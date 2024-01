Quem poderia substituir Nick Saban no Alabama? Dan Lanning, Steve Sarkisian e outros candidatos

Nick Saban, do Alabama, está se aposentando. Saban, 72 anos, será considerado o maior treinador da história do futebol universitário. Ele ganhou sete títulos nacionais, um na LSU e seis no Crimson Tide.

Saban restaurou o Alabama ao topo do futebol universitário mundial, deixou um enorme legado e tem a maior árvore de treinadores do jogo. Substituí-lo será uma tarefa monumental para o Alabama e para o diretor atlético Greg Byrne.

Alguns ex-apoiadores de Saban estão entre os nomes que fontes da indústria esperam que sejam considerados.

Dan Lanning, do Oregon Ex-assistente graduado de Saban e subindo na hierarquia de treinador, ele ajudou a Geórgia a ganhar um título nacional como coordenador defensivo, depois fez 22-5 em Eugene. Lanning tem 37 anos, mas é sábia além da idade. Ele consegue reunir bons funcionários, contratar do mais alto nível e é adepto da área de Nome, Imagem e Aparência (NIL). Disseram-me que a família dele gosta muito do Oregon e que ele tem um time para 2024 que é favorito para vencer o Big Ten em sua primeira temporada. DOs termos do contrato com a escola para sua aquisição são de robustos US$ 20 milhões, mas ouvi dizer que se Lanning sair do emprego, isso poderá custar mais. O programa de futebol Tide tem imprimido dinheiro sob o comando de Saban. Lanning quer ser o cara que substitui Saban? Ele tem um bom emprego, mas um lugar onde ninguém jamais conquistou um título nacional.

Steve Sarkisian do Texas Depois que problemas fora de campo encerraram seu breve mandato na USC, ele ressuscitou sua carreira em Tuscaloosa. Sarkisian, 49 anos, aprendeu bem com Saban como administrar um programa e sua filosofia ofensiva evoluiu. Ele teve 25-14 anos em três anos no Texas. Nesta temporada, os Longhorns de Sarkisian fizeram 12-2 e chegaram ao College Football Playoff ao derrotar Bama em Tuscaloosa.

O técnico do Texas, Steve Sarkisian, saiu e ressuscitou sua carreira no Alabama. (Kevin C. Cox/Imagens Getty)

Os 2023 Horns foram os melhores treinadores de torneios de equipes do Texas que disseram ter visto em anos. “Não chega nem perto”, disse um analista das 12 Grandes. “Fora o talento, é muito disciplinado e também duro. Eles sempre serão muito talentosos, mas sempre seremos um time duro e sempre pensamos que podemos abordá-los mentalmente. Estamos mais disciplinados do que nunca. Isso é um grande elogio para o senhor.”

Diz-se que Sarkisian impressionou os chefes do Tide durante seu tempo no Alabama. Ele deixará uma boa situação que trabalhou duro para construir em Austin para uma lenda que deixará uma grande sombra? É um trabalho melhor do que o que ele tem?

Cullen DeBoer de Washington Fez um trabalho notável em duas temporadas em Seattle. Ele pegou um time de 4-8 há dois anos e os levou ao jogo do título nacional nesta temporada. DeBoer, 49, que ganhou três títulos nacionais da NAIA em Sioux Falls, tem um impressionante recorde de carreira de 104-12. Nos últimos dois anos, os Huskies fizeram 10-1 contra os 25 melhores times. DeBoer está com 12-2 de todos os tempos contra adversários classificados.

“Como treinadores principais, todos nós falamos sobre equilíbrio neste momento, mas ele vive isso”, disse o técnico do Washington State, Jake Dickert. Atlético Semana passada. “Ele é muito legal, muito controlado. Ele é capaz de permanecer em cada momento e continuar pressionando. Certo, errado ou indiferente, ele provou que treinar é muito importante porque a maioria dos caras daquela escalação estiveram em um time de 4-8 por dois anos. atrás – e eu sei (quarterback Michael) Benix se foi, mas todos os outros caras ainda estavam lá. É inacreditável o que ele fez para substituir esses caras. Eu sei que ele tem o respeito de todo o mundo dos treinadores.

O nativo de Dakota do Sul é um incrível criador de mente e cultura. Ela adora Washington, e sua filha será caloura no time de softball Huskies no próximo ano. Ele nunca trabalhou na SEC, o que pode fazer com que alguns no Alabama parem porque essa liga é considerada um animal diferente, mas DeBoer contratou recentemente Jimmy Sexton, o mesmo agente de Saban, e vários outros treinadores da SEC. A abertura do Bama pode levar Sexton a negociar aumentos maiores para outros treinadores.

Mike Norvell, do estado da Flórida Sua equipe poderá deixar o ACC antes do final. Norvell, que fez um trabalho fantástico na reconstrução de Knowles, tem uma aquisição de US$ 4 milhões. Ele assumiu um programa cambaleante e fez 13-1 em quatro temporadas, com três vitórias, cinco vitórias, 10 vitórias e uma vaga nos playoffs. O texano de 42 anos, assim como DeBoer, nunca treinou na SEC. Mas Norvell mostrou que tem uma melhor compreensão do funcionamento do portal de transferências e pode ser uma opção interessante para o Tide.

Dabo Swinney de Clemson Jogado no Alabama. Ele levou sua alma mater e Saban a dois títulos nacionais. Ele se encaixou perfeitamente nos Tigres, mas muitos no jogo acham que ele tem lutado para se adaptar à vida com o portal de transferências. Seu plano saiu pela culatra nos últimos anos. Depois de seis a quatro finalizações (e dois desses títulos nacionais), os Tigres ficaram em primeiro lugar. 14, não. 13 e este ano não. completaram 20 É duvidoso que ele queira substituir Saban e não está claro se o Alabama o seguirá. .

(Foto superior do técnico do Oregon, Dan Lanning: Supham Im / USA TODAY)