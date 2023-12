Dow Jones Futures Rise: Apple supera avaliação de US$ 3 trilhões; Grande evento de IA da AMD disponível

Os futuros do Dow Jones subiram ligeiramente durante a noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. MongoDB (MTP) e Irmãos Dole (PARA MIM) principais ganhos após o fechamento, com o evento AMD AI na quarta-feira.







X









Os ganhos do mercado de ações tiveram uma sessão mista, com os rendimentos do Tesouro continuando a cair devido aos dados fracos do emprego. As megacaps tiveram desempenho superior, enquanto as small caps ficaram para trás. Maçã (APL) explodiu, devolvendo mais de US$ 3 trilhões em valor. Amazon.com (AMZN) recuperou um ponto de compra. Nvidia (NVDA) e Tesla (D.S.L.A) se recuperaram de suas linhas de 50 dias. Microsoft (MSFT) ligeiramente mais alto na zona de compra.

MongoDB (MTP), asana (Professor), Equidade na saúde (remover), Irmãos Dole (PARA MIM), SentinelaOne (S) e Aeroambiente (abre) relatou terça-feira à noite.

Manhã de quarta-feira, Loja de pechinchas do Ollie (Ollie) publicará resultados financeiros trimestrais.

Microdispositivos avançados (AMD) sediará seu evento Advancing AI na manhã de quarta-feira. Espera-se que ela apresente formalmente sua GPU de data center MI300 para ampliar a competição com a Nvidia. As ações da AMD caíram 0,2% para 118,38 na terça-feira, abaixo da linha de 21 dias. Embora o ponto de compra do copo com alça de 122,11 seja tecnicamente válido, os investidores devem usar a alta de 29 de novembro de 129,73 como uma nova entrada de alça.

Ações da Amazon, Microsoft e Nvidia correm Tabela de classificação do IBD. As ações da Apple e da Nvidia foram adicionadas aos traders swing na terça-feira. As ações da MSFT estão na lista de líderes de longo prazo do IBD. Ações da Nvidia, SentinelOne, MongoDB e Microsoft DII 50. Microsoft e MDB têm ações IBD Grande Cap 20.

A Apple foi a ação do dia do IBD na terça-feira.

Um vídeo incorporado no artigo analisa a ação do mercado de terça-feira e analisa as ações da Apple, Amazon e Nvidia.

Dow Jones Futuros Hoje

Futuros do Dow Jones 0,1% vs. valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0,2% e os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,3%.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros do Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociações reais na próxima sessão regular do mercado de ações.

Receita principal

As ações do MDB caíram acentuadamente nas negociações noturnas, indicando um movimento abaixo de um ponto de compra recente. A receita do MongoDB mais uma vez esmagou as visualizações, enquanto a receita permaneceu confortavelmente no topo. O fabricante de software de banco de dados também orientou a alta no quarto trimestre. Mas o faturamento e a receita diferida foram decepcionantes. As ações do MongoDB subiram 2,5%, para 433,67 na terça-feira, de acordo com a análise da MarketSmith. O ponto oficial de compra é 412,67.

As ações da ASAN caíram na atividade estendida, com a ASAN também superando as visualizações e sinalizando um movimento de volta abaixo da zona de compra, embora seja um guia mais alto. As ações subiram 2,2%, para 23,31 na terça-feira. As ações da Asana superaram o ponto de compra de 22h13 na última sexta-feira.

As ações da HQY pouco mudaram durante a noite, depois que os ganhos com ações em saúde superaram as visualizações do terceiro trimestre. As ações do gestor da conta poupança de saúde caíram 4 centavos, para 69,02 na terça-feira, abaixo da linha de 50 dias. O estoque de ações de saúde está trabalhando a partir de uma base de xícara com alça de 13 meses, a um ponto de compra de 76,62. Uma mudança decisiva além dos 50 dias pode proporcionar uma entrada antecipada.

As ações da TOL subiram modestamente no final das negociações, depois que a construtora de casas de luxo superou as previsões de lucros e apresentou sólida orientação fiscal para o primeiro trimestre e para 2024. As ações da Dole Brothers fecharam em 87,21. Esta é uma ligeira extensão do ponto de compra do copo com alça de 82,39, mas da faixa de entrada de prateleira de 87,12.

As ações da SentinelOne subiram nas negociações estendidas, marcando um rompimento depois que a empresa de segurança cibernética relatou uma perda menor do que o esperado e um crescimento de receita de 42%. Aumento dos ganhos do 4º trimestre da SentinelOne As ações caíram 1,2%, para 20, na terça-feira, mas estão logo à direita de uma base profunda de 43%, com um ponto de compra de 21,95. As ações S da semana passada entraram em abertura por volta das 18h.

As ações da AVAV subiram na atividade noturna depois que os lucros da AeroEnvironment bateram solidamente. As ações da fabricante de drones subiram 0,8%, para 141,23, depois de atingir um máximo recorde na segunda-feira. As ações da AVAV passaram de uma zona de compra.

Junte-se aos especialistas do IBD enquanto eles analisam as principais ações e mercados no IBD Live

Recuperação do mercado de ações

Os ganhos do mercado de ações foram mistos, à medida que as pequenas capitalizações recuavam, enquanto as mega capitalizações elevavam os principais índices.

A média industrial Dow Jones caiu 0,2% nas negociações do mercado de ações na terça-feira. O índice S&P 500 perdeu uma fração. O composto Nasdaq subiu 0,3.

O Dow está no máximo de 52 semanas, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq estão sendo negociados abaixo de seus máximos de 52 semanas.

Embora a tendência geral seja positiva, não é um bom dia para a amplitude do mercado. Os perdedores superaram os vencedores na NYSE e na Nasdaq por quase 2 para 1.

O Russell 2000 de pequena capitalização caiu 1,4%. Isso se seguiu ao salto de 2,9% de sexta-feira e ao ganho de 1,1% de segunda-feira.

ETF de peso igual Invesco S&P 500 (PSR) caiu 0,8%, certamente superando o S&P 500.

O ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) caiu 0,6%, mas abaixo. O Nasdaq 100 subiu 0,25%, impulsionado pelas ações da Apple, Amazon, Nvidia, Tesla e outras.

As principais ações têm, em geral, tido uma boa aparência, enquanto os setores perdedores fizeram, na sua maioria, pausas durante as recuperações. Uma exceção é o setor de petróleo e gás.

Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 1%, para US$ 72,32 o barril.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 11,5 pontos base, para 4,17%, atingindo o menor nível em três meses. As probabilidades de um corte nas taxas de juro da Fed em Março são agora superiores a 65%, abaixo dos 35% de há uma semana.

ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o ETF iShares Expanded Technology-Software Sector (CUBA) fechou abaixo do ponto de equilíbrio. As ações da Microsoft são uma grande participação do IGV, e o fundo também possui o SentinelOne. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) era plano. O NVDA é a maior holding da SMH, sendo a AMD também um componente significativo.

Refletindo ações com histórias mais especulativas, o ETF ARK Innovation (ARKK) caiu 0,9% para ARK Genomics (ARKG) recuou 3,25%. As ações da Tesla são uma participação importante no portfólio de ETF da ARK Invest.

ETF SPDR S&P Metais e Mineração (XME) caiu 2,5%, e o ETF Global X US Infrastructure Development (calçada) deu 1,1x%. Jatos globais dos EUA (JATOS) diminuiu 1,55%. ETF SPDR S&P para construtoras residenciais (XHB) caiu 0,5%, as ações da TOL são membros da XHB. Energy Select SPDR ETF (XLE) reduzido em 1,75%, e o Fundo SPDR do Setor Selecionado de Saúde (XLVdiminuiu 0,1%.

Fundo SPDR do Setor Seleto Industrial (XLIrecuou 0,8%. Seleção de Fundos SPDR ETF (45Diminuiu 0,5%.

Tesla vs. BYD: Competindo pela coroa dos gigantes dos EV, mas qual é a melhor compra?

Ações Megacap

As ações da Megacap fizeram uma pausa ou recuaram nas últimas duas semanas, mas subiram na terça-feira.

As ações da Apple subiram 2,1%, para 193,42, compensando um ponto de compra de 192,93 xícara com alça. As ações da AAPL fecharam em US$ 3,008 trilhões, novamente acima do nível de US$ 3 trilhões. Na terça-feira, a Foxconn, fabricante do iPhone da Apple, elevou suas perspectivas para o quarto trimestre depois de reportar fortes lucros de novembro.

As ações da Amazon subiram 1,4%, para 146,88, recuperando uma linha de 21 dias e recuperando 145,86 pontos de compra.

As ações da Tesla subiram 1,3%, para 238,72, recuperando-se de uma linha de 50 dias e quebrando uma seqüência de quatro dias de derrotas. As ações recuaram de uma alta intradiária de 246,66. A empresa EV tem um ponto de compra de fundo duplo de 278,98, mas os investidores podem usar a alta de 29 de novembro de 252,75 como entrada inicial.

Na terça-feira, os dados semanais de registro de EV mostraram que as vendas da Tesla na China continuaram a aumentar, provavelmente ajudadas pelo Modelo 3 atualizado. A gigante dos EV fez recentemente algumas ofertas na China, mas são relativamente modestas considerando a intensa guerra de preços dos EV lá. Por outro lado, as fracas vendas alemãs podem ter arrefecido o interesse nas ações da Tesla na tarde de terça-feira.

As ações da Nvidia subiram 2,3% para 465,66 na terça-feira, ultrapassando sua linha de 50 dias após uma queda de três dias. O ponto de compra de fundo duplo de 476,09 ainda é válido, mas as ações do NVDA devem primeiro ultrapassar sua linha de 21 dias. É possível que a Nvidia crie uma nova integração. O volume ficou abaixo da média após dias de alto volume e baixo nas últimas duas semanas.

O evento AMD AI de quarta-feira é importante para a Nvidia, que até agora dominou o negócio de chips de IA.

As ações da MSFT subiram 0,9%, para 372,52. Na segunda-feira, as ações ficaram abaixo do ponto de compra base de 366,78 xícaras, mas conseguiram fechar acima dessa entrada e da linha de 21 dias. As ações da Microsoft estão 7,4% abaixo de sua linha de 50 dias e não aumentaram ainda mais depois de estarem 11% acima desse nível-chave em 10 de novembro, quando estourou pela primeira vez.

Cronometre o mercado com a estratégia de mercado de ETF do IBD

O que fazer agora

A recuperação do mercado de ações ainda parece saudável. Apesar da terça-feira, a amplitude do mercado melhorou.

Algumas ações estão emitindo sinais de compra, mas os investidores podem querer simplesmente esperar enquanto os principais índices e algumas das principais ações se consolidam. Se ainda não o fizeram, os investidores podem querer realizar alguns lucros em ações estendidas, após os grandes ganhos de novembro. Mas isso depende dos níveis de exposição e concentração e do seu estilo pessoal de investimento.

Continue trabalhando nas listas de observação. Certifique-se de examinar bem além das ações de crescimento, pois muitos setores avançaram.

Leia o panorama geral todos os dias para ficar em sintonia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

Siga Ed Carson no X/Twitter @IBD_ECarsonEm tópicos @edcarson1971 e Bluesky em @edcarson.bsky.social Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

Você pode gostar:

Por que esta ferramenta IBD facilita a busca pelas melhores ações

Melhores ações de crescimento para comprar e assistir

IBD Digital: abra hoje mesmo as listas de ações premium, ferramentas e análises do IBD