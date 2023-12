Forte tempestade atinge o noroeste com 20 centímetros de chuva e mata um

CNN

Pelo menos uma pessoa morreu e mais de 10 milhões de pessoas estavam sob alerta de enchente quando uma poderosa tempestade varreu o noroeste do Pacífico na terça-feira. Ataca a região Já molhado por rios atmosféricos anteriores com fortes chuvas.

Equipes de emergência em Portland, Oregon, não conseguiram resgatar um homem que foi arrastado pelas enchentes na segunda-feira. O corpo do homem foi recuperado em Johnson Creek na tarde de segunda-feira, disse um deputado do Gabinete do Xerife do Condado de Multnomah à CNN.

Os investigadores ainda estão tentando determinar como o homem foi parar na água em movimento rápido.

Mais de 20 centímetros de chuva já caíram na região nas últimas 24 horas e os rios estão começando a atingir o nível de inundação, com previsão de que muitos rios atinjam grandes níveis de inundação nas próximas 24 horas.

Em Washington, o Skagit E Snoqualmie Os rios são particularmente preocupantes, prevendo-se que estradas, explorações agrícolas e até mesmo algumas áreas residenciais venham a inundar. Níveis de água das áreas Skokomish Rios no oeste de Washington atingiram nível de inundação moderada na manhã de terça-feira Rio da Graça Fortes inundações no sul de Washington.

As enchentes forçaram o fechamento de estradas em Washington na terça-feira. Pelo menos um motorista foi resgatado depois de dirigir em uma estrada inundada no condado de Snohomish.

Mais chuvas fortes na terça-feira só piorarão partes das montanhas Cascade, no Oregon, no sul de Washington e no noroeste da Califórnia. De acordo com o Centro de Previsão do Tempo, há um leve risco de chuva forte, ou categoria 2 de 4, na terça-feira.

Uma vigilância de enchentes se estende da costa de Oregon e Washington até o nordeste de Washington e norte de Idaho. Embora a maioria expire na quarta-feira, alguns duram até quinta-feira.

As Montanhas Olímpicas de Washington podem receber mais de trinta centímetros de chuva e as pilhas podem atingir de 5 a 9 polegadas, disse o serviço meteorológico. Ao longo da costa, os residentes podem esperar 3 a 5 polegadas e 1 a 3 polegadas nas planícies do interior.

Segunda e terça Atmospheric River já registra total impressionante: recorde do Parque Nacional Olímpico em Washington 8,67 polegadas nas últimas 24 horas Mais chuva virá.

O serviço meteorológico aconselha os residentes inundados a permanecerem em casa ou procurarem locais mais altos se não houver abrigo disponível.

Quinta e sexta-feira, a atividade de tempestades deverá diminuir em grande parte do noroeste, mas são possíveis chuvas e alguma neve em grandes altitudes.

Mas o intervalo de tempo chuvoso pode durar pouco. Modelos computacionais de previsão mostram alguns sinais iniciais de outro rio atmosférico atingindo a região no final da semana.

Assim que o rio atmosférico desta semana terminar na quarta-feira, a força exata e o impacto geral deste evento potencial ficarão claros.

Uma sequência de rios atmosféricos é chamada de Família AR, começou no sábado e não deixou muita lacuna antes da configuração da noite de segunda-feira. Esta falta de tempo de recuperação é um factor importante no aumento do risco de inundações.

Partes de Utah e Colorado receberam neve na segunda-feira, elevando o total de neve a vários metros em alguns lugares durante eventos fluviais atmosféricos. 50 polegadas em Collins, Utah, 49 polegadas em Rabbit Ears Pass, Colorado.

A previsão é que uma tempestade de estágio 4 de 5 atinja toda a costa do Oregon esta semana. A tempestade atingiu o pico de 5 em 5 na parte noroeste do estado na noite de segunda-feira até o início da manhã de terça-feira.

Mas esta última onda de umidade também trouxe temperaturas mais altas, incluindo uma máxima de 65 graus em Portland, que igualou o recorde histórico da cidade em dezembro do ano passado, 1993.

Estas condições quentes promoveram o degelo em todo o noroeste do Pacífico e levaram ao escoamento excessivo e ao aumento dos riachos e riachos.

As fortes chuvas também aumentam o risco de deslizamentos de terra ou fluxos de detritos em áreas queimadas porque o subsolo tem menos capacidade de absorver humidade.

Nem todos os fenômenos atmosféricos dos rios são ruins. Na verdade, os estágios 1 e 2 dos eventos de AR são frequentemente considerados chuvas benéficas e são muito necessários em todo o oeste dos Estados Unidos para produzir níveis de abastecimento de água. Mas os eventos de RA dos níveis 4 e 5 são mais perigosos do que benéficos porque os riscos de inundações e viagens superam os benefícios.

Alison Sinzar da CNN, Sarah Tonks e Andy Ross contribuíram para este relatório.