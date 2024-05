Deslizamento de terra em Papua Nova Guiné: temem-se que 2.000 pessoas tenham sido soterradas por um grande deslizamento de terra, sobreviventes cavam com as mãos e pás

CNN

Teme-se que 2.000 pessoas possam ter sido enterradas na semana passada Grande deslizamento de terra Na Papua Nova Guiné, os sobreviventes descreveram o horror de perder muitos entes queridos, de acordo com o Centro Nacional de Desastres do país.

Um deslizamento de terra atingiu a região montanhosa de Enga, no norte da Papua Nova Guiné, na sexta-feira, e o último número de desaparecidos representa um aumento acentuado em relação às estimativas anteriores.

Os moradores estão sofrendo com a entrada de toneladas de pedras e lama nas casas onde dormiam. As equipes de resgate têm lutado para chegar à região remota, que já é um dos países mais pobres da Ásia.

Evid Kampu compartilhou que perdeu mais de uma dúzia de familiares no desastre.

“Tenho 18 membros da minha família enterrados sob os escombros e a terra onde estou, e não consigo contar muitos mais membros da família na aldeia”, disse ele à agência de notícias Reuters. “Eu sou o proprietário das terras aqui… mas não consigo recuperar os corpos, então estou aqui indefeso.”

Um deslizamento de terra em Yambali, Papua Nova Guiné, no domingo, 26 de maio

Myok Michael, um líder comunitário local, disse à CNN que o número de sobreviventes pode ser pequeno. “As pessoas se reúnem e choram”, disse ele. “As pessoas têm escavado desde o primeiro dia, mas não conseguiram encontrar os corpos porque estavam cobertos por pedras enormes. Só as máquinas o fazem.”

Imediatamente após o desastre, as Nações Unidas disseram que 100 pessoas podem ter morrido. Posteriormente, foi revisado para 670, segundo estimativa do chefe da Organização Internacional para as Migrações (OIM) no país.

Mas isto pode ser agora uma grande subestimação, de acordo com as últimas projecções da agência de catástrofes da Papua Nova Guiné.

“O deslizamento de terra deixou mais de 2.000 pessoas vivas, destruiu edifícios, hortas e afetou gravemente a subsistência económica do país”, disse a diretora executiva do Centro Nacional de Desastres, Lucette Laso Mana, numa carta à ONU.

“A situação é instável porque o deslizamento de terra avança lentamente, representando perigo tanto para as equipas de resgate como para os sobreviventes”, acrescentou, acrescentando que a principal estrada para a área foi completamente bloqueada pelo deslizamento.

Chris Jensen, diretor nacional da Visão Mundial em PNG, disse à CNN que as equipes de resgate estavam “claramente conscientes da escala do desastre”.

“É um deslizamento de terra enorme. É incrível – uma montanha inteira caiu sobre várias casas no meio da noite.

“Não podemos criar mais problemas no terreno… por isso temos que ter muito cuidado ao responder agora”, disse Jensen.

Justin McMahon, diretor da agência humanitária global CARE International, em PNG, disse que o número total de mortos ainda é desconhecido porque apenas alguns corpos foram recuperados.

“As autoridades são muito eficazes e muito receptivas e trabalham 24 horas por dia… mas com a escala deste desastre e o (número de) pessoas afetadas, penso que serão necessários recursos da comunidade humanitária mais ampla”, disse McMahon à CNN. . .

“Hoje foi um grande desafio, o terreno ainda está instável”, acrescentou.

Imagens aéreas mostram as consequências de um enorme deslizamento de terra em Papua Nova Guiné

Serhan Aktobrak, da agência da ONU Organização Internacional para as Migrações (OIM), disse à Reuters que as equipes no terreno estavam “tentando resgatar tudo o que podiam usando paus de escavação, pás, garfos agrícolas e suas próprias mãos”.

Deslizamento de terra Uma aldeia distante de Kakalam foi atacadaCerca de 600 quilómetros (372 milhas) a noroeste da capital, Port Moresby, às 3 da manhã, hora local, na sexta-feira, deixou o que os trabalhadores humanitários disseram ser um rasto de destroços. Quatro campos de futebol.

Mais de 150 casas na aldeia de Yambali foram soterradas sob os escombros, disseram autoridades no domingo. As autoridades disseram que a área continua a representar um “sério risco” à medida que a rocha continua a cair, expondo o subsolo a uma pressão cada vez maior.

Papua Nova Guiné é o lar de cerca de 10 milhões de pessoas. O acesso à área afectada é difícil devido ao seu vasto terreno montanhoso e à falta de estradas.

Pierre Rognon, professor associado da Escola de Engenharia Civil da Universidade de Sydney, disse que encontrar equipes de resgate em deslizamentos de terra foi “particularmente desafiador”.

“Deslizamentos de terra podem soterrar pessoas sob estruturas desabadas e dezenas de metros de geomateriais”, disse ele.

“Para piorar a situação, eles podem mover estruturas e prender pessoas a centenas de metros de distância. Ninguém pode prever exatamente onde os sobreviventes poderão estar e onde procurá-los.

Não está claro o que causou o deslizamento, mas o professor de geologia Alan Collins, da Universidade de Adelaide, disse que ocorreu em uma área com “chuvas significativas”.

“Embora os deslizamentos de terra não pareçam ser diretamente induzidos por terremotos, os terremotos frequentes causados ​​por colisões de placas criam encostas íngremes e montanhas altas que se tornam mais instáveis”, disse Collins.

Ele disse que a precipitação pode ter alterado os minerais que compõem as rochas, enfraquecendo a rocha que forma as encostas íngremes das montanhas.

“A vegetação mitiga isso porque as raízes das árvores estabilizam a terra e o desmatamento pode aumentar a probabilidade de deslizamentos de terra ao destruir esta malha biológica”, disse ele.

“Temos que ver o que está causando isso”, disse Jensen, da Visão Mundial.

“Não há relatos de terremotos neste momento, mas tivemos muita chuva e condições climáticas fora de época em Papua Nova Guiné”, disse Jensen.

“Há inundações noutras províncias e temos muitos desafios com as alterações climáticas, por isso faremos mais avaliações e análises para descobrir o que causou isto.”