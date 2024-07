Imagens de Bodycam mostram policiais atirando

A polícia de Illinois divulgou imagens de câmeras corporais que mostraram os momentos caóticos que levaram à morte de uma mulher que ligou para o 911.

O assassinato de Sonia Massey, de 36 anos, no fim de semana do Dia da Independência levou a acusações criminais contra um dos policiais que responderam à sua casa e atraiu a condenação do presidente Joe Biden.

O vice-xerife do condado de Sangamon, Sean Grayson, foi demitido da força policial e enfrenta acusações de homicídio culposo e má conduta oficial.

Ele se declarou culpado da acusação.

Na segunda-feira, a Polícia do Estado de Illinois divulgou imagens de câmeras corporais mostrando policiais apontando suas pistolas para a Sra. Massey e gritando para ela largar a água fervente.

O incidente começou nas primeiras horas de 6 de julho, quando Mssey chamou a polícia à sua casa em Springfield, cerca de 320 km ao sul de Chicago, para relatar que acreditava que alguém havia invadido sua casa.

Os policiais seguiram a Sra. Massey quando ela entrou em sua casa e a viram procurando por identificação.

O Sr. Grayson viu uma panela no fogão, apontou para ela e disse: “Não precisamos de fogo enquanto estivermos aqui”.

A Sra. Massey foi até o fogão para retirar a panela. Ela e o Sr. Grayson pareceram rir de sua panela de “água escaldante” antes de dizer: “Eu te repreendo em nome de Jesus”.

“É melhor você não (palavrão) ou juro por Deus que vou atirar na sua cara (palavrão)”, disse Grayson. Ele sacou a pistola, gritando para largar a panela.

“Ok, desculpe”, ouve-se a Sra. Massey dizer antes de se curvar e levantar as mãos.

“O que mais vamos fazer? Não vou colocar água fervente (palavrão) quente no rosto”, ele atirou nela.

Na segunda-feira, o Gabinete do Procurador do Estado do Condado de Sangamon disse que o uso da força por parte do Sr. Grayson contra a Sra.

Num comunicado, o presidente Biden disse estar “de coração partido” pela sua família.

“Sonia Massey é uma querida mãe, amiga, filha e jovem negra que deveria estar viva hoje”, disse ela.

“A morte de Sonya pelas mãos de um oficial que respondeu nos lembra que os negros americanos muitas vezes enfrentam temores por sua segurança de uma forma que muitos de nós não enfrentamos.”

Os advogados da família de Massey elogiaram os promotores por tomarem medidas rápidas contra Grayson.

O advogado Benjamin Crump disse que a filmagem “choca a consciência da América”.

“É absurdo, desnecessário, injustificável, inconstitucional”, disse ele.