Nas entranhas do Ocidente existe um porto seguro onde o antigo presidente Barack Obama se senta com os seus principais conselheiros e observa em tempo real enquanto as forças especiais dos EUA atacam um complexo no Paquistão e matam Osama bin Laden, o líder da Al-Qaeda. Ataques de 11 de setembro na América.

Essa área é chamada de Sala de Situação e, no ano passado, foi remodelada e atualizada com mais de US$ 50 milhões em melhorias de segurança e capacidades, e está pronta para reabrir para operações.

Tudo foi arrancado da sala de conferências, do centro de comando chamado de “piso de observação” que o sustentava e das salas menores ao seu redor. A reconstrução se estende um metro e meio abaixo do espaço, disse Mark Gustafson, diretor sênior da Sala de Situação da Casa Branca.

Manual / A Casa Branca

Gustafson disse que muitas pessoas não viram o novo espaço, mas aqueles que tiveram uma olhada disseram: “Uau, parece um filme agora”.

Gustafsson liderou um grupo de repórteres em um raro passeio pelo espaço antes de sua reabertura. Eles devem deixar seus telefones, smartwatches e dispositivos de monitoramento de condicionamento físico do lado de fora.

Esta é a aparência da sala de atmosfera antes

Havia espaço Última atualização há 15 anosJorge W. Durante a administração Bush, mostrou a sua idade devido ao “desgaste significativo”, disse Gustafson.

Ele agora possui um painel de madeira de mogno com monitores de tela plana que podem conectar com segurança qualquer feed de vídeo ou fonte de inteligência que o presidente e sua equipe precisarem. O quarto parece moderno e tradicional, esse era o objetivo. É “um equilíbrio complicado”, disse Gustafsson, que ajudou a coordenar as reformas.

O local exacto onde Obama e os seus conselheiros se sentavam desapareceu, sendo substituído por duas pequenas salas de descanso onde altos funcionários podem fazer chamadas e preparar as suas ideias antes de uma reunião com o presidente.

Os artefatos do espaço serão compartilhados com a Biblioteca Presidencial Obama, e uma cabine telefônica de vidro foi reservada para uma futura Biblioteca Presidencial Biden.