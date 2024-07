Como a gripe aviária é transmitida às vacas? A experiência dá algumas “boas notícias”.

Até agora, apenas três pessoas nos EUA foram infectadas por autoridades estaduais ou federais. Dois dos trabalhadores agrícolas infectados desenvolveram conjuntivite, também conhecida como olho-de-rosa. Uma terceira vítima também apresentou tosse e outros sintomas respiratórios.

A rápida propagação do vírus entre as vacas confundiu os cientistas. Uma possível explicação para a propagação do vírus é que as grandes explorações aproveitaram a forma como as vacas são ordenhadas. Os trabalhadores limpam as tetas das vacas, apertam-nas com as mãos e produzem algumas sobras. Quando a garra termina de retirar o leite da vaca, o trabalhador a retira e coloca na próxima vaca. Uma garra geralmente é usada antes de limpar centenas de vacas.