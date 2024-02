Travis Kelce diz que a pressão sobre o técnico Andy Reid foi “absolutamente inaceitável”.

CNN

O tight end do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, disse na quarta-feira que a investida do técnico Andy Reid durante o Super Bowl LVII foi “absolutamente inaceitável”.

Falando em seu podcast ‘New Heights’ ao lado de seu irmão Jason, Kelce explicou a situação admitindo que tinha ido longe demais.

“Não consigo forçar o suficiente para atingir o instrutor e isso faz com que ele perca o equilíbrio e outras coisas. Quando ele tropeçou, eu fiquei tipo: ‘Ah, na minha cabeça’.

Irritado depois que Reid o tirou do jogo no primeiro tempo, Kells empurrou o jogador de 65 anos com tanta força na linha lateral que o técnico perdeu momentaneamente o equilíbrio enquanto o tight end continuava a gritar na sua cara.

Gells acabou sendo expulso pelo companheiro de equipe Jerick McKinnon.

Reid riu do incidente após a vitória do Chiefs sobre o San Francisco 49ers. Programa pós-jogo da CBS, “Me mantém jovem. Verifiquei esse quadril. Ele me pegou desequilibrado – normalmente eu daria um pouco, mas eu não tinha pernas embaixo de mim.

Mas no podcast de quarta-feira, Jason, central do Philadelphia Eagles, disse que seu irmão “ultrapassou os limites” e que seus gritos na cara de Reid foram “exagerados”.

Travis chamou o incidente de um “tiro barato” e gostaria de ter feito o que fez novamente.

O jogador de 34 anos explicou que Reed veio até ele após o incidente e que, embora Gells esperasse alguma coisa, ele não disse palavras duras.

“Eu mereço isso. Se ele estivesse bem ali, com frio na minha cara, eu teria comido. Eu teria dito: 'Vamos f ** king.'

Em vez disso, Reed disse-lhe que gostava da paixão de Kells e que isso o motivava ainda mais a ajudá-lo a ter sucesso.

O incidente ocorreu na primeira metade do Super Bowl LVIII, durante o qual Kelce fez apenas uma recepção em uma jarda.

No entanto, ao final do tempo regulamentar e da prorrogação, Kelce teve nove recepções para 93 jardas e foi fundamental para que os Chiefs mantivessem a coroa do Super Bowl e conquistassem seu terceiro título em cinco temporadas.

No podcast de quarta-feira, Kelce descreveu seu relacionamento com Reed, dizendo que tem um “relacionamento especial” com o treinador principal.

“Ele me examinou algumas vezes e eu só queria que ele soubesse que adoro essa coisa e que ele pode colocá-la em mim, e eu o peguei”, explicou Kelce. “Aconteceu num momento em que não estávamos jogando bem. Eu não estava jogando bem e tivemos que jogar um pouco.

“Às vezes, essas emoções fogem de mim, cara. Foi a batalha da minha carreira, mas, para todos os outros, eu não me importava com o que os outros tinham a dizer. Conversei com o treinador Reed sobre isso hoje e rimos. Eu não poderia estar mais orgulhoso de sua produção em campo e não poderia estar mais orgulhoso de onde chegamos como equipe desde que cheguei aqui em 2013.

“Adoro jogar para o cara, cara. Infelizmente, às vezes, minha paixão surge onde parece contra-intuitivo, mas mais do que tudo quero ganhar essa coisa com ele porque sou grato por ele saber disso.

Os Kelce e os Chiefs alcançariam uma conquista sem precedentes de três títulos do Super Bowl na temporada seguinte.