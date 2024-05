Divulgada a programação da NFL para 2024: tudo o que você precisa saber sobre a programação desta temporada

A programação da NFL de 2024 foi divulgada na noite de quarta-feira e prepare-se para muito Dak Prescott, Aaron Rodgers e Brock Purdy neste outono.

O Dallas Cowboys, o San Francisco 49ers e o New York Jets lideram esta temporada com seis jogos no horário nobre cada na ESPN, Amazon Prime Video e NBC.

Os Cowboys jogarão “Sunday Night Football” três vezes ao longo da temporada. Eles também receberão o New York Giants em seu jogo anual de Ação de Graças. Os 49ers recebem os Cowboys na Semana 8 no “Sunday Night Football” e os Jets na Semana 1 no “Monday Night Football” para abrir a temporada. Eles também encerrarão o “Monday Night Football” na semana 17. Jets é dividido igualmente entre as três redes nos horários nobres.

A liga tem nove times com cinco jogos no horário nobre cada nesta temporada. Quatro times – Indianapolis Colts, Tennessee Titans, New England Patriots e Arizona Cardinals – aparecerão em apenas um jogo no horário nobre. O jogo Cardinals é exclusivo da ESPN +.

Os Carolina Panthers são o único time da liga que não joga no horário nobre.