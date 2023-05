A Turquia votará em eleições importantes enquanto o regime de Erdogan está em jogo

Considerados votos importantes, pesquisas de opinião mostram oposição

ISTAMBUL, 14 Mai (Reuters) – Os turcos votaram no domingo em uma das eleições mais importantes nos 100 anos de história da Turquia moderna, que pode derrubar o presidente Tayyip Erdogan e encerrar o caminho cada vez mais autoritário de seu governo ou iniciar sua terceira década no poder. .

A votação determinará não apenas quem lidera a Turquia, membro da Otan, com 85 milhões de habitantes, mas também como ela é governada, para onde sua economia está se dirigindo em meio a uma profunda crise de custo de vida e a forma de sua política externa.

As pesquisas deram uma ligeira vantagem para o principal adversário de Erdogan, Kemal Kilicdaroglu, que lidera a coalizão de seis partidos, com duas pesquisas na sexta-feira mostrando-o acima do limite de 50% necessário para a vitória definitiva. Se nenhum deles obtiver mais de 50% dos votos no domingo, um segundo turno será realizado em 28 de maio.

As assembleias de voto para as eleições para o novo parlamento encerram às 17:00 (14:00 GMT). A lei turca proíbe o anúncio de qualquer resultado até o final do domingo, às 21h, uma boa indicação de que haverá segundo turno.

“Vejo essas eleições como uma escolha entre democracia e ditadura”, disse Ahmet Kalkan, de 64 anos, que votou em Klikdaroglu em Istambul, ecoando os críticos que temem que Erdogan governará de forma mais autocrática se vencer.

“Escolhi a democracia e espero que meu país escolha a democracia”, disse Kalkan, funcionário aposentado do departamento de saúde.

Erdogan, de 69 anos e veterano de uma dezena de vitórias eleitorais, diz que valoriza a democracia e nega ser um ditador.

Explicando como o presidente ainda recebe apoio, Mehmet Akif Kahraman, um eleitor em Istambul, disse que Erdogan representa o futuro depois de duas décadas no poder.

“Se Deus quiser, a Turquia será um líder mundial”, disse ele.

A eleição ocorre três meses depois que terremotos no sudeste da Turquia mataram mais de 50.000 pessoas. Muitos nas províncias afetadas expressaram raiva pela lenta resposta inicial do governo, mas há poucas evidências de que a questão tenha mudado a forma como as pessoas votarão.

Votando em Istambul, Erdogan apertou as mãos dos funcionários eleitorais e falou com um repórter de televisão em uma seção eleitoral.

“Rezamos a Deus por um futuro melhor para nosso país, nação e democracia turca”, disse ele.

Kilicdaroglu, de 74 anos, foi aplaudido pela multidão que esperava enquanto votava em Ancara.

“Ofereço meu sincero amor e respeito a todos os meus concidadãos que vão às urnas e votam. Todos nós sentimos muita falta da democracia”, disse ele à mídia reunida.

A votação parlamentar é uma disputa acirrada entre o Partido AK (AKP) de raízes islâmicas de Erdogan e a Aliança do Povo, que inclui o nacionalista MHP e outros, e a coalizão Nation de Kilikdaroğlu, que inclui seis partidos de oposição, incluindo seu secular Partido Republicano (CHP). Mustafa Kemal Ataturk foi o fundador da Turquia.

Mudança ou Continuidade

Em Diyarbakir, uma cidade no sudeste predominantemente curdo, alguns disseram que era hora de mudar, enquanto outros apoiavam Erdogan.

Filas se formaram nos postos de votação da cidade, com cerca de 9.000 policiais de plantão em toda a província.

Os eleitores curdos, que constituem 15-20% do eleitorado, desempenharão um papel importante, e é improvável que a Aliança Nacional alcance uma maioria parlamentar sozinha.

O pró-curdo Partido Democrático do Povo (HDP) não faz parte da principal coalizão de oposição, mas continua ferozmente contra Erdogan após uma repressão a seus membros nos últimos anos.

O HDP anunciou seu apoio a Kilicdaroglu para a presidência. Ele está entrando nas eleições parlamentares sob o símbolo do partido Pequena Esquerda Verde por causa de um processo judicial movido por um procurador de alto escalão que busca banir o HDP por causa de suas ligações com militantes curdos, o que o partido nega.

Erdogan, um poderoso orador e mestre de campanha, fez todas as paradas na campanha. Ele exige lealdade feroz de turcos devotos que antes se sentiam privados de direitos na Turquia secular e sua carreira política sobreviveu a uma tentativa de golpe em 2016 e a vários escândalos de corrupção.

No entanto, a expulsão de Erdogan pelos turcos viu sua prosperidade, igualdade e capacidade de atender às necessidades básicas diminuir, com a inflação subindo para 85% em outubro de 2022 e um colapso na lira.

Kilicdaroglu promete retornar às políticas econômicas ortodoxas da administração opressiva de Erdogan se vencer.

Kilicdaroglu também diz que está tentando devolver o país a um sistema parlamentar de governo, longe da presidência executiva de Erdogan, que foi aprovada em um referendo de 2017. Ele também prometeu restaurar a independência do judiciário, que os críticos dizem que Erdogan usou para suprimir. Diferença de opinião.

Erdogan controlou rigidamente a maioria das instituições da Turquia, marginalizando liberais e críticos. A Human Rights Watch, em seu Relatório Mundial 2022, observou que o governo de Erdogan atrasou o recorde de direitos humanos da Turquia por décadas.

