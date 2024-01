Dow Jones Futures Rise: Microsoft lidera novas compras, SEC aprova ETFs de Bitcoin; Relatório de inflação pendente

Os futuros do Dow Jones subiram durante a noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, juntamente com o relatório de inflação do IPC. A SEC finalmente aprovou a criação de ETFs Bitcoin à vista. Página inicial do KP (KBH) declaração de renda.







A recuperação do mercado de ações registrou ganhos modestos na quarta-feira, com os principais índices avançando para máximos de 52 semanas.

Microsoft (MSFT), Serviço agora (Agora), dia de trabalho (TERÇA-FEIRA), Mercado livre (Meli) e Howmet Aeroespacial (HMW) Todos os sinais de compra piscaram na quarta-feira.

As ações da MSFT estão ultrapassando a capitalização de mercado de outros titãs do Dow Maçã (APL)

Microsoft e agora tem ações DII 50. As ações da Microsoft e MELI estão em movimento Negociador de swing. As ações da MSFT estão na lista de líderes de longo prazo do IBD. ServiceNow, Microsoft, MercadoLibre e WDAY têm estoque DII 50. Ações Workday, ServiceNow e MELI estão disponíveis IBD Grande Cap 20. A Microsoft é a ação do dia do IBD na quarta-feira.

Um vídeo incorporado no artigo discute a atividade do mercado e compartilha e analisa Microsoft, ServiceNow Tecnologia GigaCloud (GCT)

SEC aprova ETFs de Bitcoin à vista

A Comissão de Valores Mobiliários aprovou mudanças nas regras na tarde de quarta-feira para permitir fundos negociados em bolsa de bitcoin à vista.

No total, 11 ETFs de bitcoin à vista começarão a ser negociados na quinta-feira.

Durante a sessão de quarta-feira, Mercados globais da CBOE (CBOE) seis ETFs de bitcoin foram aprovados para começar a ser negociados na quinta-feira. Especificamente, ETFs como o ETF Invesco Galaxy Bitcoin (BTCO), Franklin Bitcoin ETF (AC), ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), VanEck Bitcoin Trust (HODL), Fundo Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC) e o Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW)

Os ETFs à vista estão ganhando mais apoio institucional para o Bitcoin.

O preço do Bitcoin subiu para US$ 45.954,49 às 17h de quarta-feira. A criptomoeda subiu para US$ 47.696,61 na tarde de quarta-feira, acima dos US$ 46.500 anteriores.

Troca de criptomoeda Base de moedas (moeda) e minerador de Bitcoin Maratona Digital (Mara) subiu solidamente depois do expediente. Ambos perderam uma parcela na sessão de quarta-feira.

Dow Jones Futuros Hoje

Os futuros do Dow Jones subiram 0,15% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0,2%. Os futuros do Nasdaq 100 avançaram 0,35%.

O Departamento do Trabalho divulgará o índice de preços ao consumidor de dezembro às 8h30, horário do leste dos EUA, juntamente com os pedidos semanais de seguro-desemprego. O relatório do IPC certamente movimentará os rendimentos dos futuros e do Tesouro do Dow.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros do Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociações reais na próxima sessão regular do mercado de ações.

Renda familiar KB

As ações da KBH caíram no final das negociações, após um impacto modesto nas receitas e ganhos da KB Home. As ações subiram 1,1%, para 63,20, na sessão de quarta-feira, atingindo brevemente seus melhores níveis em quase 17 anos. Os estoques imobiliários aumentaram no final de 2023, à medida que as taxas hipotecárias caíam. Muitos compensaram consolidações curtas na quarta-feira.

Relatório de inflação do IPC

Os economistas esperam que o índice de preços ao consumidor de novembro suba 0,2%, com a taxa de inflação anual medida pelo IPC subindo para 3,2%. Prevê-se que o núcleo do IPC suba 0,2% no mês, com o núcleo da inflação diminuindo de 4% para 3,8%. Será muito baixo depois de maio de 2021.

Junte-se aos especialistas do IBD enquanto eles analisam as principais ações e mercados no IBD Live

Recuperação do mercado de ações

A recuperação do mercado de ações registou ganhos modestos nos principais índices, que terminaram perto dos máximos da sessão. O Dow Jones Industrial Average subiu 0,45% nas negociações do mercado de ações na quarta-feira. O índice S&P 500 subiu 0,6%. O índice Nasdaq avançou 0,75%.

Após um breve recuo no início de 2024, o S&P 500 está abaixo dos máximos recentes e quase no seu máximo histórico de janeiro de 2022. Nasdaq fecha no nível de 15.000, acima do máximo de dois anos. Dow Jones em janeiro 2 é o nível mais baixo de todos os tempos.

O Russell 2000 de pequena capitalização subiu 0,1%, mantendo uma seqüência de 21 dias.

Os ganhos na maioria dos principais índices refletiram megacaps de tecnologia, como ações da MSFT, ServiceNow e muito mais. Nvidia (NVDA) e Metaplataformas (meta)

ETF de peso igual Invesco S&P 500 (PSR) e ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) ambos subiram 0,2%.

No geral, os vencedores superaram ligeiramente os perdedores na quarta-feira, mas a amplitude do mercado em 2024 permanece um tanto desanimadora. No entanto, os investidores não tiveram problemas em encontrar um número significativo de ações líderes que emitem sinais de compra de vários setores.

Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 1,2%, para US$ 71,37 o barril.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 1 ponto base, para 4,03%.

ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o ETF iShares Expanded Technology-Software Sector (CUBA) ganhou 1,4%. Microsoft Stock é o maior componente do IGV, com participações significativas na ServiceNow e Workday. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) subiu 0,1%

Refletindo as ações de histórias mais especulativas, o ETF ARK Innovation (ARKK) caiu 0,3% e o ETF ARK Genomics (ARKG) caiu 0,6%. As ações COIN são a participação número 1 nos ETFs da Arc Invest.

ETF SPDR S&P Metais e Mineração (XME) caiu 0,9% e o ETF Global X US Infrastructure Development (calçadaAté 0,5%. ETF Global Jets dos EUA (JATOSsubiu 0,3%. ETF SPDR S&P para construtoras residenciais (XHBaumentou 1%. Energy Select SPDR ETF (XLErecuou 1%, enquanto o Fundo SPDR do Setor Selecionado de Saúde (XLVAté 0,5%.

Fundo SPDR do Setor Seleto Industrial (XLIsubiu 0.5% e a escolha do fundo SPDR ETF (45aumentou 0,2%.

Cronometre o mercado com a estratégia de mercado de ETF do IBD

Sinal de compra do Microsoft Flashes

As ações da Microsoft subiram 1,9%, para 382,77, afastando-se de um padrão de base plana e base sobre base em direção a 384,30 pontos de compra. Mas as ações deram três motivos para entrar mais cedo. As ações da MSFT quebraram decisivamente uma linha de tendência descendente. Ele superou várias semanas de forte resistência comercial perto de 377. E estendeu sua recuperação das linhas de 50 dias e 10 semanas, mantendo-se próximo.

A Microsoft está à frente da Apple no título de empresa mais valiosa. Agora tem um valor de mercado de US$ 2,845 trilhões. Isso está abaixo dos US$ 2,895 trilhões em ações da Apple.

Até agora, em 2024, as ações da MSFT subiram 1,8%. A Apple caiu 3,3%, enquanto as ações subiram 0,6% na quarta-feira. Três analistas rebaixaram as ações da AAPL este ano, principalmente devido a preocupações com o iPhone.

As vendas da Apple caíram por quatro trimestres consecutivos. O crescimento das receitas e das vendas da Microsoft acelerou lentamente nos últimos três trimestres. Wall Street espera que o crescimento da Microsoft supere o da Apple, impulsionado pela sua liderança em IA.

Outras ações em zonas de compra

A ação subiu agora 2,2%, para 714,30, continuando sua recuperação de uma linha de 10 semanas. As ações flertaram com uma linha de tendência descendente. As ações da ServiceNow tiveram um padrão rígido de quatro semanas com uma entrada de 720,68, que está abaixo da zona de realização de lucro de 20% a 25%. Mas agora a ação está a caminho de atingir um fundo plano com esse ponto de compra no final desta semana. Os investidores devem observar que os lucros da ServiceNow vencem em 24 de janeiro.

As ações WDAY subiram 0,4% para 276,81, quebrando uma linha de tendência em uma consolidação curta e proporcionando uma entrada antecipada. O Dia do Trabalho se recuperou ligeiramente acima da linha de 10 semanas esta semana, embora marginalmente. Uma entrada de 279,83 em um padrão restrito de quatro semanas pode ser um piso estável após sexta-feira se WDAY mantiver sua faixa.

As ações da MELI avançaram 1,6% para 1.598,16, movendo-se acima da linha de 21 dias, após se recuperarem da linha de 50 dias na última sexta-feira. O MercadoLibre tem uma base plana que faz parte de uma construção base sobre base com um ponto de compra de 1.660. Os investidores poderiam ter usado o movimento de segunda-feira acima dos 21 dias como uma entrada, já que quarta-feira proporcionou uma entrada estreita na linha de tendência.

As ações da Howmet Aerospace subiram 3,5%, para 55,57, continuando a recuperação desta semana de uma entrada de 54,53 e uma sequência de 10 semanas. O ponto de compra de 54,53 foi forjado a partir de uma prateleira – tecnicamente apertada por quatro semanas – no topo da zona de pré-compra.

Por que esta ferramenta IBD facilita a busca pelas melhores ações

O que fazer agora

O quadro geral é positivo e os investidores devem procurar formas de aumentar gradualmente a exposição. Mais algumas ações, incluindo a da Microsoft, mostraram sinais de compra na quarta-feira, mas muitas já estavam sobrecarregadas. Portanto, não persiga esses nomes.

Além disso, diversifique seu portfólio.

Leia o panorama geral todos os dias para ficar em sintonia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

Siga Ed Carson nos tópicos @edcarson1971X/Twitter em @IBD_ECarson E no Bluesky @edcarson.bsky.social Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

