Taylor Swift entrou em sua era bilionária.

A estrela pop, que dominou o cenário cultural este ano com sua turnê, relançamentos de álbuns, filme de grande sucesso e relacionamento com o vencedor do Super Bowl, Travis Kelce, viu sua fortuna ultrapassar os 10 dígitos. Relatórios Bloomberg.

O patrimônio líquido do jovem de 33 anos é agora de cerca de US$ 1,1 bilhão Notícias da Bloomberg A análise encontrada Para calcular o valor, que a publicação chamou de “conservador”, estimou o valor de suas cinco casas, vendas de música, ofertas de streaming, ingressos para shows e mercadorias, e o valor de seu catálogo de música.

A Bloomberg relata que a música de Swift lançada desde 2019 vale US$ 400 milhões, enquanto sua enorme turnê arrecadou US$ 370 milhões com vendas de ingressos e mercadorias. Uma análise mais refinada estima o valor de sua música em US$ 1 bilhão.

Sua renda proveniente de streams de música, portfólio imobiliário e royalties de vendas de música é estimada em US$ 310 milhões.

No início deste verão, a Eras Tour de Swift já estava prestes a se tornar a turnê de maior bilheteria de todos os tempos, atingindo um recorde de US$ 1 bilhão em vendas. O espetáculo do estádio, que teve ingressos vendidos por dezenas de milhares de dólares, continuará até novembro de 2024.

O filme-concerto lançado recentemente pela Era’s Tour arrecadou pouco menos de US$ 100 milhões em seu fim de semana de estreia, tornando-se o filme-concerto doméstico de maior bilheteria de todos os tempos. O número foi bom o suficiente para dar a Swift o segundo melhor início de bilheteria em outubro.

E parece que a riqueza de Swift só vai crescer a partir daqui.

Relatórios Bloomberg Ele chega poucas horas antes do lançamento de “1989 (Taylor’s Version)”, uma regravação de seu imensamente popular álbum de 2014, que vendeu 1 milhão de cópias na primeira semana.

