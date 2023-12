Anúncios de companhias aéreas são proibidos por alegações de ‘greenwashing’

Por Sam Grout

Correspondente de negócios, BBC News

6 de dezembro de 2023, 00h03 GMT Atualizado há 1 hora

fonte da imagem, Boas fotos

Anúncios da Air France, Lufthansa e Etihad são proibidos por enganarem os consumidores sobre o impacto ambiental das companhias aéreas.

O anúncio da Air France dizia que ela estava “comprometida com a proteção do meio ambiente” e a Lufthansa instava os passageiros a “voarem de forma mais sustentável”. O anúncio da Etihad usa as palavras “Defesa Ambiental”.

A Advertising Standards Authority (ASA) disse que os anúncios não mostram o impacto das companhias aéreas nas mudanças climáticas.

A Lufthansa e a Etihad removeram os anúncios.

A ASA disse que a Air France não forneceu uma “resposta substancial” às suas perguntas. Não respondeu ao pedido de comentários da BBC.

O órgão de fiscalização da publicidade afirmou que a Air France ajudou as pessoas a “viajar melhor e de forma mais sustentável”, sugerindo que os clientes pensariam que a Air France estava a oferecer uma forma de viajar sustentável e amiga do ambiente, o que não era verdade.

A ASA examina minuciosamente a publicidade de empresas que suspeita exagerarem no respeito ao meio ambiente, conhecido como “lavagem verde corporativa”.

A Lufthansa disse que as palavras “voar de forma mais sustentável” referem-se à sua opção de “tarifa verde” para passageiros em voos europeus. Afirmou que utilizou algum combustível de aviação sustentável e contribuiu para projetos de proteção climática.

A Lufthansa disse à BBC que pretende ser neutra em carbono até 2050. A empresa disse que decidiu remover “voar de forma mais sustentável” de anúncios futuros.

Depois que a Etihad Airways recebeu a reclamação, o Google disse que removeu imediatamente todas as referências à “defesa ambiental” dos anúncios de busca. Disse que era uma “prioridade fundamental” para a BBC. READ Lucros do 3º trimestre de 2023 da United Airlines (UAL)

O órgão de vigilância de anúncios disse que detectou os anúncios usando um sistema de inteligência artificial (IA) que usa tecnologia para procurar violações de regras.

legenda da imagem, Campanha #MakeChangeFly da Lufthansa

Em março, a companhia aérea Faça a mudança voar Descobriu-se que a campanha induziu os consumidores em erro, fazendo-os pensar que a companhia aérea já tinha tomado medidas para garantir que o impacto ambiental do seu negócio não fosse prejudicial.

A Lufthansa respondeu que o anúncio tinha como objetivo reduzir o impacto do voo no meio ambiente e aumentar a conscientização dos consumidores, mas a ASA manteve a decisão. As viagens aéreas produzem grandes quantidades de emissões de CO2 e não-CO2 que estão a contribuir significativamente para as alterações climáticas, uma declaração que reiterou na sua última decisão na quarta-feira.

À medida que as empresas recebem mais escrutínio do que nunca para reduzir as emissões de carbono, as companhias aéreas estão sob especial pressão para reduzir a sua pegada.

Em Novembro, o primeiro voo transatlântico de Londres para Nova Iorque foi realizado por um grande avião de passageiros chamado Sustainable Aviation Fuels (SAF).

Foi visto como uma demonstração de que era possível voar verde. Mas o SAF representa menos de 0,1% do combustível de aviação consumido em todo o mundo e atualmente não existem fábricas comerciais dedicadas no Reino Unido.

O governo do Reino Unido planeja que 10% do combustível de aviação seja SAF até 2030.