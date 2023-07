Dow Jones despenca 380 pontos com fortes dados de empregos; Kathy Wood vende Tesla e compra Meta

Após um forte relatório mensal de empregos, a média industrial Dow Jones caiu 380 pontos na quinta-feira. Enquanto isso, os ETFs Ark Invest de Cathie Wood venderam enquanto compravam mais ações da Tesla. Metaplataformas (meta) estoques.







Uma enxurrada de dados econômicos atingiu os mercados na quinta-feira. Primeiro, o Relatório Nacional de Emprego de junho da ADP mostrou um aumento de 497.000 postos de trabalho contra as estimativas de um aumento de 235.000. ADP mostrou um ganho de 278.000 postos de trabalho em maio. O relatório da ADP fornece uma prévia do relatório de folha de pagamento de junho do Departamento do Trabalho na sexta-feira.

Mas o Departamento do Trabalho revelou na quinta-feira que os primeiros pedidos de auxílio-desemprego subiram para 239.000 contra 248.000 na semana anterior.

Em outros lugares, o S&P Global Services Purchasing Managers’ Index subiu para 54,4 de uma estimativa de 54,1. Além disso, o índice de junho do Institute for Supply Management Services subiu para 53,9, contra uma estimativa de 50,8.

Finalmente, o relatório JOLTS do Departamento do Trabalho mostrou que as vagas de emprego caíram para 9,824 milhões contra 10,1 milhões em maio.

O mercado de ações hoje: Cathy Wood compra ações da Meta

O veículo elétrico é um gigante tesla (D.S.L.A) caíram 3,2% na quinta-feira, quando os ETFs Ark Invest da Cathie Wood venderam quase US$ 8 milhões em ações da empresa liderada por Elon Musk, de acordo com a atualização diária de negociação da Ark.

Enquanto isso, as ações da META caíram 0,3% depois que Wood comprou US$ 1,6 milhão em ações da empresa de mídia social na quarta-feira. No final da quarta-feira, o Twitter lançou um concorrente chamado MetaThreads.

Dow Jones é um gigante da tecnologia Maçã (APL) e Microsoft (MSFT) caiu após a abertura do mercado de ações de hoje.

Churrasqueira Chipotle Mexicana (CMG), Dynatrace (TD), MongoDBGenericName (MTP), Lam Research (LRCX) e nvidia (NVDA) — assim como as ações da Dow Jones JPMorgan Chase (JPM), visto (V) e Força de vendas (CRM) — é uma das melhores ações a serem observadas na atual tendência de alta do mercado de ações.

A Tesla é uma ação do IBD Leaderboard, a Lam Research é uma ação da IBD Swing Trader, enquanto a Nvidia é destaque na coluna Stocks Near a Buy Zone desta semana. Dynatrace é a última ação do dia do IBD.

Dow Jones hoje: preços do petróleo, rendimentos do Tesouro

Após o sino de abertura de quinta-feira, a média industrial Dow Jones caiu 1,15%, enquanto o S&P 500 caiu 1,2%. O composto Nasdaq, pesado em tecnologia, caiu 1,4% na ação da manhã.

Entre os fundos negociados em bolsa dos EUA, o rastreador Nasdaq 100 Invesco QQQ Trust (QQQNegociou em queda de 1,5%, enquanto o SPDR S&P 500 ETF (espionagem) perdeu 1,2% na quinta-feira.

O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu para 4,05%, bem acima da alta recente estabelecida no final de maio. O rendimento subiu para 3,94% na segunda-feira.

Após os ganhos sólidos de quarta-feira, os preços do petróleo caíram modestamente na manhã de quinta-feira. Os contratos futuros do West Texas Intermediate caíram cerca de 0,5%, sendo negociados abaixo de US$ 72 o barril.

Atividade do mercado de ações

Os principais índices ficaram quietos novamente na quarta-feira. O S&P 500 e o composto Nasdaq caíram 0,2%. O Nasdaq 100, que representa algumas das maiores ações do composto, ficou quase estável.

Enquanto isso, a média industrial Dow Jones caiu 0,4%.

Na coluna Big Picture de quarta-feira, “O Russell 2000 caiu 1,3% e parece ter atingido a resistência em torno do nível de 1.900. A perda de quarta-feira interrompeu uma seqüência de seis dias de vitórias para o benchmark de pequena capitalização, a mais longa desde janeiro. O mercado amplia seus ganhos. Portanto, o novo declínio do índice pode afetar a amplitude do mercado.”

À medida que o mercado de ações atinge novas máximas este ano, é um momento importante para ler a coluna The Big Picture do IBD.

Cinco melhores ações da Dow Jones para comprar e assistir agora

Ações da Dow Jones para assistir: JPMorgan, Salesforce, Visa

O Dow Jones permanece acima de um ponto de compra de base plana em 143,37, apesar da queda de quarta-feira do líder do banco JP Morgan. A área de compra de 5% sobe para 150,54. As ações do JPM caíram 1,3% na manhã de quinta-feira.

A Salesforce conseguiu se estabilizar após uma série de quedas de receita. Agora está testando o suporte na linha de 50 dias, e uma recuperação decisiva pode criar uma nova oportunidade de compra. De acordo com a análise do IBD Leaderboard, a MegaCap Technology cruzou anteriormente um par de entradas alternativas em 194,01 e 200,10.

Nas últimas semanas, o estoque atingiu uma zona de lucro de 20% de uma entrada de 178,94 xícara com alça. As ações da CRM caíram 0,7% na manhã de quinta-feira.

O líder de pagamentos Visa na quarta-feira ganhou 0,6% para fechar ainda mais acima do ponto de compra de 235,57 de uma base plana. Um limite de compra chega a 247,35. As ações V caíram 0,2% no início das negociações de quinta-feira.

E Expresso americano (AXP) Uma base de xícara com alça fechou perto do ponto de compra de 177,04.

4 melhores ações de crescimento para comprar e assistir Rally do mercado de ações

Melhores ações para comprar e assistir: Chipotle, Dynatrace

De acordo com o reconhecimento do modelo IBD MarketSmith, as ações da IBD Leaderboard Watchlist Chipotle estão tentando ultrapassar o ponto de compra de 2.139,88 da base plana. Houve também uma entrada inicial em 2.092,51 devido à linha de tendência. Chipotle é o mais recente IBD Stock of the Day. As ações da CMG caíram quase 1% na manhã de quinta-feira.

A fabricante de software Dynatrace desenvolveu um padrão gráfico de aperto de três semanas que indica uma breve consolidação em que os investidores institucionais estão pausando suas compras. As ações estão cerca de 3% distantes de sua entrada recente de 52,99. As ações da TT caíram 1,5% na manhã de quinta-feira.

As ações da IBD Swing Trader Lam Research moveram-se acima de um ponto de compra inicial de 615,80 e um padrão apertado de três semanas com uma entrada de 630,72 durante os ganhos da semana passada. As ações da LRCX caíram 1,4% no início das negociações de quinta-feira.

O MongoDB negociou apertado após seu recente aumento impulsionado pelos ganhos, dando-lhe uma nova entrada. As ações estão acima de uma formação apertada de três semanas que mostrou um ponto de compra em 398,89, enquanto investidores agressivos poderiam ter usado uma entrada na linha de tendência em torno de 386. As ações da MDB caíram 2,6% na manhã de quinta-feira.

Após o intervalo impulsionado pelos lucros em 25 de maio, as ações da Nvidia continuam subindo. Em meio à retração desde 20 de junho, a ação oferece outra oportunidade de compra. Depois que a ação encontrou suporte em sua média móvel alta de 21 dias, ela entrou na linha de tendência em 418. Nvidia é um estoque IBD Leaderboard. As ações caíram 1,3% na quinta-feira.

Melhores ações para comprar e assistir no mercado de ações

Estas são quatro das melhores ações para comprar e assistir no mercado de ações de hoje, incluindo o líder Dow Jones.

Nome da empresa Símbolo ponto de compra perfeito Tipo de ponto de compra ASML (ASML) 683,18 copo com alça Força de vendas (CRM) 200,00 Integração Cloudflare (Líquido) 66,20 fundo duplo ano (ano) 75,45 copo com alça

Fonte: dados do IBD em 5 de julho de 2023

ações da Tesla

As ações do IBD Leaderboard Tesla estenderam sua seqüência de vitórias para seis sessões na segunda-feira com um ganho de 0,95%. Em meio aos ganhos recentes, as ações da Tesla estão firmemente fora da faixa de compra, além do ponto de compra de 207,79 do fundo duplo.

As ações da TSLA ameaçaram apagar os ganhos de quarta-feira, caindo mais de 3% na quinta-feira.

Dow Jones Líderes: Apple, Microsoft

Entre as ações da Dow Jones, a Apple caiu 0,6% na quarta-feira, continuando sua queda em relação ao recorde de sexta-feira de 194,48. As ações continuam bem acima do ponto de compra de 157,38. No início da quinta-feira, as ações perdiam 0,6% na ação da manhã.

As ações da Microsoft subiram na quarta-feira, 4% em relação a 16 de junho, para 351,47.

Nas últimas semanas, o estoque atingiu a zona de lucro de 20% a 25% do ponto de compra de base plana de 276,76, então os investidores podem ter obtido pelo menos alguns lucros lá. As ações da Microsoft caíram 0,1% na manhã de quinta-feira.

Não se esqueça de seguir Scott Lehtonen no Twitter @IBD_SLehtonen Saiba mais sobre ações de crescimento e o Dow Jones Industrial Average.

