O Paris Air Show começa com um pedido histórico de aeronaves

IndiGo da Índia assina acordo para 500 jatos Airbus

Fabricantes de jatos enfrentam desafios de oferta para atender à forte demanda

Segurança também é foco da primeira feira em Paris em 4 anos

PARIS, 19 Jun (Reuters) – A Airbus (AIR.PA) anunciou um acordo de 500 aviões com a companhia aérea indiana IndiGo (INGLNS) no primeiro dia do Paris Airshow nesta segunda-feira. Foco nas questões da cadeia de suprimentos da indústria.

O acordo multibilionário para os aviões de corredor único – o maior em número de aviões – confirmou um relatório da Reuters no início deste mês e ofusca a tentativa de compra da Air India de 470 jatos Airbus e Boeing (BA.N) no início deste ano.

O maior show aéreo do mundo, que alterna com Farnborough na Grã-Bretanha, está em Le Bourget pela primeira vez em quatro anos depois que a edição de 2021 foi vítima da pandemia.

O presidente francês, Emmanuel Macron, voou de helicóptero para o bazar espacial lotado para assistir a uma demonstração de vôo, incluindo o mais recente desenvolvimento de jato da Airbus, o A321XLR, e poder aéreo, incluindo o caça francês Rafale.

Do lado civil, os fabricantes de aeronaves vêm com expectativas crescentes de demanda à medida que aumentam a capacidade de atender à demanda e ajudam a atingir as metas da indústria de emissões líquidas zero até 2050.

Mas, após a pandemia, eles também enfrentam o desafio de atender a essa demanda, pois os fornecedores enfrentam custos crescentes, escassez de peças de reposição e escassez de mão de obra qualificada.

Executivos do setor dizem que o mercado ressurgente de jatos executivos está prestes a captar 2.000 pedidos de jatos em todo o mundo, além dos já anunciados provisoriamente, enquanto as companhias aéreas tentam preencher o vazio deixado por uma queda acentuada na atividade na crise de Covid.

Mas apenas uma fração desses novos negócios em potencial estará pronta para o show aéreo desta semana, que pode ter uma mistura de novos e novos anúncios, disseram eles.

“Só quando eles saem no final do ano é que temos uma ideia da força do mercado e da qualidade dos pedidos”, disse Sash Tusa, analista da Agency Partners.

Negociações de armas na Ucrânia

[1/2] Um protótipo do Future Combat Air System (SCAF), uma aeronave europeia desenvolvida pela França, Alemanha e Espanha, está em exibição durante o 54º International Paris Airshow em 19 de junho de 2023 no Aeroporto Le Bourget, perto de Paris, França. REUTERS/Benoit Tessier

O acordo da IndiGo ressalta a crescente importância da Índia como o mercado de aviação que mais cresce no mundo, atendendo a uma grande população e a fabricantes de aeronaves.

“Este é apenas o começo e há mais por vir. Com o crescimento da Índia (e) o crescimento do mercado de aviação indiano… este é o momento certo para fazer este pedido”, disse o presidente-executivo da IndiGo, Peter Elbers. Coletiva de imprensa.

Em outro mercado importante, a Airbus disse que a companhia aérea de baixo custo saudita Flynas confirmou um pedido de 30 aeronaves de fuselagem estreita da família A320neo, confirmando um relatório da Bloomberg.

Ao contrário do último evento, há quatro anos, o show aéreo está ocorrendo sob a sombra do conflito na Ucrânia, sem a presença russa nos pavilhões e salas de exibição.

Um ministro ucraniano disse à Reuters que Kiev está conversando com fabricantes de armas ocidentais para aumentar a produção de armas, incluindo drones, e pode assinar contratos nos próximos meses.

A Bélgica disse que o Rafale e a multinacional Eurofighter poderiam se inscrever como possível observador sucessor dos caças FCAS franco-alemão-espanhóis.

A francesa Thales ( TCFP.PA ) também anunciou um contrato para 13 radares de vigilância aérea de longo alcance da Indonésia.

Olhando para o resto do show, a Air India pode finalizar seu último grande pedido, uma divisão entre a Airbus e a Boeing, com o inquilino irlandês Avolon fechando um acordo com a Boeing, que teve um show relativamente tranquilo após pedidos recentes.

A Airbus parece próxima de um grande acordo com a mexicana Viva Airbus, mas algumas fontes previram na segunda-feira que estaria mais perto dos três dígitos de 60 jatos do que o relatado inicialmente, sem garantia de uma decisão esta semana.

E com o aumento do poder de barganha devido à oferta mais restrita, os executivos das companhias aéreas dizem que os fabricantes de aviões estão mais rígidos com os preços e mais cautelosos do que nos ciclos de alta anteriores.

Os fabricantes de motores, por sua vez, estão apostando na tecnologia de economia de combustível que afetará a evolução dos jatos na próxima década.

Reportagem de Tim Hepher, Joanna Plucinska, Allison Lampert e Valerie Insinna; Reportagem adicional de Aditi Shah, Julia Payne, Nandan Mandayam; Edição por Mark Potter e Jonathan Otis

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.