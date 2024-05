O ex-ator de ‘Hospital Geral’ Johnny Vector foi morto enquanto perturbava um roubo de conversor catalítico em Los Angeles.

LOS ANGELES (KABC) — O ex-ator de “General Hospital” Johnny Vector foi baleado e morto enquanto interrompeu um roubo de conversor catalítico no centro de Los Angeles, confirmou sua família no domingo.

O tiroteio aconteceu por volta das 3h de sábado na área de West Pico Boulevard e South Hope Street. Os investigadores do LAPD disseram que três homens estavam tentando roubar um conversor catalítico quando o dono do carro os abordou.

Scarlett Vector disse à ABC7 que seu filho de 37 anos estava caminhando com um colega de trabalho depois de sair do trabalho em um bar na cobertura do centro da cidade quando viu o que parecia ser alguém trabalhando em seu carro.

Ele inicialmente pensou que seu carro estava sendo rebocado, disse ela, e abordou o homem para perguntar se era esse o caso. Mas o suspeito, que usava máscara, abriu fogo.

Segundo a polícia, três suspeitos fugiram em um veículo. Os paramédicos levaram Vaktor a um hospital local, onde ele foi declarado morto.

Vector interpretou Brando Corbin na novela ABC de 2020 a 2022, aparecendo em mais de 160 episódios antes de o personagem ser escrito.

O Hospital Geral emitiu um comunicado Domingo: “Toda a família do Hospital Geral está com o coração partido ao saber da morte prematura de Johnny Vactor. Ele foi realmente único e uma alegria trabalhar com ele todos os dias. Nossos pensamentos e orações vão para seus entes queridos neste momento difícil. Tempo .”

Wachter também apareceu em vários filmes e séries de televisão, incluindo “Station 19”, “NCIS”, “Westworld” e no videogame “Call of Duty: Vanguard”.

Entre seus outros interesses, vectorin Página do Instagram Descreve o amor por esportes e aventuras ao ar livre, como escalada e rodeio.

Homenagens vieram daqueles que trabalharam e conheceram a Vector.

“Johnny Vactor era uma alma gentil, um artista talentoso e uma inspiração para aqueles ao seu redor”, disse o empresário de Vactor, Marco Quadros, da Immortal Artists. “Seu profissionalismo, seu entusiasmo e seu amor pelo seu ofício eram contagiantes e foi uma alegria trabalhar com ele. Ele seguiu seus sonhos e os alcançou, ao mesmo tempo em que era uma boa pessoa que se preocupava com os outros. Tenho orgulho de dizer que ele era Empresário e amigo de Johnny e sua família. Minhas mais profundas condolências aos entes queridos.

Sofia Madson, que interpretou a esposa de Vector em General Hospital, escreveu:

“Meu coração está tão partido… Johnny foi o melhor. Tão genuíno. Tão atencioso. Incrivelmente trabalhador e humilde. Com um grande coração que espalha tanta bondade e alegria. Ele sempre fez todos ao seu redor olharem para cima. Eu o admiro tanta falta. Ele fará muita falta, Johnny… Tenho certeza que você já está ocupado cuidando de todos lá.