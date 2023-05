Desfile militar de ‘um tanque’ de Putin foi uma vergonha para a Rússia

Analistas observaram que a parada militar do Dia da Vitória da Rússia na terça-feira não apenas mostrou a insegurança da Rússia sobre possíveis ataques ucranianos, mas também destacou os recursos militares esgotados do país.

9 de maio é um feriado público na Rússia que comemora a vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial.

É o dia mais importante do calendário geral e da história da Rússia.

Normalmente, a aparição de um único tanque da era soviética na enorme parada militar da Rússia levantava as sobrancelhas.

Um único tanque soviético T-34, em exibição no desfile do Dia da Vitória da Rússia em 9 de maio de 2023, rola pela Praça Vermelha. Colaborador | Getty Images Notícias | Boas fotos

Analistas políticos disseram que a parada militar do Dia da Vitória na Rússia não apenas mostrou a insegurança de Moscou sobre possíveis ataques ucranianos, mas também os recursos militares esgotados do país devido ao conflito. 9 de maio é um feriado público na Rússia que comemora a vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. É o dia mais importante no calendário público e na história da Rússia e é uma parte central da identidade nacional moderna do país. O desfile militar deste ano pela Praça Vermelha em Moscou e as celebrações em todo o país foram menores do que nos anos anteriores ou totalmente cancelados, com seis regiões (incluindo a anexada Crimeia) e pelo menos 20 cidades suspendendo suas comemorações. Em Moscou, na terça-feira, o desfile militar foi mais discreto, sem sobrevoos ou procissões do “Regimento Imortal” – eventos públicos de grande escala que geralmente comemoram os mortos na Segunda Guerra Mundial. Havia muito menos tropas e equipamentos militares em exibição do que nos anos anteriores. READ Teaser do 'Plano Mestre Parte 3' Os analistas notaram que apenas um tanque da era Stalin estava em exibição durante o desfile militar pela Praça Vermelha. “É difícil imaginar um símbolo mais adequado do declínio militar da Rússia do que um tanque solitário da era Stalin sendo isolado na Praça Vermelha durante a tradicional celebração do Dia da Vitória no país em 9 de maio”, disse Peter Dickinson, editor da Ukraine Alert, uma revista no Atlantic Council, em um artigo de opinião na terça-feira. “Nas últimas duas décadas, Vladimir Putin usou o Dia da Vitória para mostrar o ressurgimento da Rússia moderna como uma superpotência militar, com dezenas dos últimos tanques participando normalmente de cada desfile anual. Este ano, no entanto, o único tanque em exibição foi um modelo pré-Segunda Guerra Mundial T-34.”

A Rússia exibiu longas filas de tanques nos desfiles do Dia da Vitória dos anos anteriores. Aqui, um tanque russo T-90A percorre o desfile anterior na Praça Vermelha. VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images

Dickinson observou: “Inevitavelmente, a ausência de tanques no desfile do Dia da Vitória deste ano é amplamente interpretada como mais uma evidência das perdas catastróficas da Rússia na Ucrânia”, uma declaração repetida pelo Ministério da Defesa do Reino Unido. “A decoração do desfile anual do Dia da Vitória da Rússia na Praça Vermelha destaca os desafios de comunicação estratégica e material” que os militares russos enfrentam 15 meses após a guerra na Ucrânia, comentou o ministério na quarta-feira. “Mais de 8.000 pessoas supostamente participaram da marcha, mas a maioria eram cadetes de forças auxiliares, paramilitares e institutos de treinamento militar”, observou o ministério no Twitter em sua última atualização de inteligência, acrescentando: “As únicas forças de pessoal de formações regulares destacáveis eram um grupo de tropas ferroviárias e policiais militares.” READ Jimmy Garoppolo pode se juntar aos Raiders Um porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia não estava imediatamente disponível para comentar quando contatado pela CNBC.

Preocupações com a segurança foram o motivo aparente dos eventos do Dia da Vitória na Rússia na semana passada, quando um ataque de drones ao Kremlin foi supostamente realizado (que a Rússia culpou a Ucrânia e os Estados Unidos, que ambos negaram). Um evento de baixo perfil. Mas analistas militares observaram que o Kremlin está empenhado em evitar qualquer chance de críticas públicas à sua invasão, afirmando que ainda é uma “operação militar especial” – com a única referência à guerra na terça-feira vindo de uma reunião com o presidente russo, Vladimir Coloque em. A Praça Vermelha diz que “uma verdadeira guerra está sendo travada contra nossa pátria”, apesar da invasão russa de seu país vizinho, a Ucrânia. Observando um tanque T-34 “vintage” solitário em exibição, o Ministério da Defesa do Reino Unido disse que a Rússia poderia ter colocado mais veículos blindados apesar das pesadas perdas na Ucrânia, mas “pode ​​​​ter se abstido de fazê-lo porque as autoridades querem evitar críticas domésticas”. Sobre a prioridade das marchas nas operações de guerra.” Dickinson, do Atlantic Council, observou que a proibição deste ano dos desfiles do “Regimento Imortal” foi “um golpe ainda maior” para o Kremlin e que os russos em geral tiveram a chance de lembrar seus entes queridos perdidos na Segunda Guerra Mundial. Preocupações de que familiares de soldados russos mortos na Ucrânia possam querer participar.

Os participantes carregam bandeiras e retratos de pessoas, incluindo soldados do Exército Vermelho, durante o desfile do Regimento Imortal do Dia da Vitória, marcando o 77º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial em 9 de maio de 2022 em Moscou, Rússia. READ Ciclone Freddy: Vento e chuva em Moçambique à medida que a tempestade se aproxima Shamil Zhumatov | Reuters

“Enquanto as autoridades russas ainda negam as consequências catastróficas da invasão da Ucrânia, a última coisa que o Kremlin deseja é que milhares de parentes enlutados se reúnam em público e chamem a atenção para a escala da tragédia”, observou Dickinson.