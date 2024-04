Protestos universitários: polícia prende estudantes manifestantes pró-palestinos na USC

AUSTIN, Texas (AP) – A polícia prendeu pacificamente estudantes manifestantes na Universidade do Sul da Califórnia na quarta-feira, horas depois de a polícia prender violentamente dezenas na Universidade do Texas no último confronto entre autoridades e manifestantes. Guerra Israel-Hamas campi em todo o país.

Algumas dezenas de manifestantes formando um círculo com os braços entrelaçados foram detidos um por um à noite, em meio ao aumento das tensões entre a polícia e os manifestantes na USC no dia anterior.

Policiais cercaram o grupo cada vez menor, que permaneceu sentado apesar dos avisos anteriores para se dispersar ou seria preso. Além da linha policial, centenas de curiosos observavam os helicópteros no alto. Quando as prisões começaram, a escola fechou o campus.

Terça-feira, 23 de abril de 2024, Cambridge, Massachusetts. (AP Photo/Charles Krupa) Estudantes protestam em um acampamento fora do Auditório Kresge, no campus do Instituto de Tecnologia de Massachusetts.

As prisões na Califórnia contrastaram fortemente com o caos que eclodiu horas antes na Universidade do Texas, em Austin, quando as universidades rapidamente recorreram às autoridades policiais enquanto lutavam para reprimir a agitação.

Centenas de policiais locais e estaduais – incluindo alguns a cavalo e empunhando cassetetes – atacaram os manifestantes, fazendo com que alguns caíssem na rua. De acordo com o Departamento de Segurança Pública do estado, policiais a mando da universidade e do governador do Texas, Greg Abbott, entraram na multidão e prenderam 34 pessoas.

Um fotógrafo que cobria a demonstração da Fox 7 Austin estava empurrando e puxando quando um policial o puxou de volta para o chão, mostrou o vídeo. A emissora confirmou a prisão do fotógrafo. Um jornalista de longa data do Texas caiu no chão em meio ao caos e foi visto sangrando antes que equipes médicas de emergência ajudassem a polícia.

Dan Urquhart, um estudante do terceiro ano do Texas que pediu a presença da polícia e fez a prisão, chamou isso de “reação exagerada”.

“Por causa de todas as prisões, acho que haverá muito mais (protestos)”, disse Urquhart.

A polícia saiu depois de horas de esforços para controlar a multidão, e cerca de 300 manifestantes voltaram a sentar-se na grama sob a icônica torre do relógio da escola e cantar.

Em comunicado na noite de quarta-feira, o presidente da universidade, Jay Hartzell, disse: “Nossas regras são importantes e serão aplicadas. Nossa universidade não será ocupada.

Ao norte da USC, os alunos da Universidade Politécnica do Estado da Califórnia, em Humboldt, foram trancados dentro do prédio pelo terceiro dia, e a escola fechou o campus no fim de semana e tornou as aulas virtuais.

A Universidade de Harvard, em Massachusetts, tentou ficar à frente dos protestos desta semana, restringindo o acesso ao Harvard Yard e exigindo licenças para tendas e mesas. Os manifestantes não impediram o grupo de solidariedade à Palestina de estudantes de Harvard de montar um acampamento com 14 tendas na quarta-feira, após uma manifestação contra a suspensão da universidade.

Alunos Oposição Israel-Hamas Exigências de guerra Escolas romperam laços financeiros para Israel e retirar-se das instituições que permitem o seu conflito de meses. Alguns estudantes judeus dizem que os protestos se tornaram anti-semitas e fizeram com que tivessem medo de pisar no campus.

A polícia disse que 133 manifestantes foram presos na Universidade de Nova York esta semana, e mais de 40 manifestantes foram presos na segunda-feira no campus da Universidade de Yale.

Universidade de Columbia foi omitida Outro conflito entre estudantes e polícia na quarta-feira. O presidente da universidade, Minuch Shafiq, chegou a um acordo para remover um acampamento até a meia-noite de terça-feira, mas a escola estendeu as negociações e disse que continuaria as negociações com os manifestantes por mais 48 horas.

O presidente da Câmara dos EUA, Mike Johnson, um republicano, que visitou o campus na quarta-feira, pediu a Shafiq que renunciasse “se não conseguir resolver esta bagunça”.

“Se isto não for contido rapidamente, se estas ameaças e intimidações não forem interrompidas, a Guarda Nacional terá um momento apropriado”, disse ele.

Na noite de quarta-feira, uma porta-voz de Columbia disse que os rumores de que a universidade havia ameaçado trazer a Guarda Nacional eram infundados. “Nosso foco é restaurar a ordem e, se conseguirmos chegar lá através do diálogo, o faremos”, disse Ben Chang, vice-presidente de comunicações da Columbia.

O estudante de pós-graduação da Columbia, Omer Lubaton Granot, disse que queria lembrar às pessoas que o Hamas ainda mantém mais de 100 reféns, colocando fotos de reféns israelenses perto do campo.

“Vejo todas as pessoas atrás de mim defendendo os direitos humanos”, disse ele. “Não creio que diriam uma palavra sobre pessoas da sua idade, raptadas das suas casas ou de um festival de música em Israel, que estão detidas por uma organização terrorista”.

Tala Albokaha, uma estudante de direito de Harvard que é palestina, disse que ela e outros manifestantes queriam mais transparência na universidade.

“Espero que a administração de Harvard ouça o que os seus estudantes têm pedido durante todo o ano, que é retirar, divulgar e retirar as acusações contra os estudantes”, disse ele.

A polícia prendeu mais de 100 manifestantes quando tentou pela primeira vez desmantelar o campo na Colômbia, na semana passada. O tiro saiu pela culatra, inspirando outros estudantes em todo o país a organizar acampamentos semelhantes e levando os manifestantes a reagruparem-se na Colômbia.

Camp Columbia tinha cerca de 60 tendas na quarta-feira e parecia tranquilo. A segurança foi reforçada em todo o campus, com necessidade de identificação e a polícia erguendo barreiras metálicas.

A Colômbia disse ter concordado com os representantes dos manifestantes que apenas estudantes deveriam estar no campo.

Algumas dezenas de estudantes manifestaram-se no campus da Universidade de Minnesota, um dia depois de nove manifestantes terem sido presos quando a polícia libertou um acampamento em frente à biblioteca. A deputada norte-americana Ilhan Omar, cuja filha estava entre os manifestantes presos na Colômbia na semana passada, juntou-se ao protesto no final do dia.

Um grupo de mais de 80 professores e professores assistentes assinou uma carta na quarta-feira apelando ao reitor da universidade e a outros administradores para retirarem quaisquer acusações e permitirem futuros acampamentos sem o que descreveram como retaliação policial.

Eles escreveram que estão “consternados com o fato de a administração permitir uma violação tão flagrante dos direitos de nossos estudantes de falar livremente contra o genocídio e a ocupação contínua da Palestina”.

___

Perry relata de Meredith, New Hampshire. Os repórteres da Associated Press que contribuíram para este relatório foram Joey Cappelletti, Will Weisert, Larry Lage, Steve LeBlanc, Dave Collins, Jim Salter, Haven Daly, Jesse Petain, John Antsak, Julie Walker e Joseph Krause, entre outros.