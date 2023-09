Qualcomm deve fornecer chips 5G à Apple até 2026 sob um novo acordo

11 de setembro (Reuters) – A Qualcomm (QCOM.O) assinou na segunda-feira um acordo com a Apple (AAPL.O) para fornecer chips 5G até pelo menos 2026, num momento em que a fabricante do iPhone enfrenta desafios cada vez maiores na China. Para fortalecer suas cadeias de abastecimento em outros lugares.

O acordo estende o relacionamento de bilhões de dólares com a Qualcomm por pelo menos mais três anos e sinaliza que a Apple não está abandonando seu próprio modem, mesmo que mova todos os seus computadores para processar chips de seu próprio projeto.

As ações da Qualcomm subiram 4% nas negociações da tarde. A empresa é líder no desenvolvimento de chips de modem que conectam telefones a redes de dados móveis. As ações da Apple subiram 0,5%.

A Qualcomm, com sede em San Diego, Califórnia, assinou anteriormente um acordo de fornecimento de chips com a Apple em 2019, depois que as duas empresas resolveram uma prolongada batalha legal.

Esse acordo de fornecimento expira este ano, o que significa que os iPhones anunciados pela Apple na terça-feira serão os últimos telefones lançados sob esse acordo.

Pelo acordo anunciado na segunda-feira, a Qualcomm disse que forneceria à Apple chips para telefones lançados todos os anos até 2026. A Qualcomm não revelou o valor do acordo, dizendo apenas que os termos eram “semelhantes” ao acordo anterior.

A Apple não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Em uma nota de pesquisa de 3 de agosto, analistas do UBS estimaram que a Qualcomm vendeu US$ 7,26 bilhões em chips para a Apple em 2022.

A Qualcomm também disse que o acordo de licenciamento de patentes assinado com a Apple em 2019 continua em vigor. O acordo expira em 2025, mas as empresas têm a opção de estendê-lo por dois anos.

“Numa altura em que a Apple enfrenta desafios crescentes na China, o fortalecimento das suas cadeias de abastecimento noutros lugares é uma prioridade, e a empresa está a retirar ou pelo menos a adiar os planos de se lançar a solo em mais áreas com a sua própria produção de chips”, disse Susanna Streeter, chefe de dinheiro e mercados em Hargreaves Lansdowne.

A Apple está trabalhando em sua própria tecnologia de modem e gastou US$ 1 bilhão para comprar a unidade de modem da Intel (INTC.O) em 2019. A Apple não disse com que rapidez planeja aumentar o uso de seus próprios chips.

A Qualcomm disse na segunda-feira que suas projeções financeiras pressupõem que apenas um quinto dos iPhones da Apple usarão seus chips até 2026.

No entanto, a Qualcomm fez um plano semelhante sobre seus negócios com a Apple em 2021, que se revelou excessivamente conservador, com todos os modelos do iPhone 14 lançados no ano passado usando modems Qualcomm.

No ano passado, o diretor financeiro da Qualcomm, Akash Balkiwala, atualizou suas previsões para 2.023 iPhones a serem lançados esta semana, dizendo que esperava que “a maioria” deles incluísse modems Qualcomm.

Reportagem de Stephen Nellis em São Francisco; Reportagem adicional de Yuvraj Malik em Bangalore; Edição de Mirel Fahmy, David Holmes e Richard Chang

