cérebro.

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, as pessoas são infectadas pelo parasita ao ingerir ovos encontrados nas fezes de uma pessoa com tênia intestinal. Mais de 1.000 casos são relatados a cada ano somente nos Estados Unidos.

No ano passado, uma mulher australiana de 25 anos que sofria de dores de cabeça há mais de uma semana foi diagnosticada com larvas de tênia no cérebro, de acordo com um estudo.

Uma ressonância magnética de seu cérebro levou os médicos a acreditar que sua dor poderia ser um tumor, mas após a cirurgia para remover a lesão, descobriram que na verdade era um cisto cheio de larvas de tênia.