Google abandona lista de espera para AI Chatbot Bard e anuncia fluxos de novos recursos

O Google está adicionando novos recursos ao seu AI chatbot bard, incluindo suporte para novos idiomas (japonês e coreano), maneiras mais fáceis de exportar texto para o Google Docs e Gmail, pesquisa visual e um modo escuro. O mais importante é que a empresa Elimina lista de espera para bardo Também disponibiliza o sistema em inglês em mais de 180 países e territórios. Ele também promete recursos futuros, como criação de imagens de IA com tecnologia Adobe e integração com serviços da Web de terceiros, como Instacart e OpenTable.

No geral, a notícia é um tiro no bardo, e foi Lançado há dois meses Para usuários selecionados nos EUA e no Reino Unido. O chatbot, que o Google ainda insiste que não é um substituto para seu mecanismo de busca, não é nada comparado a rivais como o ChatGBT da OpenAI e o novo chatbot Bing da Microsoft. Notavelmente, Bart cometeu um erro factual em sua primeira demonstração pública (embora esse problema seja comum a todos esses bots). Agora, o Google está adicionando um Bastante Novos recursos e atualizações Bard para usar seu novo modelo de linguagem PalM 2. Deve melhorar suas respostas gerais e usabilidade.

Alguns dos novos recursos do Bard estão em vigor, como o botão Exportar, que agora envia texto diretamente para o Gmail ou para o Google Docs. Imagem: Google

O Google diz que o Bard atualizado é particularmente bom na depuração de consultas de código, incluindo depuração e interpretação de trechos de código em mais de 20 idiomas, portanto, algumas das atualizações de hoje se concentram nesse caso de uso. Isso inclui um novo modo escuro, citações aprimoradas para código (que não apenas fornecem fontes, mas também explicam trechos) e um novo botão de exportação. Já pode ser usado Enviar código para a plataforma Colab do Google Mas agora outro IDE baseado em navegador, Replit (começando com consultas Python) funcionará. READ O resgate da Primeira República não conseguiu impedir a queda nas ações dos bancos regionais dos EUA

Para aplicações mais gerais, o Google está visualizando ainda mais o Bard, com a capacidade de analisar imagens, apresentar imagens em resultados de consultas e criar recursos visuais usando IA (um recurso que será lançado “nos próximos meses” desenvolvido pelo software Firefly da Adobe).

Algumas consultas do Google também aparecem na barra de resultados visuais. “Quais são alguns pontos turísticos imperdíveis em Nova Orleans?” A empresa dá um exemplo perguntando isso. Cria uma lista de lugares associados ao cenário – French Quarter, Audubon Zoo, etc. – ilustrados pelo tipo de imagens que você obteria em uma típica pesquisa de imagens do Google.

Isso não soa como um resultado de pesquisa para você? Faz para mim. Imagem: Google

A função mais interessante é a capacidade de estimular o computador com Uma foto. É alimentado pelo Google Lens, que pode reconhecer objetos em imagens. O Google oferece um exemplo de envio de uma foto de seus cachorros com o comando “Escreva uma legenda engraçada sobre esses dois”. O Google Lens identifica raças de cães e, em seguida, Bart escreve algo relacionado às suas características. É um recurso um pouco complicado, mas pode ter muito potencial criativo – dependendo de quão bem o sistema está integrado.

Bard em breve poderá se conectar à Internet como ChatGPT

O gerador de imagem AI da Adobe, Firefly, será integrado em breve ao Bard, diz o Google. Isso é notável porque a Adobe comercializou o Firefly com base na natureza “ética” de seus dados de treinamento (uma crítica que gerou ações judiciais contra outras ferramentas de imagem de IA). Esta será a primeira de muitas integrações de terceiros para o Bard (o que o Google chama de “ferramentas”), que o Google promete em breve estar conectado a “uma série de serviços interessantes dos aplicativos do Google e da web”. READ Inflação de ações na Ásia, preocupações com o crescimento; RBA atinge a pausa

É uma adição substancial, mas é notável que o Google esteja mantendo paridade de recursos com seus concorrentes. A Microsoft adicionou a geração de imagens de IA alimentada pelo sistema DALL-E da OpenAI ao Bing em março, enquanto a OpenAI e a Microsoft estão explorando como integrar chatbots com a web mais ampla. A OpenAI anunciou esse recurso pela primeira vez para o ChatGPT no início deste ano, usando casos como o uso de um bot para fazer uma reserva em um restaurante por meio do OpenTable ou fazer pedidos de mantimentos por meio do Instacart, por exemplo. O Google diz que está trabalhando com serviços semelhantes.

O Google diz que a criação de imagens de IA estará disponível no Bard nos “próximos meses” com tecnologia Adobe Firefly. Imagem: Google