Kate Winslet se lembra dos criadores de ‘Titanic’ e ‘Avatar’

Kate Winslet se lembra dela Titânico E Avatar: Hidrovia O produtor John Landau, após a notícia de sua morte aos 63 anos, exclamou que sua “paixão pelo cinema se aprofundou com a idade”.

“Conheço Landa desde os 20 anos”, disse Winslet. A atriz britânica, que antes Titânico Ele é conhecido por filmes de arte como Senso e sensibilidade E Seres celestiaisProduzido por Landau e alcançando o estrelato de grande sucesso, James Cameron dirigiu um filme de 1997 sobre o transatlântico condenado, que brevemente se tornou um faturamento de US$ 2,2 bilhões (esse título seria creditado ao filme de Cameron). avatar US$ 2,92 bilhões) Titânico Winslet recebeu sua segunda indicação ao Oscar na carreira/primeira indicação de Melhor Atriz. Em titânico, Winslet estrela como a passageira da crosta superior Rose DeWitt Bugeter. Embora noiva do garoto rico Caledon “Cal” Hockley, Rose se apaixona pelo artista empobrecido de Leonardo DiCaprio, Jack Dawson, enquanto está a bordo.

Winslet se reunirá com Landau e Cameron em 2022 Avatar: Hidrovia A sequência arrecadou US$ 2,3 bilhões. No filme, Ronal, membro do clã do mar Medkaina, abriga Jake Sully (Sam Worthington) e sua família enquanto eles fogem dos conquistadores humanos.

Winslet disse ao Deadline esta noite: “John Landau é a pessoa mais gentil e legal”.

Ele acrescenta: “Ele é um homem gracioso e excepcional em apoiar e nutrir grupos de indivíduos excepcionalmente criativos”.

“Sua força na vida era saber a importância da família em casa e no trabalho”, continuou Winslet.

“Ele estava sempre sorrindo e agradecido. Não acredito que estou escrevendo isso, não acredito que ele se foi.