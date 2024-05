Clima severo do Memorial Day: poderosas tempestades nos EUA seguem para o leste após matar 20

Uma série de fortes tempestades atingiu o centro e o sul dos EUA durante o fim de semana do feriado do Memorial Day, matando pelo menos 21 pessoas e deixando um amplo rastro de casas destruídas, empresas e cortes de energia.

O Tempestades de destruição Causou mortes no Texas, Oklahoma, Arkansas e Kentucky, e uma onda de calor supressiva no início da temporada ao norte dos registros, do sul do Texas à Flórida.

Os meteorologistas disseram que o tempo severo poderia subir na Costa Leste na noite de segunda-feira, e milhões de pessoas foram alertadas para ficarem ao ar livre durante o feriado de observação do céu. Um alerta de tornado foi emitido da Carolina do Norte a Maryland.

O governador do Kentucky, Andy Beshear, que já havia declarado estado de emergência, disse em uma entrevista coletiva na segunda-feira que quatro pessoas morreram em quatro condados diferentes.

O número de 21 mortos inclui sete vítimas mortais Condado de Cook, Texas, O tornado de sábado atingiu um parque de trailers, disseram as autoridades, e oito pessoas morreram em todo o Arkansas.

Duas pessoas morreram no condado de Mays, Oklahoma, a leste de Tulsa, disseram as autoridades. Entre os feridos estavam convidados de um casamento ao ar livre.

Charleston, uma pequena cidade do Kentucky, foi a última comunidade com lares desfeitos a ser atingida de frente na noite de domingo por um tornado que, segundo o governador, estava a 64 quilômetros do solo.

“É uma grande bagunça”, disse Rob Linden, que mora em Charleston e é chefe dos bombeiros da vizinha Dawson Springs, que foi atingida por um tornado em 2021. “Árvores caíram por toda parte. Casas foram deslocadas. As linhas de energia caíram. Não há serviços públicos – nem água, nem eletricidade.

Mais a leste, algumas áreas rurais do condado de Hopkins atingidas pelo tornado de 2021 ao redor da comunidade de Barnsley foram danificadas novamente na noite de domingo, disse o diretor de gerenciamento de emergências do condado, Nick Bailey.

“Muitas pessoas estavam recompondo suas vidas e depois isso”, disse Bailey. “Quase no mesmo local, mesmas casas e tudo mais.”

Beshear viajou para a região Seu pai cresceu Muitas vezes em cerimônias onde pessoas que perderam tudo recebiam as chaves de suas novas casas.

As visitas ocorreram após uma noite terrível de tornados em dezembro de 2021 81 pessoas foram mortas Em Kentucky.

“Poderia ter sido muito pior”, disse Beshear sobre as tempestades do fim de semana do Memorial Day. “O povo de Kentucky entende muito do clima em relação a tudo o que passamos.”

Havia mais de 400.000 clientes em todo o leste dos Estados Unidos Sem poder Segunda-feira à tarde, incluindo cerca de 125.000 em Kentucky. Doze estados relataram pelo menos 10.000 interrupções no início do dia PowerOutage.us.

A área sob alerta máximo para mau tempo na segunda-feira é uma ampla faixa do leste dos Estados Unidos, do Alabama a Nova York.

O presidente Joe Biden enviou suas condolências às famílias das vítimas. Ele disse que a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências está conduzindo avaliações de danos e contatou os governadores para ver de que apoio federal eles precisam.

É um mês severo de ciclones e condições meteorológicas severas na parte centro do país.

Um tornado atingiu Iowa na semana passada Pelo menos cinco pessoas morreram E dezenas ficaram feridos. Tempestades Oito pessoas morreram em Houston No início deste mês. Fortes tempestades e tornados mortais geram uma temporada de furacões historicamente fraca, durante a qual Das Alterações Climáticas Contribui para a intensidade das tempestades em todo o mundo. Foi em abril O segundo maior número de furacões relatado no país.

Harold Brooks, cientista sênior do Laboratório Nacional de Tempestades Severas em Norman, atribuiu a série de furacões nos últimos dois meses a um padrão persistente de ar quente e úmido.

Esse ar quente e úmido está na extremidade norte da cúpula de calor, trazendo temperaturas normalmente vistas no final de maio, no auge do verão.

O índice de calor – uma combinação de temperatura e umidade do ar que indica o quão quente é o corpo humano – deve atingir 120 graus Fahrenheit (49 graus Celsius) em partes do sul do Texas na segunda-feira. Máximos recordes estão previstos para Brownsville, San Antonio e Dallas.

Pierce estabeleceu novos recordes diários na segunda-feira na Flórida, Melbourne e Fort. Ambos atingiram 98 F (36,7 C). Miami estabeleceu um recorde de 96 F (35,5 C) no domingo.

Para obter mais informações sobre os últimos relatórios de tornados, consulte The Associated Press Rastreador de tornado.

___

Schreiner relatou de Louisville, Kentucky. Os repórteres da Associated Press Acacia Coronado em Austin, Texas e Jeffrey Collins em Columbia, Carolina do Sul contribuíram para este relatório.