Enquanto os policiais espancavam Dyer Nichols, uma câmera de combate ao crime os rastreou

A maioria das imagens divulgadas pelas autoridades municipais na sexta-feira veio de câmeras corporais e de Trump, que a polícia inicialmente disse ter sido parado por direção imprudente. Nichols foi mostrado sendo puxado de seu carro e fugindo.

Mas o lançamento também incluiu cerca de 31 minutos de vídeo filmado pelo SkyCop, começando com um feed mostrando uma rua tranquila e sinuosa ladeada por casas de tijolos, onde os policiais passavam pelo Sr. Antes de ir para onde Nichols foi parado a pé.

Desde então, capturou uma cena de brutalidade crescente e suas consequências imediatas: as autoridades dizem que o Sr. A filmagem mostra Nicholls sendo chutado e espancado com um bastão. Minutos depois, ele foi visto caído no chão contra um carro da polícia, sem receber atenção dos policiais ou médicos que compareceram ao local.

“Este vídeo em particular mostra não apenas a desumanidade, mas o desrespeito grosseiro pelos direitos deste homem e sua vida”, disse o Rev. dr. j. disse Lawrence Turner. Aí o Sr. O funeral de Nichols está marcado para quarta-feira.

“O vídeo da câmera do céu faz a diferença”, disse o pastor Turner, “se fôssemos deixados apenas com a filmagem da câmera do corpo”, ainda seria doloroso e irritante, mas as acusações contra os promotores não seriam tão convincentes quanto eles pensam que são . Oficiais. Cinco deles na semana passada, o Sr. Eles foram acusados ​​de assassinato em segundo grau, entre outras coisas, pela morte de Nicholas.

A câmera SkyCop que capturou o espancamento é uma das mais de 2.000 posicionadas pela cidade, todas as quais enviam imagens ao vivo para o centro de crimes em tempo real do departamento de polícia. Os operadores podem deslocar e ampliar as câmeras para fornecer imagens neste caso, que tem um alcance de cerca de 200 pés.