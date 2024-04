Por que o eclipse solar total de abril será um evento histórico na América

“Eclipse Across America” ​​​​será transmitido ao vivo na ABC, ABC News Live, National Geographic Channel, NatGeo Wild, Disney + e Hulu, bem como em plataformas de mídia social, a partir de segunda-feira, 8 de abril, às 14h.

À medida que a Lua passar em frente do Sol no dia 8 de abril, partes da América do Norte mergulharão na escuridão, marcando um evento celestial raro que não retornará durante décadas.

Um eclipse solar total ocorre quando a Lua passa entre o Sol e a Terra e bloqueia brevemente a face do Sol. De acordo com a NASA.

“Quando o disco do Sol está completamente coberto pela Lua, a luz do dia pode mudar repentinamente de luz solar brilhante para o crepúsculo mais assustador em segundos”, diz Fred Espenak, ex-astrofísico do Goddard Space Flight Center da NASA e autor de “Road Atlas for the Moon .” Eclipse Solar Total de 2024”, disse a ABC News.

Brendan McDermidt/Reuters

“Fica escuro o suficiente para distinguir as estrelas e os planetas brilhantes, por isso é muito dramático, muito surpreendente”, disse Espenak. “A maioria das pessoas tem uma reação muito visceral ao ver um eclipse total.”

O último eclipse solar total nos EUA ocorreu em agosto de 2017, mas o intervalo de sete anos entre os eclipses é “enganoso”, diz Espenak.

“Se olharmos antes de 2017, o último foi em 1979”, disse Espenak. “Portanto, é um pouco decepcionante que esses dois eclipses tenham ocorrido com sete anos de diferença um do outro.”

Alberto Buszola/Foguete Leve via Getty Images

O próximo eclipse solar total não ocorrerá nos Estados Unidos até agosto de 2044 em Montana e Dakota do Norte, e o próximo de costa a costa está programado para 2045. De acordo com a NASA.

Comparativamente, o eclipse solar total de 2024 é “melhor” do que o de 2017 porque o caminho da totalidade é quase 60% mais largo e a duração do eclipse é cerca de 60% mais longa do que alguns locais ao longo do caminho irão experimentar, de acordo com Espenak. Quatro minutos e meio de eclipse.

O caminho da sombra da Lua através da superfície da Terra é chamado de caminho da totalidade, e para ver o eclipse solar total de 8 de abril, os espectadores devem estar dentro do caminho de 185 milhas de largura.

Nos Estados Unidos, o caminho da totalidade começa no Texas e passa por Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvânia, Nova Iorque, Vermont, New Hampshire e Maine. Pequenas partes do Tennessee e Michigan também sofrerão um eclipse solar total. De acordo com a NASA.

Como o eclipse solar total de abril será o último na América do Norte em 20 anos, prevê-se que seja o maior evento de viagens em massa nos EUA em 2024, disse o cartógrafo especialista em eclipses solares Michael Zeiler à ABC News.

Zeiler comparou a viagem do dia do eclipse a “50 Super Bowls em todo o país ao mesmo tempo”, com cerca de quatro milhões de pessoas viajando para assistir.

“Olhando para o número de pessoas que se espera que alinhem o caminho da totalidade para o eclipse solar, estimamos que esses números são equivalentes a 50 Super Bowls em todo o país, do Texas ao Maine, ao mesmo tempo”, disse ele.

Antecipando-se ao eclipse histórico, um pequeno condado do Texas foi declarado estado de emergência devido ao número esperado de turistas.

Em fevereiro, o juiz do condado de Bell, David Blackburn, emitiu uma declaração de desastre local, esperando que a população do condado de 400 mil residentes dobrasse em turistas.

Mike Gonzalez/Anatolu via Getty Images, FILE

Zeiler disse que o Texas é um lugar privilegiado para viajar para os caçadores de eclipses porque está no caminho da totalidade e tem as melhores chances de céu limpo no dia do eclipse.

“Você quer ficar no centro da pista por muito tempo”, explicou Zeiler. “Se você tem um amigo ou parente na trilha no Texas, e há 12 milhões de texanos na trilha, esse é o lugar para ir porque é onde estão as melhores perspectivas climáticas.”

Da raridade do eclipse ao longo de décadas à sua deslumbrante duração e trajetória, o dia 8 de abril traz uma oportunidade emocionante que os observadores do céu não devem perder, diz Espenak.

“Acho que ver um eclipse total deveria estar na lista de desejos de todos, e este mês de abril é uma oportunidade de ouro”, disse Espenak. “É um evento incrível que as pessoas vão lembrar para o resto de suas vidas. Eles vão contar aos seus netos sobre o eclipse total que viram em abril de 2024, se estivessem no caminho da totalidade e tivessem bom tempo.”

“Portanto, desejo a todos um céu limpo no próximo mês de abril”, acrescentou Espenac.