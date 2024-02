Grande boom na Flórida hoje

TAMPA, Flórida. (WFLA) – Provavelmente você ouviu um grande estrondo na manhã de sexta-feira. Uma cápsula Crew Dragon da SpaceX caiu na costa da Flórida, e sua reentrada provavelmente causou um estrondo sônico.

Quatro Missão Axioma 3 A tripulação comercial decolou da Estação Espacial Internacional na manhã de quarta-feira e preparou-se para um vôo livre de 47 horas para reentrar e pousar na costa da Flórida.

O ônibus SpaceX Dragon Freedom (à esquerda) se afasta da estação espacial carregando quatro astronautas da Axiom Mission 3. O SpaceX Dragon Endurance (à direita) está conectado à porta voltada para o espaço do módulo Harmony. Crédito: NASA TV

O comandante Michael López-Alegria, o copiloto Walter Villadei, o astronauta do projeto Marcus Wand e o especialista em missões Alber Keserauci fizeram parte da missão patrocinada pela Axiom Space. A missão fez história como a primeira missão espacial comercial europeia para a ISS.

A tripulação decolou do Centro Espacial Kennedy em 18 de janeiro e chegou à ISS dois dias depois. Eles deveriam retornar à Terra em 3 de fevereiro, mas o mau tempo nos locais de aterrissagem no Golfo do México e no Oceano Atlântico atrasou seu retorno.

À medida que a cápsula entra novamente, você poderá ouvir um som estrondoso. Um estrondo sônico ocorre quando uma aeronave – ou neste caso, uma cápsula Dragon – excede a velocidade do som.

Os estrondos sônicos são altos como trovões ou explosões e são cada vez mais comuns ao longo da Costa Espacial da Flórida.

A tripulação pousou em Daytona Beach por volta das 8h30 de sexta-feira, disse a Agência Espacial Europeia.

A NASA disse que o SpaceX Dragon retornou com mais de 550 libras de ciência e suprimentos, incluindo experimentos e hardware da NASA.