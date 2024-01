Golpe dos correios: sentenças de centenas de vítimas anuladas

Os nomes de centenas de pessoas acusadas injustamente no escândalo dos Correios poderão ser esclarecidos este ano, depois do anúncio de leis de emergência para “acelerar a libertação e indemnização das vítimas”.

Falando na Câmara dos Comuns depois do primeiro-ministro, Hollinrake disse que as evidências emergentes de um inquérito público sobre corrupção sugeriam que os Correios haviam agido de forma “incompetente e maliciosa”.

Ele descreveu a decisão de abolir as sentenças através de uma Lei do Parlamento como “sem precedentes” e disse que não foi tomada de ânimo leve, dadas as suas potenciais mudanças no sistema jurídico.