Putin visita a Coreia do Norte pela primeira vez em 24 anos em meio a uma aliança fortalecida contra o Ocidente

CNN

–



russo O presidente Vladimir Putin interveio Coréia do Norte Para uma rara visita que sublinhou o alinhamento cada vez mais profundo dos dois países e a necessidade de Moscovo obter armas de Pyongyang para sustentar a sua guerra contra a Ucrânia.

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, cumprimentou Putin pessoalmente na pista quando ele chegou à capital norte-coreana, Pyongyang, na manhã de quarta-feira, horário local, mostraram imagens de vídeo de sua chegada.

Os dois líderes conversaram animadamente durante vários minutos antes de chegarem à sua comitiva, informou a mídia estatal RIA.

De acordo com a mídia estatal norte-coreana KCNA, os dois foram juntos à Kumshusan State Guest House, onde Putin está hospedado, e os dois líderes “trocaram seus pensamentos mais profundos e certamente abriram suas mentes para o desenvolvimento das relações (Coréia do Norte-Rússia) em acordo com a vontade e desejo comum dos dois povos.” ”

Depois de chegarem à casa de hóspedes, eles tiveram uma “conversa amigável”, acrescentou a KCNA.

As ruas de Pyongyang foram decoradas com bandeiras e cartazes russos para marcar a primeira visita de Putin ao país desde 2000. Essa semana chegada Foi uma rara viagem ao estrangeiro para Putin desde que lançou a invasão da Ucrânia em 2022, e um momento chave para Kim, que não acolheu outro líder mundial no seu país, que está politicamente isolado desde a pandemia de Covid-19.





00h21 – Fonte: CNN Coreia do Norte decora ruas com bandeiras de Putin

A visita de Putin será acompanhada de perto em todo o mundo e espera-se que cimente ainda mais a crescente parceria entre as duas potências, baseada na sua hostilidade partilhada para com o Ocidente e impulsionada pela necessidade de Moscovo de armas para a sua guerra na Ucrânia.

Após a sua visita à Coreia do Norte, Putin está a planear uma viagem a Hanói, uma vitrine dos laços do Vietname governado pelos comunistas com a Rússia, que poderá irritar os Estados Unidos.

A viagem de Putin à Coreia do Norte terá uma agenda “muito agitada”, disse seu assessor, Yuri Ushakov, em entrevista coletiva na segunda-feira. Ushakov disse que os dois líderes planeiam assinar uma nova parceria estratégica.

Ushakov sublinhou que o acordo não pretendia ser provocativo ou contra outros países, mas sim garantir maior estabilidade no Nordeste Asiático. Ele disse que o novo acordo substituirá os documentos assinados entre Moscou e Pyongyang em 1961, 2000 e 2001.

Imagens de satélite da Planet Labs e da Maxer Technologies mostraram os preparativos para um grande desfile na praça central de Pyongyang. Uma imagem mostra um enorme estádio construído no lado leste da Praça Kim Il Sung, onde acontecem todos os principais desfiles da Coreia do Norte. Numa fotografia anterior tirada em 5 de junho, os norte-coreanos podem ser vistos praticando formações de marcha.

O porta-voz da segurança nacional dos EUA, John Kirby, disse aos repórteres na segunda-feira que o governo Biden “não estava preocupado com a viagem”, mas “estamos preocupados com o aprofundamento do relacionamento entre esses dois países”.

Gavriil Grigorov/Sputnik/Reuters O líder norte-coreano Kim Jong Un dá as boas-vindas ao presidente russo Vladimir Putin durante uma cerimônia de boas-vindas em um aeroporto de Pyongyang em 19 de junho de 2024.

América, Coreia do Sul e outros países estão acusando a Coreia do Norte Fornece assistência militar substancial Os observadores levantaram preocupações de que o esforço de guerra da Rússia nos últimos meses possa desafiar as sanções internacionais e ajudar o desenvolvimento de Pyongyang. Novo programa de satélite militar. Ambos os países negaram as exportações de armas da Coreia do Norte.

A viagem de Putin é um reflexo da viagem de Kim Setembro passadoO líder norte-coreano viajou para o Extremo Oriente da Rússia no seu comboio blindado, uma visita que incluiu uma fábrica de aviões de guerra e uma instalação de lançamento de foguetes.

À medida que as tensões aumentam na península coreana, ele alimentou uma linguagem belicosa e abandonou uma política de longa data de reunificação pacífica com a Coreia do Sul, em meio à preocupação internacional sobre as intenções do líder norte-coreano.

Soldados norte-coreanos que operam ao longo da Zona Desmilitarizada (DMZ) que separa as duas Coreias dispararam tiros de advertência na terça-feira, o segundo incidente desse tipo em duas semanas, de acordo com o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

Kim saudou o futuro das “relações significativas e amizade estreita” dos países numa mensagem a Putin na semana passada para comemorar o Dia Nacional da Rússia, em 12 de junho.

“Nosso povo dá total apoio e solidariedade ao trabalho bem-sucedido dos militares e do povo russo”, disse Kim, segundo o jornal oficial Rodong Sinmun.

Num artigo no mesmo jornal publicado na terça-feira, hora local, Putin agradeceu a Pyongyang por mostrar “apoio inabalável” à guerra da Rússia na Ucrânia e disse que os dois países estavam “prontos para enfrentar juntos a ambição do Ocidente”.

Ele disse que os dois irão “promover vigorosamente a sua parceria multilateral” e “criar mecanismos alternativos de comércio e imigração mútua sem restrições do Ocidente, opor-se conjuntamente a restrições unilaterais ilegais e moldar um quadro de segurança igual e indivisível na Eurásia”.

Dias depois de uma cimeira do Grupo dos Sete (G7) em Itália, com a presença do Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, os líderes ocidentais reiteraram o seu apoio contínuo à Ucrânia e concordaram em apoiar os lucros provenientes de activos russos congelados. US$ 50 bilhões em dívidas Para um país devastado pela guerra.

Também segue o apoio de Kiev Conferência Internacional de Paz Durante o fim de semana, mais de 100 países e organizações participaram, apoiando a visão de Zelensky para a paz, que apela à retirada completa das tropas russas do território ucraniano.

Putin rejeitou esses esforços um dia antes da reunião, oferecendo as suas próprias condições de paz, incluindo a retirada das tropas ucranianas dos quatro territórios parcialmente ocupados e a retirada de Kiev da sua candidatura para aderir à NATO, considerada um fracasso pela Ucrânia e pelos seus aliados.

A visita de Putin à Coreia do Norte é amplamente vista como uma oportunidade para reforçar o apoio de Kim à sua guerra – um objectivo que pode tornar-se cada vez mais urgente à medida que a ajuda militar dos EUA à Ucrânia, há muito adiada, for disponibilizada.

No mês passado, o secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse aos legisladores dos EUA que as armas e mísseis norte-coreanos e os drones iranianos permitiram que as forças russas “se levantassem novamente”.

Entre agosto e fevereiro, Pyongyang enviou cerca de 6.700 contêineres para a Rússia, que poderiam acomodar mais de 3 milhões de projéteis de artilharia de 152 mm ou mais de 500 mil cartuchos de lançadores múltiplos de foguetes de 122 mm, disse o Ministério da Defesa da Coreia do Sul no início deste ano.

Tanto Moscovo como Pyongyang negaram tais transferências de armas e, no mês passado, um alto responsável norte-coreano classificou tais alegações como uma “contradição ridícula”.

Questionado sobre as preocupações de que a Rússia esteja a considerar transferir tecnologias sensíveis para Pyongyang em troca desses bens, um porta-voz do Kremlin disse na semana passada que o “potencial dos países para o desenvolvimento de relações bilaterais” era “profundo” e “não deveria causar preocupação a ninguém”. Ninguém pode e não deve desafiar.

Putin visitou a Coreia do Norte pela última vez em 2000, seu primeiro ano como presidente da Rússia, onde se encontrou com o antecessor e falecido pai de Kim, Kim Jong Il.

Agora, na sua viagem à Coreia do Norte e depois ao Vietname, o líder russo parece ansioso por se reposicionar na cena mundial, desfazendo-se de uma imagem de isolacionismo ao atrair parceiros com ideias semelhantes para a sua ampla invasão da Ucrânia. .

Putin fez um no mês passado Visita oficial a PequimLá, ele e o presidente chinês, Xi Jinping, reafirmaram a sua oposição comum à ordem mundial liderada pelos EUA.

Moscovo recebeu na semana passada ministros dos Negócios Estrangeiros de países como a China, o Irão, a África do Sul e o Brasil para uma reunião das principais economias em desenvolvimento do grupo BRICS.

O porta-voz da segurança nacional dos EUA, John Kirby, classificou na segunda-feira a última viagem de Putin como um “ataque de charme” após a reeleição do presidente. Putin venceu seu quinto mandato em uma disputa no início deste ano Sem resistência real.

A medida de Putin para fortalecer os laços com a Coreia do Norte é uma bênção para Kim, que tem sido perseguido por anos de sanções internacionais devido ao seu programa ilegal de armas nucleares.

A visita de um líder de um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas daria um sinal ao público interno de Kim sobre a sua influência global – e uma oportunidade para garantir o tão necessário apoio económico e técnico de Moscovo.

A Rússia já apoiou sanções internacionais e investigações apoiadas pela ONU sobre o programa de armas ilegais da Coreia do Norte, incluindo testes de mísseis balísticos intercontinentais de longo alcance que poderiam, teoricamente, atingir o continente dos EUA.

Mas a crescente dependência da Rússia na Coreia do Norte e a crescente fricção com o Ocidente parecem ter mudado essa dinâmica. Março, Moscou Ele vetou a resolução da ONU Renovar a monitorização independente das violações das sanções do Conselho de Segurança por parte da Coreia do Norte.

Kavon Bae, Michael Mitsanas, Katharina Krebs, Maria Knight, Eunjung Seo, Betsy Klein e Paul B. Relatórios adicionais de Murphy et al