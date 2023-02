Os futuros de ações caíram enquanto os traders aguardavam a última decisão de aumento de taxa do Federal Reserve

Os futuros de ações caíram na quarta-feira, enquanto os investidores aguardavam a reunião do Federal Reserve na quarta-feira.

Os futuros da média industrial Dow Jones caíram 140 pontos, ou 0,4%. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq Composite caíram 0,4% e 0,3%, respectivamente.

O Fed anunciará às 14h ET quanto aumentará as taxas de juros em seu mais recente esforço para conter a alta inflação. Os mercados esperam um aumento de 25 pontos base ou 0,25 ponto percentual do banco central. Na terça-feira, o Índice de Custo do Emprego, uma medida de aumentos salariais, mostrou que a remuneração subiu 1% no quarto trimestre, menos que a estimativa do Dow Jones de 1,1%.

No entanto, os traders podem estar se antecipando ao esperar um tom mais dovish do banco central, ou procurando sinais de que uma pausa ou mesmo um pivô nas altas é iminente.

“O aperto ocupacional em 2022 levou a sinais de redução da inflação, mas permanece inaceitavelmente alto”, disse o estrategista-chefe de mercado da Lazard, Ron Temple, em nota na terça-feira. “Com uma alta de 25bps já descontada pelos mercados, a tarefa de Powell é identificar inequivocamente o compromisso do Fed de conter a inflação.”

O anúncio do Fed será seguido por comentários do presidente Jerome Powell.

Wall Street está saindo de uma forte sessão no final de janeiro. O Dow subiu quase 369 pontos na terça-feira, alta de 1,09%. O S&P 500 ganhou 1,46%, fechando seu melhor desempenho em janeiro desde 2019. O composto Nasdaq, altamente tecnológico, subiu 1,67%, registrando seu melhor desempenho em janeiro em 22 anos.

A temporada de receitas continua. Peloton e Meta Platforms estão programados para relatar resultados trimestrais na quarta-feira.

As ações da Snap caíram mais de 15% depois que a empresa de mídia social divulgou resultados trimestrais decepcionantes. A receita média da empresa por usuário, uma métrica importante para o Snap, também ficou abaixo das expectativas. Enquanto isso, a AMD registrou receita e ganhos melhores do que o esperado, mas alertou para um declínio de 10% na receita no primeiro trimestre.