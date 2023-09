Danelo Cavalcante: Há pelo menos 8 avistamentos desde que o criminoso fugiu

CNN

O Um assassino culpado As autoridades confirmaram na quinta-feira que o homem que escapou de uma prisão no leste da Pensilvânia na semana passada foi avistado pelo menos oito vezes, mas permanece esquivo enquanto os investigadores enfrentam o calor extremo, a alta umidade e o terreno.

Danelo Cavalconte foi avistado por um morador no leito de um riacho na noite de terça-feira, mas fugiu para a mata antes que a polícia pudesse alcançá-lo. O local ficava em um trecho da Chandler Road, em Pennsbury Township, cerca de 4 km a sudeste da prisão do condado de Chester. Equipes de busca vasculharam a área por horas, mas não conseguiram encontrá-lo, disse o tenente-coronel da Polícia Estadual da Pensilvânia, George Bivens, esta semana.

Na noite de quinta-feira, a polícia fez buscas em uma área de interesse em Longwood Gardens, um popular jardim botânico a quase cinco quilômetros da prisão. Enquanto os funcionários permaneceram, a propriedade foi liberada de hóspedes, disse uma porta-voz dos jardins à CNN, acrescentando que os jardins permanecerão fechados até novo aviso.

O policial estadual da Pensilvânia, James McGee, disse que as autoridades da CNN expandiram seu perímetro de busca, mas não emitiram uma nova chamada reversa para o 911 para alertar os residentes sobre qualquer perigo.

A CNN viu uma agitação policial na área ao redor de Longwood Gardens por volta das 18h30, e as tropas estaduais também avançaram rapidamente para fechar estradas que não haviam sido fechadas no dia anterior.

Cavalcante pode ter sido visto no início da tarde de quinta-feira na área de Longwood Gardens, onde estava Visto na câmera de segurança No início desta semana, Bivens disse durante uma entrevista coletiva na quinta-feira.

Um indivíduo relatou ter visto alguém correndo pela área com a descrição do fugitivo, e Bivens disse que os investigadores já estão no local.

A Polícia Estadual da Pensilvânia confirmou outro avistamento dele na noite de quinta-feira, mas não forneceu detalhes sobre onde ou quando o avistamento ocorreu.

Cavalante está foragido desde 31 de agosto, quando escapou da prisão do condado de Chester, em uma área rural a cerca de 48 quilômetros a oeste da Filadélfia. A busca por ele está em andamento na quinta-feira, oitavo dia Pessoas imperturbáveis ​​do distrito Disseram-lhe quem ele era Muito perigoso.

Os oficiais também Aumentou a recompensa US$ 20 mil por informações que levem à sua prisão. De acordo com Bivens, eles acreditam que ele está dentro da área que procuram – que é de cerca de 23 a 25 quilômetros quadrados.

“Estamos mantendo um perímetro o mais seguro possível e tivemos outro avistamento recentemente”, disse ele, referindo-se a um possível avistamento de Júpiter.

À medida que aumentam as investigações sobre como Cavalcante conseguiu escapar da prisão, descobriu-se que outro preso escapou usando uma estratégia semelhante há alguns meses.

O fugitivo foi flagrado por um vídeo de vigilância “caminhando como um caranguejo” entre duas paredes no pátio de exercícios – com as mãos em uma parede e os pés na outra – e desaparecendo de vista, disse o superintendente interino da prisão, Howard Holland, aos repórteres na quarta-feira.

Cavalcante então correu por um telhado, escalou outra cerca e passou por arame farpado, disse Holland.

Um homem que monitorava as 160 câmeras da prisão não viu a fuga, e um guarda em uma torre com vista para os presos não viu Covalant escorregar, disse Holland. O guarda da torre está em licença administrativa enquanto as ações do homem são investigadas.

Cavalcante, 34, foi condenado por homicídio em primeiro grau no brutal esfaqueamento de sua ex-namorada Deborah Brandão, 33, em 2021, no condado de Chester, em 16 de agosto. Desde que Cavalcante fugiu, irmã de Brando mora na região Ela disse que vive com medo O que ele poderia fazer com os dois filhos dela ou de sua irmã sob seus cuidados?

Cavalconte também é procurado em conexão com o assassinato de um oficial do US Marshals Service, em 2017, no Brasil. disse.

Centenas de policiais e cães de busca estiveram envolvidos na caçada, que envolveu a vítima sofrendo de um calor de 90 graus e recebendo tratamento médico, disse Bivens.

“Tudo, desde o clima até o tipo de terreno, até as roupas que o indivíduo usa – quão bom o cão pode ser naquele cheiro e seguir algum terreno difícil pode entrar em jogo”, disse Bevins.

No entanto, as autoridades viram sinais da sua presença na área. Os policiais encontraram pegadas de Cavalcante “e temos outros indícios de que ele passou por determinada área”, disse Bevins. Mas não recuperaram nada que Cavalcante deixou, acrescentou.

Ele foi capturado em vídeo de vigilância pelo menos duas vezes, disseram autoridades 1,5 milhas da prisão uma vez na manhã de sábado. Uma câmera de segurança também gravou Cavalcante na segunda-feira em uma propriedade do jardim botânico a quase 5 quilômetros da penitenciária, disseram autoridades. disse.

Um residente do município de Pocopson, onde está localizada a prisão, disse Ele viu Cavalcante dentro de sua casa na sexta, levando comida antes de sair, WPVI, afiliado da CNN, relatado.

Um policial estadual também avistou Cavalconte na área, disse Bivens na segunda-feira.

A polícia aconselhou os moradores a garantirem que suas portas e carros estejam trancados enquanto Cavalcante estiver solto. Dois distritos escolares de área Aulas canceladas Durante parte desta semana.

Steven M. Falk/The Philadelphia Inquirer/DNS/Zuma A Polícia Estadual da Pensilvânia faz buscas na floresta e no riacho em Pennsbury Township na terça-feira.

Até agora, as autoridades levaram mais de uma semana para procurar Cavalconte. Mas outro preso que escapou da mesma prisão em maio foi encontrado cinco minutos depois de escapar, disseram as autoridades.

Igor Bolt subiu no telhado da prisão e desceu para uma área de baixa segurança em 19 de maio, mostram documentos judiciais obtidos pela CNN.

Bolte disse à polícia que conseguiu escalar uma parede até subir no teto em uma área de exercícios, com os pés apoiados em uma parede e as mãos em outra parede. Ele foi pego a poucos minutos de um quilômetro da prisão.

As autoridades disseram que iriam investigar se Cavalcante e Bolte se conheciam.

No início desta semana, a promotora distrital do condado de Chester, Deb Ryan, disse que as autoridades penitenciárias tomaram medidas para aumentar a segurança.

“A prisão está muito ciente das vulnerabilidades que possui e tem feito esforços para corrigir essas vulnerabilidades”, disse Ryan na segunda-feira.

Em comparação com julho de 2022, a Cadeia do Condado de Chester manteve em média cerca de 100 presidiários a mais em julho deste ano, mostram os registros do condado.

O diretor interino Holland da prisão disse na quarta-feira que os policiais estavam sob arame farpado para evitar uma fuga.

“Mais uma vez, uma coisa que não levamos em consideração foi a falha do lado do elemento humano. Focamos apenas na infraestrutura física, não necessariamente no elemento humano”, disse Holland.

Outras medidas estão sendo consideradas, disse Holland, incluindo a adição de um guarda ao pátio.