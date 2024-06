Filho da estrela do rodeio Spencer Wright, 3, morre em acidente de trator de brinquedo

A família Wright está sofrendo com uma perda inimaginável.

Levi WrightFilho de 3 anos de uma estrela do rodeio Spencer Wright e esposa Gully WrightUm amigo próximo da família faleceu em 2 de junho 3 de junho confirmado nas redes sociais.

“Não consigo nem começar a explicar o quão difíceis foram as últimas duas semanas.” Mindy Sue Clark escreveu um Postagem no Facebook de 3 de junho. “Desde meu telefone tocando na noite em que ele sofreu o acidente, até receber a notícia ontem à noite de que ele precisava ir. Eu não queria me concentrar no que era ruim ou triste, mesmo que parecesse que alguém havia arrancado meu coração. Estava bem na minha frente.”

Mindy elogiou a comunidade que apoiou Levy, dizendo: “Quero me concentrar nos muitos milagres que todos testemunhamos nesses 12 dias”.

“A resposta à história de Levi foi absolutamente incrível”, continuou ele. “Quantas pessoas nos disseram que nossos nomes estão sempre esperando por atualizações nas barras de pesquisa das redes sociais. Centenas de milhares, senão milhões, de pessoas cercaram nosso melhor amiguinho, levantando-o em oração e jogando seus braços amorosos em torno de Levi . E sua familia.”

Observando que ela sempre seria grata por ser sua “tia Mindy”, Mindy concluiu: “Amo você, Beans! Sentirei sua falta como uma amiga maluca!”