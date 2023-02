Tom Brady se aposenta: os maiores vencedores e perdedores após o anúncio do lendário quarterback

Às 6h da manhã de quarta-feira, uma das maiores carreiras da história do esporte profissional chegava ao fim. Cerca de duas horas depois, Tom Brady disse ao público após informar sua ex-equipe Ele realmente deixou passar Depois de uma carreira ilustre de 23 anos como quarterback da NFL.

Ao jogar a temporada de 2022, Brady atingiu seu objetivo de jogar aos 45 anos. Mesmo não sendo sua melhor temporada, Brady ainda conseguiu fazer história; Ele liderou a NFL em tentativas e conclusões de passes. O jogo de Brady ajudou a liderar o caminho bucaneiros a um título de divisão, dando a ele a chance de encerrar sua carreira com uma nota adequada na pós-temporada.

Há muito o que descompactar após a notícia da aposentadoria de Brady, incluindo os maiores vencedores e perdedores após o anúncio bombástico. Aqui está quem está se beneficiando mais e menos com a aposentadoria de Brady.

Vencedor: Tom Brady

Lutando contra as lágrimas em seu vídeo de aposentadoria, Brady claramente não queria que sua lendária carreira terminasse. Mas o fato de ele ter conseguido se aposentar em seus próprios termos deveria ser um prêmio de consolação, considerando que muitas carreiras não terminam assim.

Brady também vai embora sem manchar seu legado. Claro, a temporada de 2021 de Brady foi ótima e, se ele tivesse se aposentado no ano passado, o último filme de sua carreira teria sido sua tentativa épica de retorno. carneiros Na pós-temporada do ano passado, ele foi coroado por seu passe para touchdown que empatou o jogo para Mike Evans. Mas Brady não fez nada para afetar negativamente seu legado nesta temporada e, aos 45 anos, conseguiu marcar um de seus maiores gols.

Perdedor: Bucaneiro

Brady deu a si mesmo apenas duas opções nesta temporada. para ESPN: descansar ou permanecer com os bucaneiros. Já que ele escolheu o primeiro, é uma perda óbvia para os Buccaneers que agora se encontram Oficialmente no mercado há um quarto.

Os Buccaneers têm outras necessidades (especialmente na linha ofensiva), mas o quarterback agora entrará na linha de frente após o anúncio de Brady. O Tampa Bay pode optar por dar a Kyle Trask – uma escolha de segunda rodada de 2021 – uma chance de titular, mas ele, sem dúvida, terá uma competição externa na forma de um novato ou veterano (ou ambos).

Vencedor: Conferência NFC

A saída de Brady torna as coisas mais fáceis para toda a NFC. A divisão mais afetada pela decisão de Brady é a NFC South, que agora está aberta após a aposentadoria de Brady. Na verdade, talvez o maior vencedor da NFC Carolina PanthersEle fez uma corrida no final da temporada para pegar os Buccaneers com o técnico interino Steve Wilks.

A aposentadoria de Brady abre uma janela de campeonato para outras equipes da NFC que antes tinham que passar por Brady. Isso reforça a crescente disparidade entre os quarterbacks da AFC e da NFC. A AFC – atualmente lar de Patrick Mahomes, Joe Burrow, Justin Herbert e Josh Allen – tem um jogo de zagueiro significativamente melhor do que a NFC.

Marque a caixa de seleção para concordar que deseja se inscrever. Obrigado por inscrever-se!

Fique de olho na sua caixa de entrada.

Desculpa!

Ocorreu um erro ao processar sua assinatura.



Las Vegas é considerada a favorita se Brady jogar fora de Tampa em 2023. Com Brady aposentado e Derek Carr pronto para deixar o time nesta entressafra, os Raiders têm grandes dúvidas sobre o quarterback na entressafra.

Embora Brady nunca tenha sugerido que isso fosse possível, certamente havia alguns patriotas Os fãs esperavam que Brady considerasse uma temporada de despedida na Nova Inglaterra. Isso não vai acontecer agora, e será em um ambiente comemorativo na próxima vez que Brady estiver no Gillette Stadium.

Vencedor: Hall da Fama do Futebol Profissional

Não demorou muito para que todos soubessem quando Brady seria elegível para entrar no Hall da Fama. Brady, sem dúvida, será votado durante seu primeiro ano de elegibilidade. O mesmo pode ser dito de JJ Watt, que recentemente anunciou sua aposentadoria.

Com Brady e Watt como atração principal, este será um dos fins de semana mais esperados do Hall da Fama da história.

Perdedor: fãs da NFL

Quer você torça por ele ou por seu time ou não, os fãs que assistiram à NFL nos últimos 20 anos receberam um assento na primeira fila para o maior jogador da história da NFL. Agora, décadas depois, os jovens fãs que cresceram assistindo Brady podem dizer a seus netos que o sete vezes MVP do Super Bowl fez o que queria. Dependendo de quem eles torcessem, eles se lembrariam de histórias envolvendo euforia ou desgosto sobre suas memórias de ver o Bode em ação.