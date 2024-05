Dallas Mavericks vs. Resultados e estatísticas ao vivo do Minnesota Timberwolves – 30 de maio de 2024 GameTracker

MINNEAPOLIS (AP) Luka Doncic estava em seu elemento, acertando chutes de toda a quadra, silenciando a multidão e exibindo aquele sorriso malicioso enquanto o Dallas Mavericks fazia uma performance de nocaute.

Agora, uma das jovens estrelas do futebol mundial está fazendo sua primeira viagem às finais da NBA.

Danczyk marcou 20 pontos no primeiro quarto em seu 36º jogo na pós-temporada, e o Mavericks derrotou o Minnesota Timberwolves por 124 a 103 na noite de quinta-feira, chegando a cinco jogos das finais da Conferência Oeste.

“Ele deixou seus companheiros saberem que era a hora e eles precisavam ir além”, disse o técnico Jason Kidd. “Ele enviou convites e todos vieram.”

Kyrie Irving também marcou 36 pontos para o Mavericks, que acertou 61% contra 61% para uma vantagem de 29 pontos antes que a maioria dos fãs se levantasse para seu primeiro lanche para diminuir a multidão antes animada. Os Mavs tiveram uma sequência de 36 corridas no terceiro quarto e continuaram a colocar os Timberwolves fora de perigo.

“Tive muita confiança ao ir para a cama ontem à noite e ao atirar esta manhã”, disse Irving, “vamos jogar um dos nossos melhores jogos”.

Nº 1 no Oeste antes das finais da NBA começarem em 6 de junho em Boston, para sua primeira aparição desde que Kidd ganhou um campeonato em 2011, quando jogou por eles. Os Mavs, 5º classificados, precisam de uma semana inteira de descanso. O Celtics terá 10 dias entre os jogos depois de vencer o Indiana nas finais da Conferência Leste.

Anthony Edwards marcou 28 pontos e Karl-Anthony Towns fez 28 pontos e 12 rebotes para o terceiro colocado Wolves, que derrotou Phoenix em uma raspagem no primeiro round com a dupla defensora de Doncic e Irving. Denver é o campeão da série de sete jogos.

“Nunca nos demos bem como equipe nesta série, nem mesmo em um jogo”, disse Edwards. “Nas últimas séries, todos nós clicamos ao mesmo tempo e criamos cenas e outras coisas. Só não clicamos ao mesmo tempo aqui.

Irving melhorou para 15-1 em sua carreira.

Dancic começou 4 a 4, acertando arco-íris de 28 e 31 pés e voltando a falar mal dos torcedores na quadra a cada golpe.

“Isso me motiva”, disse Danzig. “Agora todo mundo sabe disso.”

Ele coroou uma arrancada de 17-1 no primeiro quarto com um arremesso de 32 pés, uma corrida que os empurrou para 28-5 no intervalo de nove minutos.

“Pensei em fazer uma boa tela e me virei e ele estava chutando do meio da quadra”, disse o central Daniel Gafford.

Foi o segundo quarto de Donczyk com 20 pontos em sua carreira na pós-temporada, após uma derrota de 21 pontos no quarto período na final da Conferência Oeste para o Golden State em 2022. Ele foi nomeado MVP da série.

Doncic, que acertou 14 a 22 e pegou 10 rebotes, e seu ansioso companheiro Irving, que conquistou seu primeiro anel de campeonato com o Cleveland em 2016, foram as estrelas da série, já que os Wolves tiveram uma sequência de rebatidas em sua primeira temporada. Um amargo – mas talvez benéfico.

“Você não pode pular nenhuma etapa. O Ocidente vai se tornar um monstro no próximo ano, como continua a cada ano. Há muitas coisas que fizemos melhor este ano”, disse o técnico do Wolverines, Chris Finch. “Estou muito orgulhoso de nossos rapazes. Construir outra base para chegar onde queremos.

Sempre que um apito não soava, mesmo enquanto acenava familiar e persistentemente para os árbitros, Doncic, de 25 anos, jogou com confiança e alegria inabaláveis ​​do início ao fim. Ele foi insultado pelos fãs como um “fracassado”. Ao acertar os lances livres no terceiro quarto, Doncic riu e murmurou as palavras junto com eles, brincando.

O novato do Mavs, Derek Lively II, de 2,10 metros, se recuperou de uma torção no pescoço que o deixou de lado no início do jogo, restaurando uma dupla de proteção completa do aro com Gafford que ajudou a atrapalhar Rudy Gobert na trave e ajudou todos os outros a tentar. Acerte a cesta. Gafford fez 11 pontos e nove rebotes, e Lively somou nove pontos e oito rebotes.

Edwards, apesar de ter alcançado 25 pontos pela 15ª vez em 27 jogos dos playoffs da carreira, teve dificuldade em encontrar o ritmo em meio a todos os times duplos. Os Wolves, apesar de todo o seu progresso nesta temporada, foram lembrados de que, apesar de suas habilidades dinâmicas e mentalidade de garra, eles ainda não têm um ataque no campeonato.

Eles tiveram tantas posses de bola em um primeiro tempo decisivo que os treinadores lutaram para encontrar um time que pudesse jogar em sincronia.

Com os segundos finais se esgotando no segundo quarto, Edwards entrou na pista e chutou a bola para Kyle Anderson no escanteio, que desviou de volta para Downs na ala e não conseguiu encontrar o visual que queria. Ele voltou para Anderson, que tentou passar perto e o cronômetro de chute expirou nele.

PJ Washington, que marcou 12 pontos, flexionou os braços em comemoração a mais uma linha defensiva sufocante do Mavs.

“Eles venceram a série. Eles venceram a série. Eles mereceram a série. Parabéns a eles e a toda a sua equipe. Eles eram liderados por dois jogadores de classe mundial que jogaram de classe mundial”, disse Finch.

