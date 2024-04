Representante Michael R., presidente do Comitê Seleto de Inteligência da Câmara. Turner (R-Ohio) disse no domingo que é “absolutamente verdade” que alguns membros republicanos do Congresso estão repetindo a propaganda russa sobre a invasão da Ucrânia, que foi instigada pelo presidente russo. Vladímir Putin. Turner não especificou a quais membros ele estava se referindo, mas disse concordar com o presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, Michael McCaul (R-Tex.), que disse em entrevista ao Puck News na semana passada que a campanha russa “afetou boa parte .” A base do meu partido” e sugeriu que era a mídia conservadora.

Quando questionado no domingo, Turner disse que concordava com os sentimentos de McCauley.

“Estamos vendo esforços vindos diretamente da Rússia para encobrir comunicações anti-Ucrânia e pró-Rússia – estamos até ouvindo alguns deles sendo proferidos no plenário da Câmara”, disse Turner no programa “State of the Union” da CNN.

A mensagem pró-Rússia tornou difícil para os apoiantes da Ucrânia no Partido Republicano enquadrarem o conflito como “uma guerra democrática autoritária”, disse Turner. “A Ucrânia precisa da nossa ajuda e assistência neste momento, e agora é um momento muito importante para o Congresso dos EUA fornecer essa assistência”, acrescentou Turner.

No meio da crescente oposição dos republicanos e da oposição feroz da ala direita do Partido Republicano, milhares de milhões de dólares extremamente necessários para a Ucrânia ficaram parados no Congresso durante meses. Delegado que propôs a criação de um “tratado de paz com a Rússia” em vez de apoiar a Ucrânia. Marjorie Taylor Green (R-Ga.) prometeu demitir o presidente da Câmara, Mike Johnson (R-La.), se avançar com a votação. Em um pacote de ajuda. READ O rover Perseverance da NASA investiga os segredos de um antigo lago marciano

Quando o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou Washington em dezembro para tentar obter progresso na ajuda militar adicional dos EUA, Green disse que se opunha.

verde Escreveu em X, “Por que ninguém em Washington está falando sobre um tratado de paz com a Rússia?? Um acordo com Putin prometia que ele não iria prosseguir com novas invasões. Resposta: Washington quer a guerra, não a paz.

Os aliados dos EUA e os membros da NATO estão cada vez mais preocupados com a futura agressão russa. Se Donald Trump vencer as eleições de novembro, ele proporá a cessão de grandes áreas da Ucrânia à Rússia, informou o Washington Post neste fim de semana.

No entanto, alguns legisladores estão mais confiantes na aprovação de certos tipos de acordos. O deputado French Hill (R-Ark.), Um defensor declarado republicano da ajuda à Ucrânia, disse ao programa “Face the Nation” da CBS no domingo que acredita que Johnson priorizará ajuda adicional à segurança depois que o Congresso retornar da Ucrânia, Israel e Taiwan na terça-feira. Uma pausa de duas semanas.

Quando o Congresso voltou ao trabalho, Hill disse, depois de abordar a reautorização do controverso programa de vigilância da segurança nacional: “Acredito que ele está totalmente empenhado em trazê-lo ao plenário imediatamente”.

O Senado aprovou um pacote de financiamento de US$ 95,3 bilhões no início deste ano. Vários senadores repetiram os avisos da Casa Branca de que, sem uma infusão de novas armas dos Estados Unidos, a Ucrânia corre o risco de entregar a sua guerra à Rússia.

Mas Johnson, no meio de uma oposição feroz da sua extrema direita, recusou-se até agora a levar o pacote do Senado a votação no plenário da Câmara. READ O Paris Air Show começa com um pedido histórico de aeronaves

Hill, que faz parte do Comitê de Inteligência da Câmara, indicou no domingo que Johnson apresentará uma versão do pacote adicional de segurança nacional que inclui uma disposição adicional para desviar alguns bens russos congelados para pagar a reconstrução da Ucrânia.